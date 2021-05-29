رصيف الصحافة: حسابات الربح والخسارة تبقي إسبانيا متشبثة بالمغرب

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي كتبت أن إسبانيا لا يمكن أن تفكر في خسارة المغرب لأسباب عديدة؛ منها أن الاقتصاد الإسباني بدأ يتعافى في السنوات الأخيرة، وأنها تعرف أن المغرب ساعدها كثيرا إبان أزمتها الاقتصادية في نهاية العقد الماضي، حين كانت قربة من الإفلاس.
فالمغرب بالنسبة إلى إسبانيا هو ثالث شريك اقتصادي خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، كما أن 50 في المائة من الصادرات الإسبانية نحو إفريقيا تتجه نحو المغرب، حيث تفوق قيمة صادراتها نحو المملكة 6.5 مليارات يورو، كما تتركز كذلك في المغرب حوالي 20 ألف شركة إسبانية لها مصالحها في المملكة.
ووفق المنبر ذاته فإن إسبانيا تعول كذلك على المغرب في ما يتعلق بالمعلومة الاستخباراتية؛ فالمخابرات المغربية قدمت أكثر من معلومة مهمة لنظيرتها في إسبانيا، مما جنبها أكثر من حمام دم، كما تعول على التعاون المشترك بشكل أكبر في ما يتعلق بملف الهجرة الذي يؤرق بالها أكثر من غيرها من باقي الدول الأوروبية.
وعلاقة بهجرة الشباب والأطفال القاصرين بشكل جماعي إلى سبتة، يرى هشام معروف، المختص في السياسات الاجتماعية، أن اقتصاد الشمال، المرتبط بالسياحة الموسمية وكذلك بالتجارة الموسمية عبر التهريب، جعل الوضع يتفاقم بالنسبة للساكنة، خاصة بعد إغلاق مجال اشتغالهم. وشدد معروف على أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون لوحدها فعالة، فالمغرب لن يصبح دولة حارسة؛ بل يجب أن نقوم بتأهيل الشباب وإعطائه فرصة الحصول على لقمة العيش بكرامة، فالحل هو إدماجهم للمساهمة في التنمية المستدامة لبلدهم.
المنبر نفسه ذكر أن المغرب شرع بالفعل في إطلاق مشاريع ضخمة على الحدود مع الجزائر، عبر غرس آلاف أشجار النخيل لإنتاج التمور عالية الجودة، خاصة بمنطقة “قدوسة” حيث بني سد كبير يوصف بأنه الأضخم في المغرب الشرقي، على “واد كير” الذي يصب في الجزائر، ويشكل أهم مزود للمياه لولاية بشار في الجارة الشرقية.
وتعول المملكة على هذا السد، الذي سيتم استغلاله قريبا، من أجل خلق تحول إستراتيجي بالمنطقة. وخلال هذا الأسبوع تم إطلاق مشروع ري وتكييف الزراعة المروية على مساحة عشرة آلاف هكتار على محور المسكي بودنيب وخمسة آلاف هكتار باتجاه مجرى سد قدوسة.
هذه المشاريع ينتظر أن تساهم في خلق جيل جديد من الفلاحين العصريين بالمغرب الشرقي، ودعم التعاونيات الفلاحية، خاصة أن 16 ألفا و600 فلاح يعيشون في عدد كبير من الواحات التقليدية بمناطق فكيك وبودنيب والريش، المتاخمة للحدود مع الجزائر.
أما “الأسبوع الصحفي” فقد نشرت أن مستشفى مدينة جرادة يعرف فوضى عارمة بسبب حرمان مواطنين من خدمات مصلحة الأشعة المجهزة بأحدث المعدات، وتحميل المرضى عناء التنقل إلى مدينة وجدة في ظل حالة الطوارئ والحالة الاجتماعية المتأزمة التي تعيشها الساكنة.
ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن تجميد مصلحة الأشعة هو مشكل من بين المشاكل التي الكثيرة التي يعرفها هذا المستشفى، وقد تترتب عنه إذا استمر على حاله إصابة جميع الأجهزة التي صرفت عليها الوزارة الملايير بالتلف، هذا دون الحديث عن تعرض حياة المرضى للخطر”.
“الأسبوع الصحفي” ورد بها، أيضا، أن اليوم الختامي لمهرجان الأبواب المفتوحة للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس شهد خرقا لقانون الطوارئ الصحية، بسبب الازدحام وعدم احترام التباعد الجسدي.
المنبر ذاته أفاد بأن صور المهرجان أظهرت اكتظاظا للحاضرين من مناضلي حزب “المصباح” على صعيد الإقليم، وأعضاء من الأمانة العامة للحزب يتقدمهم الأمين العام سعد الدين العثماني، حيث ظهر العديد من الحاضرين بدون كمامات وبدون إجراءات وقائية؛ مما يهدد بانتشار فيروس “كورونا” بينهم.
وكتبت “الأسبوع الصحفي” أن عدم احترام الحاضرين للتدابير الوقائية خلق استنكارا واستياء كبيرين في صفوف المواطنين، الذين تساءلوا عن عدم التزام السياسيين في حزب “المصباح” بالتدابير المفروضة على الجميع، حيث حمل البعض المسؤولية لأعضاء الحزب والبرلمانيين الذين خرقوا الإجراءات الضرورية الوقائية، لا سيما أن الحكومة التي يترأسها العثماني شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات وتوعدت المخالفين.
“الوطن الآن” أفادت بأن إسبانيا مدعوة إلى أن تستعيد الحكمة والتبصر، وأن تنهض ضميرها لما فيه مصلحة استعادة بناء جسور التواصل الحقيقي؛ لأن استمرار الأزمة بينها وبين المغرب لن يكون سوى خاسر واحد هو إسبانيا.
وفي هذا الصدد، أفاد علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة، بأن إسبانيا أساءت التقدير ولم تكن تتوقع أن تواجه ردا قويا من المغرب. بينما ذكر إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن كشف الهوية المزورة لإبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، يجسد أن للمغرب عيونا استخباراتية لا تنام.
محمد الغول، إعلامي متخصص في الشأن الإسباني، قال إن عودة اليمين المتطرف غذى تخوف الإسبان من المغرب كعدو خطير. أما مصطفى يخلف، محام وخبير في الشؤون الصحراوية، فيرى أن تأثير الفعل السياسي على القرار القضائي بإسبانيا، يجعل المحكمة العليا بإسبانيا في امتحان عصيب باعتبارها صاحبة الاختصاص القضائي للفصل في المسائل ذات الأهمية الكبرى المرتبطة بمراقبة الإجراءات المتخذة من قبل المحاكم الوطنية أو الإقليمية وفقا لأحكام القانون الإسباني والاتفاقيات والمعاهدات الأممية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية.
وأورد عبد الحميد البجوقي، كاتب وروائي مقيم في إسبانيا، أن الجار الشمالي للمملكة ضحية استخفافه بقدرات المغرب وتجاهلها لرسائل بلدنا، مشيرا إلى استمرار التوتر بين البلدين لبعض الوقت، و”أن العلاقات بين الدولتين ستدخل مرحلة جمود خلال ما تبقى من حكومة بيدرو سانشيز الائتلافية، ولا أستبعد تعديلا حكوميا يشمل حقيبة الخارجية واستبدال الوزير الحالية التي أبانت عن فشل كبير في تدبير ملف هذه العلاقات، وملفات أخرى كانت موضوع نقد شديد حتى من قياديين بارزين في الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة الإسبانية الحالية”.
وقال البجوقي: “لا أستبعد اضطرار الحكومة إلى طلب تدخل الملك فيليبي السادس للتخفيف من حدة الأزمة ومن تداعياتها على الداخل الإسباني.
وفي حوار مع “الوطن الآن” يرى حميد النهري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، أن ظاهرة الهجرة بالمغرب أخذت منحى خطيرا وتقتضي معالجة عملية ومسؤولة، قبل فوات الأوان؛ قائلا: “للأسف، يظهر من خلال العديد من تصريحات المسؤولين المغاربة حول الأزمة أنهم لم يستوعبوا دوافع الهجرة، وأننا أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة هي رغبة فئات عريضة من المواطنين هجرة الوطن بأي ثمن وفي أي فرصة. وهنا، يجب أن نميز أننا صحيح أمام أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع إسبانيا، وأصبحت حاليا مع أوروبا؛ لكن يجب أن نعترف كذلك بأننا أمام أزمة اجتماعية خطيرة ستهدد السلم الاجتماعي ببلادنا وتزيد في تقليص منسوب الثقة للمواطن في الدولة.
فالمغرب لن يصبح دولة حارسة، وليس بدركي و ليس بكونسييرج …. فماذا يشكل المغرب بنسبة لأوروبا ؟ شريك موثوق فيه او يجب الحذر منه !!!
رفض الجيش الإسباني المشاركة في مناورة الاسد الإفريقي لانها ستجري في الصحراء المغربية..سقطت ورقة التوت عن إسبانيا و نفاقها.. كما سقطت عن عميلة الإستعمار الجارة الشرقية و بيدقها البوليزاريو.. و هذا هو ربح المغرب من تصعيده مع اولاد بورقعة.كشفهم و كشف اذنابهم..
سواء أحببتم ام كرهتم. المغرب وإسبانيا لن يقطعا العلاقات. هل سمعتم الملك قال شيئا في الموضوع؟ وكلام بوريطة وتلك السفيرة لا محل لهما من الإعراب…
العلاقات الديبلوماسية في عصرنا الحاضر أصبحت ترتكز على مبدأ واحد و وحيد هو مبدأ رابح رابح . و غيره مصيره الفشل . نهاية البث
منسوب ثقة المواطن في الدولة ومسيريها واحزابها ومسؤوليها لم يتقلص بل فقد ،حتى أن العجائز ارادوا الهجرة من هدأ الوطن وليس فقط شبابها ،سياسة عوجاء ولصوص في كل قطاعات الدولة و مشاريع لا تسمن ولا تغني من البطالة وووو…وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من كان السبب
و هل اسبانيا تعرف الربح و الخسارة و ما يهمنا هل بطوشة سيدخل للزنزانة
إلى اسبانيا و الاتحاد الأوروبي ..
اسبانيا تستعمر مدينتين في إفريقيا .. و تعارض انفصال كاتالونيا عنها ..و تريد انفصال الصحراء عن المغرب ..و أدخلت إرهابيا لعلاجه و حمايته و ذلكك بطريقة سرية و بوثائق مزورة ..
هل هذه تصرفات دولة أوروبية حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان و تدعي الديمقراطية و الشفافية و استقلال القضاء عن السلطة ؟
من بيته من زجاج ، لا ؤظرب الناس بالحجارة.
في حال استمرار التعنت التافه ..على المغرب تغيير بوصلة التعاون إلى الصين و روسيا و انجلترا و قطع العلاقات مع اسبانيا و حتى أوروبا إن لزم الأمر.. و تعويض عملية “مرحبا” ب “وداعا” و إدخال المغاربة عن طريق جبل طارق .
على غرار موضوع الهجرة صدق من قال ان المواطن فقد الأمل في أصحاب القرار ولم يبقى له سوى التفكير في الهجرة باي طريقة ان فتحت الأبواب لن يبقى احد
أولاد بورقعة لا يؤمنون بمنطق رابح/ رابح، إنهم انتهازيون حتى مع حلفائهم الأوروبيون. ٠إسبانيا هي أكثر دول الإتحاد استفادة من الدعم، هذا المنطق السائد عند المسؤولين الحكوميين الإسبان وهو مافطن له المغرب ولم ينتبه له كابرانات جارة السوء الذين يهرولون للتحالف مع بورقعة بمناسبة أي أزمة لهم مع المغرب. أيها الكابرانات سوف يأتي عليكم الدور وتحصدون نتائج تحالفكم مع الإسبان. فانتظروا إنا معكم منتظرون.
يظهر ان الفقرة الاولى من المقال غير واضحة او غير مفهومة.
اذا كانت اسبانيا، الغت مشاركتها، فذلك لتوتر العلاقات، اما لم افهمه، ان امريكا جمعت الجيش المغربي والجزائري في تدريب عسكري، الم يقولوا لنا، اننا أعداء، اقصد النظاكين الجزائري والمغربي؟!
لغة المصلحة تبقى هي الأخيرة. إسبانيا لها المصلحة في ان يطول النزاع لتستفيد من الثروات والأسلحة المغرب له مصلحة أخرى تصدير الخيرات والبشر وربما أشياء أخرى.
السىيد شانسيز تحية طيبة و بعد،
لا بد من مراعاة حسن الجوار مع المغرب و دعم المغرب فكلما كان المغرب قويا و مستقرا كلما عاد الامر كذلك على اسبانيا و كلما كان المغرب مشاكل كلما ارتدت المشاكل على الضفة الشمالية لا سيما اسبانيا…. و اعلم حفظك الله ان سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم قال “الجار الجار الجار قبل الدار” و ذه عين الحكمة…قللوا حفظكم الله من التشنج و التنطع و قوما بحل المشاكل بالتي هي احسن لخير البلدين و ايتعدوا عن الاحزاب الصغيرة المتنطعة العنصرية او الراديكالية و توبوا الى المولى قبل فوات الاوان…و كل شئ هالك و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام…
و السلام
بعد اغلاق معمل تصفية البيترول بالمحمدية ، بدأ المغرب يستورد المنتوجات الهيدروكاوبونية من المعامل الاسبانية التي كانت على وشك الإفلاس .
الدولة المغربية نائمة لا تصريحات والجارة الاسبانية كل يوم تصريح من وزير يضربون في المغرب يمسحو به الأرض ولا من يحرك ساكنا اما قطع العلاقة بصفة نهاىية او مجرج شعلة اشعلتموها للاستهلاك الداخلي والله سوهتونا وبهداتونا يامسيرين هاد البلاد
و لهاته الاسباب بالضبط يجب علينا كمغاربة التحرك لمعاقبة اسبانيا لنحرمهم من ملايير الاوروات سنويًا المقاطعة ثم المقاطعة..تعطلنا يا الشعب المغربي أين سلاح المقاطعة ام فقط مع أبناء جلدتنا ؟؟؟؟!!!!!!
بهذا التصرف البليد يكشف حكام إسبانيا لأمريكا وللعالم كله عن حنينهم لمستعمرتهم القديمة و توجسهم من مطالبة المغرب باستكمال استرجاع باقي الثغور والجزىر المحتلة…
المملكة المغربية قدمت في الماضي القريب لحسابات الجوار واللغة والاعراف والعقيدة المشتركة الخ تنازلات عدة همت أراضيها معتمدة ان ذلك سيكون مكتوب في ميزان حسناتها وسوف يعترف به المكرم. لكن هذه الحسابات كانت سلاح في أيدي الأعداء الذي تجمعنا معهم وحدة الدين والعقيدة والمصاهرة. إسبانيا نتاج مؤمرة الأعداء التي إشتغلوا عليها ولم يكن المغرب إلا دولة بزعامة قائدها قوية بخؤسستها ولتكتشف دسائس الخبثاء من دولة العسكر الجزائر وإسبانيا التي لم تنسى طارق بن زياد فاتح الأندلس.
لماذا يلوم البعض السلطات المغرببة بخصوص الهجرة ؟ المتضرر هو ااذي يجب عليه حماية حدوده من الهجرة،، و استعمال وسائله المادية و البشرية لتحقيق ذلك، أو الجلوس حول الطاولة لحل المشاكل المطروحة ،. أرى أنه لا يمكن للمغرب أن يتحمل المسؤولية المادية و البشرية و الحقوفية من أجل حماية دولة لا تكلف نفسها بذل المجهود اللازم لاحترام المغرب و احترام وحدته التراببة و حسن الجوار.
مهرجان “الدلاقم” المفتوحة بدون كمامات بفاس من أجل الأصوات الانتخابية دون اعتبار للتدابير الوقائية… PJD لا تهمه صحة وأرواح المواطنين، الكراسي هي الهدف …