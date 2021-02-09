رصيف الصحافة: حقوقيون يطالبون بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي نشرت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتحميله قسطا من المسؤولية عن فاجعة طنجة، انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور، وبناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الجمعية السطات المعنية بفتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين المحتملين عنها، وتقديمهم للمحاكمة، خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة “أمانديس” والوقاية المدنية.

وكتبت الجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف بتازة قضت في حق رئيس جماعة باب مرزوكة بالسجن النافذ ست سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك على خلفية تهمة التزوير واستعماله وإهانة السلطات عبر تقديم بلاغ كاذب.

كما حكمت المحكمة على أحد نواب الرئيس بالحبس النافذ أربع سنوات، وقضت بسنتين حبسا نافذا في حق حارس الجماعة، وبعقوبتين موقوفتي التنفيذ في حق موظفين، الأولى مدتها سنتان والثانية مدتها ثلاثة أشهر، فيما برأت موظفة كانت متابعة بدورها على ذمة هذه القضية.

وأفادت “المساء” أيضا بأن المهمة الاستطلاعية حول صفقات فيروس كورونا لم تبدأ أشغالها نتيجة عدم توصلها بعد بالوثائق التي طلبتها من وزاتي المالية والصحة لما يتعدى الشهرين، فيما لم تكشف هاتان الوزارتان عن أسباب ومبررات ذلك، وهو ما تم اعتباره تكتما غير مبرر على هاته الوثائق التي تهم الصفقات التي تحقق فيها المهمة الاستطلاعية.

ووفق المنبر ذاته، فإن المهمة الاستطلاعية تعرف عرقلة لعملها، حيث لم يتم إلى حد الآن برمجة أي لقاء مع المسؤولين المعنيين بالصفقات داخل وزارة الصحة، فيما تدخل اللجنة شهرها الثالث دون أن يتم تحديد أي جدولة زمنية لعملها.

“المساء” أشارت في موضوع آخر إلى توصل القضاة وقضاة التحقيق في مختلف المحاكم بتعليمات جديدة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتباره إجراء استثنائيا، بعد الاكتظاظ الذي تعرفه سجون المملكة تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية والجائحة.

وجاءت التعليمات الجديدة للحد من إصدار أحكام المتابعة في حالة اعتقال بعد أن طالبت رئاسة النيابة العامة المشرع بتوفير بدائل الاعتقال الاحتياطي كالسراح المقيد بشروط، أساسا ضمانة الحضور والمنع من مغادرة التراب الوطني، في انتظار المصادقة على القانون الجنائي الجديد الذي يتضمن فصلا عن العقوبات البديلة.

“الأحداث المغربية” تطرقت إلى تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب مهاجرين غير شرعيين ومخدرات من جيب مليلية في شمال المغرب في اتجاه السواحل الإسبانية الجنوبية، وذلك بتنسيق مغربي إسباني.

العملية أسفرت عن توقيف العديد من أفراد الشبكة، بالإضافة إلى حجز 3 قوارب سريعة و335 كيلوغراما من الحشيش و17 سيارة.

ووفق المنبر ذاته، فإن الشبكة فرضت على كل مهاجر دفع مبلغ 2000 يورو مقابل نقله عبر البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب سريعة.

وكتبت الجريدة أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات قضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس حدد يوم 11 مارس المقبل تاريخا للشروع في التحقيق تفصيليا مع البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المتهم من طرف الوكيل العام بجناية “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية”.

وذكرت “الأحداث المغربية” أن إحالة المسؤول “البامي” على القضاء جاءت بناء على شكاية المتضررين من تعويضات تفويت الأراضي السلالية “أولاد معرف” بقبيلة “السجع” التابعة للجماعة القروية عين الشقف بعد إنهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مساطر البحث التمهيدي مع المتهم، الذي كان يتولى رئاسة الجماعة القروية لعين الشقف الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم مولاي يعقوب.

ونقرأ ضمن مواد “الأحداث المغربية” كذلك أنه من المنتظر أن يدخل قرار مراجعة عشر مواد فعالة تدخل في تركيبة المبيدات الفلاحية المستعملة في المغرب حيز التنفيذ خلال شهر مارس المقبل.

ونشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بموقعه الإلكتروني إعلانا للمهنيين يؤكد من خلاله أن اللجنة الوطنية للمبيدات، التي اجتمعت في شهر يوليوز المنصرم، قررت برمجة 10 مواد فعالة لمراجعة التراخيص الممنوحة لها.

وكان المكتب قد أعلن هذه السنة مراجعة 41 مادة فعالة خطرة تدخل في تركيبة حوالي 300 مبيد فلاحي يستعمل في المغرب.

وإلى” الاتحاد الاشتراكي” التي أفادت بأن ميناء طنجة المتوسط استقبل أكبر باخرة شحن تعمل بالغاز الطبيعي المسال. وقد أكدت مجموعة “سي إم 1ـ سي جي إم” أن باخرة “جاك سعادة”، أول سفينة شحن بقدرة استيعابية تصل إلى 23 ألف حاوية من حجم عشرين قدما وتعمل بالغاز الطبيعي المسال، وصلت إلى ميناء طنجة المتوسط في أول رسو لها بالمغرب، منوهة بأن المجموعة اختارت إطلاق اسم مؤسسها على أهم باخرة في أسطولها.

المنبر الإعلامي ذاته أورد أن بيت الشعر بالمغرب أطلق مشروعا فنيا غنائيا بمعية الفنانة صباح زيداني يسعى لتقديم قصائد من الشعر المغربي في قالب غنائي، كانت أولاها قصيدة “هو ذا ظلي” للشاعر حسن نجمي.

وذكر “بيت الشعر بالمغرب” أن هذا المشروع الشعري والفني يهدف إلى إعادة ربط الشعر المغربي بالفضاء الإبداعي العام، خاصة الموسيقي والغنائي منه، في استعادة للحظات طيبة الذكر تعانق فيها الشعر المغربي (عبد الرفيع جواهري/ إدريس الجاي/ الخمار الكنوني/ حسن المفتي/ أحمد الطيب لعلج/ علي الحداني…) بأوتار وألحان عبد السلام عامر، عبد النبي الجيراري، حسن القدميري…