رصيف الصحافة: حجز أطنان من التمور الجزائرية الفاسدة في الدار البيضاء

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها خبر عن حجز 18 طنا من التمور الجزائرية الفاسدة داخل مخزن قريب من سوق التمور بمدينة الدار البيضاء.

وقد تبين أن من مكونات شحنة التمور المحجوزة، مادة حافظة غير مرخص باستعمالها في التمور في القوانين المغربية المرتبطة بقائمة المواد الحافظة والمضيفات الغذائية المسموح بها.

وجرى اكتشاف هذه التمور الفاسدة خلال عملية مراقبة كان يقوم بها أعضاء اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأثمان والجودة.

“المساء” تطرقت كذلك لإحالة المصالح الأمنية بولاية أمن مكناس سارق الأحذية من داخل مساجد المدينة على أنظار النيابة العامة المختصة، بعدما تم ضبطه بمسجد النخلة بحي المنصور من طرف المصلين وهو في حالة تلبس بسرقة مجموعة من الأحذية.

وتمت عملية توقيف المتهم بعدما شك أحد أعضاء جمعية مسجد النخلة في تصرفاته، فقام بتتبع حركاته داخل المسجد دون أن يثير انتباهه، في الوقت الذي كان المعني بالأمر يتنقل من مكان إلى آخر ويختار الأحذية ذات الجودة ليقوم في غفلة من أصحابها بجمعها في مكان معين بغرض سرقتها بعد الشروع في الصلاة.

وفي خبر آخر، أوردت “المساء” أن مجلس النواب صادق بالإجماع، في جلسة عمومية، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة، يتعلق بإنشاء مكتب لبرنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، جرى توقيعه بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

وتتمثل مهمة مكتب البرنامج في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بغية تعزيز قدرة الدول الأعضاء في هذا المجال، وذلك من خلال تطوير برامج تدريب وطنية ومناهج تدريبية لمكافحة الإرهاب.

“الأحداث المغربية” كتبت أن مسؤولين ومنتخبين ومنعشين عقاريين قُدِّموا أمام العدالة في الملف المعروف في فاس بـ”تصاميم الشينوا”، موردة أن الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية الابتدائية حددت تاريخ 17 ماي المقبل للنظر في قضية التصاميم المشكوك في صحتها ومطابقتها للأصلية.

ويتابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت 15 متهما بضمانات مالية تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، من بينهم برلماني سابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن دائرة غفساي بصفته رئيسا سابقا لقسم التعمير خلال الفترة التي تولى فيها الاستقلالي حميد شباط رئاسة الجماعة الترابية لفاس، ومسؤول سابق بقسم التعمير والبيئة بالولاية، ومستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين، بالإضافة إلى 12 متهما، من بينهم امرأة، معظمهم من المنعشين العقاريين الذين استفادوا من استعمال التصاميم المشكوك في مطابقتها للأصلية، وهي التصاميم التي أوقفها المجلس الحالي في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنها.

وأوردت الجريدة أن رئيس المجلس الجماعي لأكادير باشر قرار الإفراغ في حق جمعية لذوي الإعاقة من المقر الاجتماعي الذي تشغله، وهو ما من شأنه أن يؤدي بعشرات الأطفال في وضعية إعاقة إلى تعثر مستوى تمدرسهم، خاصة أنهم مقبلون خلال شهر يونيو القادم على الامتحانات الإشهادية، علما أن الجمعية ترتبط بمجموعة شركاء واتفاقيات، كالوكالة الأمريكية للتعاون، الشيء الذي سيؤثر على شركائها وأطرها التربوية.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن صحيفة “إلبايس” الإسبانية أكدت أن المغرب حقق انتصارا دبلوماسيا واضحا كبيرا في النزاع المفتعل حول الصحراء ببلدان أمريكا اللاتينية “المنطقة المهمة”، حيث سحبت دول عدة اعترافها بالجمهورية الوهمية.

وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، قام رفقة يونس التازي، عامل إقليم تطوان، ومهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، وبحضور مسؤولين قضائيين بالإقليم، بزيارة ميدانية إلى المقر السابق للمحكمة الابتدائية بتطوان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة جهود تنفيذ مخطط وزارة العدل لتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية، والاهتمام بذاكرة العدالة الوطنية، وتثمين الموروث الوطني في هذا المجال وحفظه، فضلا عن تثمين الرصيد المتحفي الوطني والمحلي.

وأضافت “الاتحاد الاشتراكي” أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على وضعية بناية المقر السابق للمحكمة الابتدائية والإمكانات المتاحة والممكنة لترميمها وتحويلها إلى متحفين.