رصيف الصحافة: رونار "ضحية" لابتزاز جنسي من مغربييْن بوادي زم

قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى محاكمة شابين صورا مدربا سابقا للمنتخب في وضعية حميمية.

وعقدت المحكمة الابتدائية لوادي زم ثاني جلسة لمحاكمة شابين صورا مدرب المنتخب المغربي السابق في وضع مخل بالحياء، مع ابتزازه بصور و”فيديو”، بالضغط عليه للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشرها في وسائط التواصل الاجتماعي، ودرءا للفضيحة، خاصة أنه يدرب في الوقت الراهن منتخب العربية السعودية، ما دفعه إلى إرسال المبلغ المتفق عليه إلى الشابين بتنسيق مع السلطات الأمنية المغربية التي اعتقلتهما.

وجاء ضمن مواد “أخبار اليوم”، كذلك، أن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية مراكش شرع في عقد جلسات الاستنطاق التفصيلي للرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، حسن الدرهم، و16 شخصا آخرين، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معهم للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، يقضي بإجراء أبحاث قضائية في مواجهتهم.

وكتبت “المساء” أن السلطات المحلية بإقليم شيشاوة تحقق في تلقي شخص جرعتين من لقاح كورونا بعد تداول شريط على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لشخص يكشف من خلالها تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد 19 في الآن نفسه، بأحد مراكز التلقيح بإقليم شيشاوة.

وذكرت الجريدة نفسها أن فوزي سير، رئيس جماعة أولاد بوساكن القروية، التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور، أقدم على وضع استقالته لدى مصالح عمالة الإقليم، بسبب الاستغلال العشوائي لمقلع يوجد بتراب الجماعة التي يرأسها منذ 2015.

وفي اتصال مع “المساء” قال سير إنه أقدم على تقديم الاستقالة من منصبه بعدما وجد نفسه في وضعية حرجة أمام ساكنة الجماعة بخصوص الأضرار التي لحقت بهم من مقلع لـ”التوفنة” والحصى مملوك لجهات نافذة بالإقليم، خاصة بعدما استنفد جميع الوسائل الإدارية وراسل جميع الجهات المسؤولة محليا وإقليميا.

كما أشار سير إلى عدم التزام الشركة بدفتر التحملات، إضافة إلى عدم توصل الجماعة بمداخيل الرسوم المفروضة على الاستغلال.

ونشرت “المساء”، أيضا، خبر اعتقال “بيدوفيل” متلبسا باغتصاب طفل داخل منتزه أكدال أبا احماد بمدينة مراكش. ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 45 سنة، يشرف على تسيير أحد ملاعب القرب، وتم ضبطه من قبل شخص وهو بصدد الاعتداء جنسيا على الطفل، ليتم ربط الاتصال بعناصر الأمن التي حلت بالمكان.

ووفق المنبر ذاته فإن المشتبه به أحيل على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.

المنبر الإعلامي ذاته أورد أن عناصر الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة تمكنت من توقيف شابين يشتبه في عدم تقديمهما المساعدة لشخص كان في حالة خطر، وعدم التبليغ عن حادث أودى بحياة رجل تم العثور على جثته مرمية بجانب الطريق بمدخل مركز لعرارشة.

وحسب “المساء” فإن سبب الوفاة يعود إلى سقوط الهالك الذي كان رفقة صديقين له من الباب الخلفي لشاحنة كانت قادمة من مدينة بنجرير، ما خلف جروحا للشخصين الذين كانا برفقته، فيما لقي هو مصرعه بسبب إصابته بجروح بليغة في الرأس.

“الأحداث المغربية” نشرت أن أرباب سيارات الأجرة والنقل المزدوج احتجوا أمام مقر دائرة الخميسات، بسبب الوضع المتردي للطريق المعروفة باسم “بين الويدان”، التابعة للنفوذ الترابي للجماعة القروية آيت عبو بدائرة الخميسات.

ووفق المصدر ذاته فإن فعاليات حقوقية وجمعوية طالبت بالتدخل الفوري لإعادة تهيئة هذا المسلك الطرقي الذي يؤثر استعماله اليومي على الحالة الميكانيكية لناقلات وعربات المواطنين.

وتورد الورقية اليومية ذاتها أن كورونا المتحور يستنفر مدينة مراكش، إذ عاشت فضاءات حي الموقف العتيق بمدينة النخيل أجواء الاستنفار بعدما حلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الطبية ومختلف المتدخلين بدرب المجاط بالحي المذكور، وانكب كل من موقع صلاحياته واختصاصاته على إحاطة ساكنة أحد المنازل بالمتعين من الإجراءات والتدابير، على خلفية الشك في تسجيل واكتشاف أول حالة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور.

وأشارت “الأحداث المغربية” إلى أن الشكوك حامت حول فتاة من أفراد أسرة تشتغل بإحدى دور الضيافة بمقاطعة المدينة، ويعتقد بانتقال العدوى إليها من بعض الأجانب المقيمين بالدار نفسها، ليتم تطويق منزل أسرة الفتاة، وفرض إجراءات الحجر الصحي على قاطنيه؛ فيما تم انتداب فرقة طبية متخصصة ومدججة بالعدة والعتاد اللازمين، قبل الدخول إلى المنزل المستهدف وأخذ عينات من أفراد أسرة الفتاة وجميع القاطنين قصد إخضاعها للتحليل.

وكتبت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن نجاة إخيش، رئيسة مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، أعلنت تعليق إضرابها عن الطعام بعد أن توصلت بقرار التراجع عن إخلاء مركز درب مولاي الشريف للنساء والفتيات في وضعية صعبة، الذي تستغله الجمعية منذ سنوات.