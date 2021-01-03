رصيف الصحافة: دعوات إلقاء السلاح تكتب نهاية عصابات جبهة "البوليساريو"

نستهل قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “الأحداث المغربية” التي كتبت أن بيدرو ألتاميرانو، الناطق الرسمي باسم المجموعة الدولية لدعم الصحراويين، دعا قادة البوليساريو، في شريط فيديو نشره على صفحة المجموعة وعلى صفحته الشخصية على “تويتر”، إلى نسيان العمل العسكري وتوقيفه نهائيا لأنه لن يجدي نفعا مع المملكة المغربية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وخاطب بيدرو ألتاميرانو قادة البوليساريو بلهجة حادة قائلا: “لا يمكن أن تعولوا منذ الآن على العمل العسكري لتحقيق أي مكاسب في الصحراء، لأن موازين القوى العسكرية ليست في صالحكم تماما”، قبل أن يوجه اتهاما شديد اللهجة إلى قادة الجبهة، قائلا: “لقد أسفرت العمليات العسكرية عن وفاة شباب صحراوي بينما أنتم تعيشون في ظروف جيدة إما في منطقة فيكتوريا بضواحي مدينة برشلونة الإسبانية أو في العاصمة الفرنسية باريس”.
ونقرأ في “الأحداث المغربية” كذلك أن مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، تستعد، في غضون اليومين القادمين، للترخيص للقاحي “سينوفارم” و”أسترا زينيكا”، وتسجيلهما ضمن الأدوية واللقاحات المستعملة في المغرب.
وأوضحت اليومية ذاتها أن اللقاحين الصيني والبريطاني، اللذين اختارتهما المملكة للتصدي لفيروس “كورونا”، تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين، مضيفة أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أشار إلى أن المغرب قام بدوره في العملية، من خلال لجنة الخبراء، حيث انكب على دراسة المعطيات العلمية حتى تحظى بالمصادقة تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.
وورد ضمن “الأحداث المغربية” كذلك أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عزمها تكوين أساتذة مختصين في تدريس اللغة الأمازيغية بوتيرة 400 أستاذ كل سنة، ابتداء من العام المقبل، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية.
وقد تمت مناقشة تفاصيل هذا الورش الوطني في اجتماع عقد بالرباط، مؤخرا، ترأسه وزير التربية سعيد أمزازي، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، ومسؤولين بالوزارة والمعهد الملكي، خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، على الأسلاك التعليمية الثلاثة، تضيف الجريدة.
وفي موضوع آخر اهتمت الصحيفة ذاتها بخبر زواج لاعب فريق باريس جيرمان الفرنسي، الإيطالي ماركو فيراتي، بمدينة مراكش، من صديقته عارضة الأزياء، الفرنسية جيسيكا أيدي، التي نشرت صورا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وهي تطل بقفطان مغربي، وظهر خاتم الخطوبة وهو يزين أصبعها.
وإلى “المساء”، التي كتبت أن فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة طنجة تطالب بالتحقيق في وفاة مريضة بـ”كورونا” أمام مستشفى محمد السادس بالمدينة.
وأضافت الجريدة أن أبناء الهالكة اتهموا الطبيب المسؤول عن استقبال مرضى “كورونا” بتسببه في وفاتها، بعد أن رفض التأشير لها بمتابعة العلاج، مطالبين النيابة العامة بطنجة بفتح تحقيق قضائي حتى تظهر كل الحقيقة وتتم محاسبة الجاني.
فيما فندت مصادر صحية كل الاتهامات الموجهة إلى الطبيب المعني، موضحة أن غياب أسرة شاغرة بمستشفى الدوق دي طوفار هو السبب في تأخير إرسال المريضة لمتابعة العلاج بالمستشفى المذكور، مشيرة إلى أن هذا الوضع تضرر منه عدد كبير من المرضى، وكان سببا مباشرا في وفاة بعضهم.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها أن النيابة العامة جددت التنبيه إلى الفراغ القانوني الذي يواجه القضاة في تعاملهم مع ملفات “العملات المشفرة”، موازاة مع تحطيم عملة “البيتكوين”، الرقمية مستويات تاريخية، بعد تخطيها حاجزا 31 ألف دولار.
وأضافت “المساء” أن النيابة العامة أكدت في تقريرها السنوي أنها أبدت اهتماما بالعملات المشفرة، مثل “البيتكوين” منذ ظهور أولى حالاتها، مشيرة إلى أن عدد القضايا المسجلة بشأنها خلال 3 سنوات لم يتجاوز 20 قضية، من بينها 13 قضية سنة 2019.
ونشرت “المساء” أيضا أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بعزل عبد الكريم شكري من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة، مع ترتيب الآثار القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بسبب ما وصف بمخالفات قانونية.
وفي تفاصيل القضية، أوضحت الجريدة أن عامل إقليم النواصر طالب بعزل رئيس الجماعة، الذي هو نائب برلماني في الوقت نفسه، من خلال طلب وضعه لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل عزل شكري من رئاسة الجماعة، بسبب ما وصفه الطلب بارتكاب مخالفات قانونية وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول سبتة ومليلية المحتلتين، وتشبثه بمغربيتهما، لا تزال تثير حفيظة المسؤولين الحكوميين الإسبان.
وأضافت أن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليز، عبرت عن رفضها لأي نقاش حول “إسبانية” المدينتين المحتلتين، وقالت إن سبتة ومليلية إسبانيتان مثل مدريد، رافضة تصريحات العثماني، وأضافت أن الجيش الإسباني هو المسؤول عن نقل لقاح “كورونا” إلى المدينتين المحتلتين، رافضة فتح أي نقاش حولهما.
جبهة البوليساريو منظمة إرهابية مدعومة من الجزائر
الجزائر دولة راعية للإرهاب
بهذا سينتهي الملف
قال ليهم غير المعقول، حتى هو راه تعطل بزار كان يقولها ليهم هده مدة طويلة
يجب إلقاء السلاح ورفع أيديهم إلى الأعلى. …..
أنا أمازيغي ضد تدريس الأمازيغية في المدارس لأن لاجدوى منها وستنهك التلاميذ بمزيد من الأعباء. أقترح أن يثم تدريسها في المعاهد الخاصة بشكل إختياري لمن يحب دراسة اللغة والثقافة الامازيغية
بيدرو ألتاميرانو يخاطب مباشرة في كلامه الجزائر!والهضرة عليك يا الحادر راسو قال ليهم!
نصيحتي لﻹنفصاليين جبهة وغيرها:
صحراء مغربية وأنتم مغاربة أنتهى الكلام
الصحراء أصبحت من احسن المناطق المغربية وفي مستقبل قريب ستزداهر أكثر فأكثر وبسرعة إنشاء الله وبركاته.
أرجع في لحين قبل فوات الأوان إلى مدونتكم العالم يتغير!
وسيتغير أكثر أرجع لخدمات وطنيكم المغرب من طنجة إلى لكويرة. أفتح لحوار مبشرة مع وطنيكم المغرب الحكم ذاتي ﻷءن معترف به وإن تعطالتم فيمكن إزالته نهائيا.
ﻷن أنتم فى محور شر ! أخرجوا أنفسكم منه، تلعبون بالنار! وش مبغتوش تعيقوا ؟ تاتسناو تحرقوا؟
نظام الجزائري تيموت على صحراء! أنتم ﻻشيء أمامه!
عيقو بسرعة البرق قبل أنتسلبو. ما أحسن من المغرب !
تعيين جبهة جديدة مستقلة من أراء ضباط الجيش الجزائري ومن نظامه هو مسلك الوحيد للوصول الى أحل، الجزائر ﻻتريد إﻻ إنسحاب من صحرائه لكي تتمكن من إستيﻻ عليها.
أنتم يعتبرونكوم (حبيبة في حذاء المغرب ).
attendez pour voir . apres les négociations de jibraltar avec l Angleterre preparez vous pour les négociations pour ceuta et melilia. c est meme arguments que vous avez avancée a l Angleterre vous les aurez en face de vous avec le maroc.
دوزو العشر سنوات الاخيرة في التهديد بالرجوع للحرب و كانو يبتزو الامم المتحدة و بعض الدول التي لا تريد حرب اضافية على الساحة لكن ربى ضارة نافعة اعلانهم الحرب الدي بدى خبر سيء في الاول تحول الى ربح اضافي للمغرب. الان ورقت الكركارات و التهديد بالحرب انتها مفعولها ما عليهم الا الرجوع للحوار و بشروط المغرب او الاستمرار في اوهامهم التي ستدمرهم اكتر
المغرب سيغلق جميع المنافذ المؤدية لهاتين المدينتين وسنرى ما أنتم فاعلون.سبتة ومليلية عاشتا بالتهريب وهذا الموضوع سنسده نهائيا
باي باي مع السلامة يا خونة،مؤييدكم ومموليكم يعلمون جيداً أن الجيش المغربي سيذيقكم العذاب من حيث لا تتوقعون وفي التوقيت الذي لن يخطر على بالكم،المغرب لا يتحدث كثيراً مثل الجارة الحقيرة التي تأويكم،المغرب يدرس الأمور بدقة ثم يفعل ما يريد..المغرب أقوى منكم يا خونة.
سيفتح النقاش حول سبتة المحتلة ومليلية المحتلة وجزيرة ليلى المحتلة وبطلب من إسبانيا،
السلام عليكم ورحمة آلله تعالى وبركاته، في ما يخص مقال الأمازيغية، أنا امازيغي أبا عن جد،أتساءل ماذا ستجدي اللغة الأمازيغية في البحث العلمي والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية والعلوم بصفة عامة.من الافضل ان يقوم المسؤولون على التعليم بتكوين أساتذة في اللغة الانجليزية،خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ان 85% من البحوث في العالم في جميع التخصصات تنجز باللغة الإنجليزية.
، أشار إلى أن المغرب قام بدوره في العملية، من خلال لجنة الخبراء، حيث انكب على دراسة المعطيات العلمية حتى تحظى بالمصادقة تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.
فيما يخص هذه فالكذبة واضحة بحال الشمس ديال غشت
أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عزمها تكوين أساتذة مختصين في تدريس اللغة الأمازيغية بوتيرة 400 أستاذ كل سنة، ابتداء من العام المقبل، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية.
أما هذه فمضيعة للوقت والمال والبنون
الرئيس الأمريكي المنتخب لن يعترف بمغربية الصحراء. سوف ترون أن الأمور ستنقلب. المغرب دولة فقيرة لم يتقدم في حقوق الإنسان و الناس يموتون من قلة المستشفيات. حتى كورونا 4000 درهم أو كثير عند الإصابة بالفيروس.
اين هي قنصلية امريكا في الصحراء اني لا اراها ههههههه
هل هؤلاء هم الجنود الأشاوس الذين تعول عليهم البوليساريو.و داعمتها الجزائر؟لا مجال للمقارنة مع القوات المسلحة الملكية الباسلة.الدرع الحامي للمغرب.العمل في صمت.ونكران الذات.في سبيل الوطن.حتى تضل راية المغرب شامخة.من شماله لجنوبه.ومن شرقه لغربه.وإشهد يا وطني أنني أحبك لا نهائيا.ولا عزاء للحاقدين
لا عليكم يا عصابة بوليساريو وجزائر فور وصول بايدن للسطة والذي يعرف انه خادم مطيع لاسرائيل ..سيهتم موساد بشؤون جنرالاتكم الغلياء العجزة وسيتم تحطيم بوليساريو الى اشلاء انشري با هيسبريس
ههههه اخوتي المغاربة لتعرفوا ديك القصة: طلقوا لسلاحكم اوشدوا فقلاو كم.
دعوا المرتزقة ينتضرون، فبعد 45 سنة في إنتظار سنة الحسم، هاهم ينتظرون 20 من يناير وبعدها سينتظرون آخر أكتوبر 2021 وبعدها سينتظرون 15 مارس 2057 وبعدها 10 ماي 3188 وتبقى الصحراء في مغربها والمرتزقة في فيافي القفار والغبار الرملي النووي وكل عام وانتم بخير
بلد المليون شهيد أصبح أكبر راعي للإرهاب في شمال إفريقيا.
بحكَم تجربتي.. قامت زوجتي باجرا؛ فحص كورونا و كانت ايجابية و طلبت من طبيب خاص هل ادخلها المستشفى. و كان رده ان تبقى في المنزل فقط لكن وضعيتها زادت سو؛ ا … فاتجهت للمستشفى حيث تم اجرا؛ لها سكانير بشق الانفس بداعي ان الاكسجين في الجسم جيد و ارجعتها للمنزل و لكن الوضعية لم تتحسن.. و بعد يومين و امام تدهور الوضعيةاتجهت بها الي مستوصف الحي و استغرب طبيب المستوصف كيف انها لم تدخل المستشفى… فهاتف سيارة الاسعاف التي تاخرت كثيرا و حملتها للمستشفى لكن طبيبة المستشفى رفضت ان تدخلها المستشفى بداعي ان الاكسجين جيد في الجسم و امام هده اللغبطة و اختلاف ارا؛ الاطبا؛.. الححت على الطبيبة بضرورة ادخالها المستشفى و امام الحاحي متحججا بان زوجتي لم تعرف النوم لثلاث ايام و سعال جدجد حاد و اعراض أخرى معقدة دخلت زوجتي المستشفى… وبعد اسبوع في المستشفى و اجرا؛ تحليلات و لا انكر الرعاية التي تلقتها بالمستشفى تحسنت حالتها و نشكر الله على الطافه….. باختصار سردت هده القصة لابين اختلاف وجهات نظر الاطبا؛..
و ختاما الحمد لله و اتمنى لجميع المرضى الشفا؛ العاجل لان هدا الوبا؛ تختلف حدة اعراضه بين شخص و اخر..
au commentaire Chicago
tu dois changer ce titre, parceque tu ne connais rien dans la politique americaine,et a propos de ce que tu as dit a propos de la pauvrete les marocains ne font pas les queues pour un kilo de farine et du lait en Poudre comme vous, ,,
حل المدينتين المحتلتين بالأمم المتحدة وذلك بتقديم دعوى إنهاء الاحتلال وكفى.
لقد قالها كذلك السياسي الكبير المخضرم العياط حجيب فرحان ب رائعته الاخيرة: “الدق تم” . لكن ال حياة لمن تنادي. فعلا، عندما يكون الانسان ضعيفا، يجب ان يعترف ويرجع اللور و الحيات تستمر.