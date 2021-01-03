رصيف الصحافة: دعوات إلقاء السلاح تكتب نهاية عصابات جبهة "البوليساريو"

نستهل قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “الأحداث المغربية” التي كتبت أن بيدرو ألتاميرانو، الناطق الرسمي باسم المجموعة الدولية لدعم الصحراويين، دعا قادة البوليساريو، في شريط فيديو نشره على صفحة المجموعة وعلى صفحته الشخصية على “تويتر”، إلى نسيان العمل العسكري وتوقيفه نهائيا لأنه لن يجدي نفعا مع المملكة المغربية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وخاطب بيدرو ألتاميرانو قادة البوليساريو بلهجة حادة قائلا: “لا يمكن أن تعولوا منذ الآن على العمل العسكري لتحقيق أي مكاسب في الصحراء، لأن موازين القوى العسكرية ليست في صالحكم تماما”، قبل أن يوجه اتهاما شديد اللهجة إلى قادة الجبهة، قائلا: “لقد أسفرت العمليات العسكرية عن وفاة شباب صحراوي بينما أنتم تعيشون في ظروف جيدة إما في منطقة فيكتوريا بضواحي مدينة برشلونة الإسبانية أو في العاصمة الفرنسية باريس”.

ونقرأ في “الأحداث المغربية” كذلك أن مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، تستعد، في غضون اليومين القادمين، للترخيص للقاحي “سينوفارم” و”أسترا زينيكا”، وتسجيلهما ضمن الأدوية واللقاحات المستعملة في المغرب.

وأوضحت اليومية ذاتها أن اللقاحين الصيني والبريطاني، اللذين اختارتهما المملكة للتصدي لفيروس “كورونا”، تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين، مضيفة أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أشار إلى أن المغرب قام بدوره في العملية، من خلال لجنة الخبراء، حيث انكب على دراسة المعطيات العلمية حتى تحظى بالمصادقة تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.

وورد ضمن “الأحداث المغربية” كذلك أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عزمها تكوين أساتذة مختصين في تدريس اللغة الأمازيغية بوتيرة 400 أستاذ كل سنة، ابتداء من العام المقبل، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية.

وقد تمت مناقشة تفاصيل هذا الورش الوطني في اجتماع عقد بالرباط، مؤخرا، ترأسه وزير التربية سعيد أمزازي، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، ومسؤولين بالوزارة والمعهد الملكي، خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، على الأسلاك التعليمية الثلاثة، تضيف الجريدة.

وفي موضوع آخر اهتمت الصحيفة ذاتها بخبر زواج لاعب فريق باريس جيرمان الفرنسي، الإيطالي ماركو فيراتي، بمدينة مراكش، من صديقته عارضة الأزياء، الفرنسية جيسيكا أيدي، التي نشرت صورا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وهي تطل بقفطان مغربي، وظهر خاتم الخطوبة وهو يزين أصبعها.

وإلى “المساء”، التي كتبت أن فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة طنجة تطالب بالتحقيق في وفاة مريضة بـ”كورونا” أمام مستشفى محمد السادس بالمدينة.

وأضافت الجريدة أن أبناء الهالكة اتهموا الطبيب المسؤول عن استقبال مرضى “كورونا” بتسببه في وفاتها، بعد أن رفض التأشير لها بمتابعة العلاج، مطالبين النيابة العامة بطنجة بفتح تحقيق قضائي حتى تظهر كل الحقيقة وتتم محاسبة الجاني.

فيما فندت مصادر صحية كل الاتهامات الموجهة إلى الطبيب المعني، موضحة أن غياب أسرة شاغرة بمستشفى الدوق دي طوفار هو السبب في تأخير إرسال المريضة لمتابعة العلاج بالمستشفى المذكور، مشيرة إلى أن هذا الوضع تضرر منه عدد كبير من المرضى، وكان سببا مباشرا في وفاة بعضهم.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها أن النيابة العامة جددت التنبيه إلى الفراغ القانوني الذي يواجه القضاة في تعاملهم مع ملفات “العملات المشفرة”، موازاة مع تحطيم عملة “البيتكوين”، الرقمية مستويات تاريخية، بعد تخطيها حاجزا 31 ألف دولار.

وأضافت “المساء” أن النيابة العامة أكدت في تقريرها السنوي أنها أبدت اهتماما بالعملات المشفرة، مثل “البيتكوين” منذ ظهور أولى حالاتها، مشيرة إلى أن عدد القضايا المسجلة بشأنها خلال 3 سنوات لم يتجاوز 20 قضية، من بينها 13 قضية سنة 2019.

ونشرت “المساء” أيضا أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بعزل عبد الكريم شكري من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة، مع ترتيب الآثار القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بسبب ما وصف بمخالفات قانونية.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت الجريدة أن عامل إقليم النواصر طالب بعزل رئيس الجماعة، الذي هو نائب برلماني في الوقت نفسه، من خلال طلب وضعه لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل عزل شكري من رئاسة الجماعة، بسبب ما وصفه الطلب بارتكاب مخالفات قانونية وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول سبتة ومليلية المحتلتين، وتشبثه بمغربيتهما، لا تزال تثير حفيظة المسؤولين الحكوميين الإسبان.

وأضافت أن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليز، عبرت عن رفضها لأي نقاش حول “إسبانية” المدينتين المحتلتين، وقالت إن سبتة ومليلية إسبانيتان مثل مدريد، رافضة تصريحات العثماني، وأضافت أن الجيش الإسباني هو المسؤول عن نقل لقاح “كورونا” إلى المدينتين المحتلتين، رافضة فتح أي نقاش حولهما.