رصيف الصحافة: حافلات النقل العمومي تتحول إلى "ناقلات" لـ"كورونا"

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي كتبت أن فعاليات حذرت من خطر استمرار انتشار وباء كورونا بسبب خرق الإجراءات الاحترازية، خاصة تلك المفروضة على حافلات النقل العمومي نتيجة الاكتظاظ الذي يسجل ببعضها رغم وجود الخطر ووجود بعض السدود القضائية على الطرقات.
وأضافت “المساء” أن حافلات للنقل العمومي لا تلتزم بنقل العدد الذي تسمح به السلطات بناء على الإجراءات الاحترازية التي أملتها جائحة كورونا، وأن بعضها، خاصة التي تربط بين بعض المدن بجهة الدار البيضاء سطات، تعرف اكتظاظا وتكدسا رغم إجراءات حالة الطوارئ الصحية، الأمر الذي يثير استياء بعض المسافرين الذين يحتجون على ذلك، خاصة وأن الركاب يؤدون تسعيرة مضاعفة في بعض الأحيان.
وفي موضوع آخر، أوردت “المساء” أن لجنة من وزارة الشغل والإدماج المهني حلت بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لافتحاص ملفات التكوين الذي قامت به الوكالة في مجال التعليم الأولي، والذي شمل 4500 مستفيد ومستفيدة على الصعيد الوطني وكلف ما يناهز 27 مليون درهم.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذا التكوين عرف خروقات عدة على مستوى الإجراءات الواجب اتباعها التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتكوين التعاقدي، أو التكوين التأهيلي أو التكوين التأهيلي المبرز، والذي يستوجب أن يكون المشغل مقاولة وليس جمعية من جمعيات المجتمع المدني خاضعة لظهير الحريات العامة، كما هو الحال في ملفي جمعية زاكورة والمؤسسة المغربية للتعليم الأولي.
ونقرأ ضمن مواد “المساء” كذلك أن أعضاء بعض الجمعيات العاملة في ميدان تنظيم الباعة المتجولين بفاس طالبوا والي الجهة عامل عمالة فاس بالتحقيق في الاختلالات التي شابت توزيع بعض المحلات على الباعة المتجولين بأحد الأسواق النموذجية بمنطقة سايس، وأشارت الجريدة إلى أن الاختلالات التي همت عملية التوزيع تسببت في عودة مجموعة من الباعة إلى الشوارع.
وإلى يومية “الأحداث المغربية” التي ورد أن عدد الأشخاص الملقحين ضد كورونا في ارتفاع، بينما الآثار الجانبية ضعيفة وغير ملاحظة، والمغرب يسير نحو تلقيح قرابة 40 ألف شخص في اليوم الواحد.
ويراهن على اللقاح لإنقاذ حياة الناس من خلال تحفيز الجهاز المناعي وإعداده للتعرف على الفيروس ومكافحته عند التعرض إليه لاحقا.
وضمن حيز آخر، كتبت “الأحداث المغربية” أن السفارة الأمريكية بالرباط أكدت الاعتراف بمغربية الصحراء في عهد الرئيس الجديد جو بايدن، وذلك بنشر فيديو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي يتطرق إلى سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
ويأتي هذا الفعل الدبلوماسي من سفارة الولايات المتحدة بمناسبة مرور قرنين على انطلاق العلاقات بين واشنطن والرباط، بداية من اعتراف المغرب بأمريكا وصولا إلى الاعتراف بمغربية الصحراء مؤخرا.
“الأحداث المغربية” نشرت أيضا أن الكشف عن متابعة مجموعة من التلاميذ لدراستهم في إسطبل بمنطقة بني مزالة، ضواحي الفنيدق، دفع المصالح المختصة والسلطة إلى البحث عن حل عاجل للتعلم في ظروف أفضل.
وتبعا لذلك، جرى نقل تلاميذ المدشر إلى مؤسسة تعليمية في مدينة الفنيدق لمتابعة دراستهم إلى حين بناء حجرات متوقفة أشغالها منذ مدة في منطقتهم.
رياضيا، ذكر المنبر الورقي ذاته أن سفيان رحيمي، لاعب الرجاء والمنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، يتنافس على لقبين فرديين في نهائيات بطولة إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.
ويقترب رحيمي، في الموعد الذي يشهد وصول “أسود الأطلس” إلى دور ربع النهاية، من الحصول على لقب “الأفضل في البطولة” والاحتفاء به “هدافا للاعبين الأفارقة المحليين”؛ إذ يتصدر قائمة الهدافين بـ3 أهداف مع الغيني ياكوبا باري.
السلام عليكم
للحكام في هدا البلد في البداية قلتم ابقوا في المنزل أسبوعين للقضاء على الفيروس، و لم يقض على الفيروس.
قلتم أن اللقاح سيقضي على الفيروس، و ها هو اللقاح.
أرجوكم اتركوا الشعب يقرر ما هو صالح لنفسه، فهو راشد و يعرف الصالح من الطالح.
الآن هل سيستمر هدا الكابوس إلى متى؟
لا أحد يعرف الجواب، لاكن الأكيد أنه باق معنا طويلا جدا جدا شئتم أم أبيتم.
نعم حموله طوبىس وطرام وطرورتورات تفوق قانون المعمول به مثلا طكسي كبير 6مقاعد رغم لفجوه بين لمقاعد فرض عليه 4بلايص ونصف بلاصه فهمو كيف مبفتو ولمستفد من هد شي هو دعم لمقدم لطوبيس الزا وطرام قبل كوفيد وأيام كوفيد ام طكسي مصيد بزاف يؤدي تأمين 5انواع ضريبه و12000درهم تأمين عن 6مقاعد زد طربورتور لابحترم ن تباعد والحموله وسرعه لمفرطه وعدم احترام قانون السير بمدن سلا قنيطره سيذي سليمان كازا…. شوهو صورة المغرب زد سعايا افارقه ومغربيات في كل شوارع وأسواق وحت بعض لجرائد تشجع سعايا من أجل عدد مشاهدات وجيمات
وماذا عن حافلات النقل الحضري داخل المدن (الطوبيسات)أكبر مكان للاكتظاظ والتكدس الزحام طول النهار وفي جميع الخطوط،وتنعدم ادنى شروط الاجراءات الاحترازية
بالنسبة للمساهمة في انتشار الفيروس، وسائل النقل و خاصة الطوبيسات أكثر بكثير من حظر التجول الليلي.. لا مقارنة..
حافلات النقل العمومي بين المدن تحمل اكثر من المسموح به عادة و حتى في وقت كورونا و المسافر يؤدي الثمن التذكرة مضاعف و تمر أمام سدود الدرك و لا من يحرك ساكنا و كأن كل شيء قانوني و على ما يرام .يجب على المسؤولين إعطاء أوامر صارمة لمراقبة كل الحافلات. هذا هو الصواب
بالصح .. خاصة مدينة ابن سليمان رغم وجود سدود الجوندارم و البوليس فالطريق بين بنسليمان و بوزنيقة .. لكن الطوبيس كيمشي عامر بزاف و كيدوز من حدا الباراج عادي فقط كيشوفوا واش الناس لابسين كمامة ولا لا .. رغم عدم وجود تباعد اجتماعي هههه فهم تسطى
السدود اه السدود سدد ومر والله العلي العظيم سدد ومر شكرا لك سي العثماني والمجموعة ديالك اظنكم لا تستعملون وساءل النقل العمومية السدود معمولة فقط لاستفزاز الضعفاء اصحاب المركبات الخاصة ( ملين جاي فين غادي ) اما اولاءك الدين جاءوا من جل انحاء المملكة الى مدينة افران اثر تساقط الثلوج الاخيرة وجلهم من رتب عالية فلا حرج عليهم زيادة على مرورهم عبر القنوات التلفزية باختصار السدود موضوعة على الفقراء وهؤلاء مروا قبل وصولهم الى مدينة افران على السدود
المقاهي اغلقت بالرغم من عدد مرتاديها المحدود وعدم الاحتكاك بهم. المساجد اغلقت. الحمامات مغلوقة إلى اليوم. وعدد كبير من المرافق مغلقة. وفي كل صباح أو مساء انظر إلى طوابير من الناس وهي تنتظر قدوم الحافلة او تتصارع على ابوابها. كنت داءما اتسائل. هل النقل العمومي لم تنتبه له الحكومة لتقليص عدد الركاب وزيادة عدد الحافلة. فقال لي رائسي هل تحلم؟ هل تعلم من هم أصحاب تلك الحافلات. المسؤلين يضربون لهم الف حساب قبل اتخاد اي اجراء ليس في صالحهم. هم ليسوا أصحاب المقاهي او الحمامات الشعبية. مع العلم ان الاحتكاك آت في الحافلات تكاد تجعلك ترى من خارج الحافلة ان عدد الركاب اختزل في واحد والكل ملتصق
ما بالكم بالاكتضاض والالتصاق الذي تعرفه حافلات النقل الجماعي بمدينة فاس على أعين الجميع ألم يعرف بعد مسؤولي النقل ان الوباء لازال بين ضهرانينا ام ان مصالح جيوبهم اهم عندهم من ارواح المواطنين
كاريكاتير جد معبر هههههههههههه
مشكل النقل المشترك أو العمومي موجود أيضا في أوروبا خاصة في أوقات الذروة ،أحيانا الفيروس يمل من الإنتقال بين الأشخاص لشدة الإزدحام في الحافلات وميترو الأنفاق والدولة لا تبالي وكأنها تشجع على ذلك ،في حين أنها أغلقت كثيرا من الشركات الصغرى والمتوسطة التي يتحقق فيها الإبتعاد! وما خفي أعظم .!