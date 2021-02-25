رصيف الصحافة: رونار "ضحية" لابتزاز جنسي من مغربييْن بوادي زم

قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى محاكمة شابين صورا مدربا سابقا للمنتخب في وضعية حميمية.
وعقدت المحكمة الابتدائية لوادي زم ثاني جلسة لمحاكمة شابين صورا مدرب المنتخب المغربي السابق في وضع مخل بالحياء، مع ابتزازه بصور و”فيديو”، بالضغط عليه للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشرها في وسائط التواصل الاجتماعي، ودرءا للفضيحة، خاصة أنه يدرب في الوقت الراهن منتخب العربية السعودية، ما دفعه إلى إرسال المبلغ المتفق عليه إلى الشابين بتنسيق مع السلطات الأمنية المغربية التي اعتقلتهما.
وجاء ضمن مواد “أخبار اليوم”، كذلك، أن قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية مراكش شرع في عقد جلسات الاستنطاق التفصيلي للرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، حسن الدرهم، و16 شخصا آخرين، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معهم للاشتباه في ارتكابهم جنايات متعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، يقضي بإجراء أبحاث قضائية في مواجهتهم.
وكتبت “المساء” أن السلطات المحلية بإقليم شيشاوة تحقق في تلقي شخص جرعتين من لقاح كورونا بعد تداول شريط على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لشخص يكشف من خلالها تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد 19 في الآن نفسه، بأحد مراكز التلقيح بإقليم شيشاوة.
وذكرت الجريدة نفسها أن فوزي سير، رئيس جماعة أولاد بوساكن القروية، التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور، أقدم على وضع استقالته لدى مصالح عمالة الإقليم، بسبب الاستغلال العشوائي لمقلع يوجد بتراب الجماعة التي يرأسها منذ 2015.
وفي اتصال مع “المساء” قال سير إنه أقدم على تقديم الاستقالة من منصبه بعدما وجد نفسه في وضعية حرجة أمام ساكنة الجماعة بخصوص الأضرار التي لحقت بهم من مقلع لـ”التوفنة” والحصى مملوك لجهات نافذة بالإقليم، خاصة بعدما استنفد جميع الوسائل الإدارية وراسل جميع الجهات المسؤولة محليا وإقليميا.
كما أشار سير إلى عدم التزام الشركة بدفتر التحملات، إضافة إلى عدم توصل الجماعة بمداخيل الرسوم المفروضة على الاستغلال.
ونشرت “المساء”، أيضا، خبر اعتقال “بيدوفيل” متلبسا باغتصاب طفل داخل منتزه أكدال أبا احماد بمدينة مراكش. ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 45 سنة، يشرف على تسيير أحد ملاعب القرب، وتم ضبطه من قبل شخص وهو بصدد الاعتداء جنسيا على الطفل، ليتم ربط الاتصال بعناصر الأمن التي حلت بالمكان.
ووفق المنبر ذاته فإن المشتبه به أحيل على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
المنبر الإعلامي ذاته أورد أن عناصر الدرك الملكي بإقليم قلعة السراغنة تمكنت من توقيف شابين يشتبه في عدم تقديمهما المساعدة لشخص كان في حالة خطر، وعدم التبليغ عن حادث أودى بحياة رجل تم العثور على جثته مرمية بجانب الطريق بمدخل مركز لعرارشة.
وحسب “المساء” فإن سبب الوفاة يعود إلى سقوط الهالك الذي كان رفقة صديقين له من الباب الخلفي لشاحنة كانت قادمة من مدينة بنجرير، ما خلف جروحا للشخصين الذين كانا برفقته، فيما لقي هو مصرعه بسبب إصابته بجروح بليغة في الرأس.
“الأحداث المغربية” نشرت أن أرباب سيارات الأجرة والنقل المزدوج احتجوا أمام مقر دائرة الخميسات، بسبب الوضع المتردي للطريق المعروفة باسم “بين الويدان”، التابعة للنفوذ الترابي للجماعة القروية آيت عبو بدائرة الخميسات.
ووفق المصدر ذاته فإن فعاليات حقوقية وجمعوية طالبت بالتدخل الفوري لإعادة تهيئة هذا المسلك الطرقي الذي يؤثر استعماله اليومي على الحالة الميكانيكية لناقلات وعربات المواطنين.
وتورد الورقية اليومية ذاتها أن كورونا المتحور يستنفر مدينة مراكش، إذ عاشت فضاءات حي الموقف العتيق بمدينة النخيل أجواء الاستنفار بعدما حلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الطبية ومختلف المتدخلين بدرب المجاط بالحي المذكور، وانكب كل من موقع صلاحياته واختصاصاته على إحاطة ساكنة أحد المنازل بالمتعين من الإجراءات والتدابير، على خلفية الشك في تسجيل واكتشاف أول حالة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور.
وأشارت “الأحداث المغربية” إلى أن الشكوك حامت حول فتاة من أفراد أسرة تشتغل بإحدى دور الضيافة بمقاطعة المدينة، ويعتقد بانتقال العدوى إليها من بعض الأجانب المقيمين بالدار نفسها، ليتم تطويق منزل أسرة الفتاة، وفرض إجراءات الحجر الصحي على قاطنيه؛ فيما تم انتداب فرقة طبية متخصصة ومدججة بالعدة والعتاد اللازمين، قبل الدخول إلى المنزل المستهدف وأخذ عينات من أفراد أسرة الفتاة وجميع القاطنين قصد إخضاعها للتحليل.
وكتبت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن نجاة إخيش، رئيسة مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، أعلنت تعليق إضرابها عن الطعام بعد أن توصلت بقرار التراجع عن إخلاء مركز درب مولاي الشريف للنساء والفتيات في وضعية صعبة، الذي تستغله الجمعية منذ سنوات.
مدرب دون أخلاق، هذا هو عنوان المنتخب الوطني.
وحتى هو على سبة ،المال والمنصب وكلشي ومازال مسالي يهبط حوايجو على الاترنيت .واد زم اصبحت مشهورة بالابتزاز يجب الردع باقصى العقوبات .
Tu vas oùuuu ??? Reste lààààà !!
لا حول ولا قوة إلا بالله، ماكايناش اللي تايخرج على الإنسان قد الجزء السفلي من جسده
اللي ما دارش ما كايخافش انتهى الكلام
ستكون فرصة دسمة للصحافة الجزائرية للرد على صحافة البنان
كان على القضاء ان يحاكم المدرب الذي كان في وضعخة مخلة بالحياء عوض البحث عن كبش الفداء
هذا النوع من الجرائم منتشر في هذه البلدة حتى صار الشيء الوحيد الذي تشتهر به.يجب الضرب بيد من حديد على هذا النوع من الإجرام والإرهاب.قد يقول قائل الضحايا في هذه الجريمة يستاهلون الذي يقع لهم.أقول لهم معنى الآية الكريمة:ولا تزر وازرة وزر أخرى.
يا للي تحت ما تشوفو للي فوق و لا للي فوق تايشوف مع للي تحت ،، عدوية بيانطو غناها
ليس هناك خبر مفرح سوى القتل الدعارة والسرقة بلادي غارقة في الفساد حتي النخاع لم يبقى شيء يسر ترى من المسؤل عن هدا الانحطاط الذي نعيشه؟؟؟!!
وادزم ناسها بغاوها باردة
مع احترامي للشرفاء و لو على قلتهم
لكن على ما يبدو ان تتحول المدينة الى عاصمة الابتزاز الجنسي فهذا لا يشرف مدينة الشهداء بل يشوه تاريخها الحافل بالبطولات و الامجاد
طز على كل من يتربص بزلات الاخرين و يقتات من اخطاء الناس
شكرا هسبريس على نشر خبر عن جريدة “المساء” ليوم الجمعة 26 فبراير 2021: السيد فوزي سير، رئيس جماعة أولاد بوساكن القروية، التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور، أقدم على وضع استقالته لدى مصالح عمالة الإقليم، بسبب الاستغلال العشوائي لمقلع يوجد بتراب الجماعة التي يرأسها. قال الرجل أنه أقدم على تقديم الاستقالة من منصبه بعدما وجد نفسه في وضعية حرجة أمام ساكنة الجماعة بخصوص الأضرار التي لحقت بهم من مقلع لـ”التوفنة” والحصى مملوك لجهات نافذة بالإقليم، خاصة بعدما استنفد جميع الوسائل الإدارية وراسل جميع الجهات المسؤولة محليا وإقليميا.كما أشار ذلك المسؤول الجماعي إلى عدم التزام الشركة بدفتر التحملات، إضافة إلى عدم توصل الجماعة بمداخيل الرسوم المفروضة على الاستغلال.
تلك التجربة تستحق التتبع الصحفي لإستخلاص الدروس والعبر على بعد 9 شهور على موعد الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، قبل نهاية السنة الحالية 2021.
ألا يعتبر حتى هو مذنب و يجب أن يحاسب.. نتمنى أن تتحرك المحاكم المغربية أيضا لمحاسبة كبار اللصوص و ناهبي خيرات البلاد و المهربين و المتهربين ووو…
تصبحون على وطن الحق و العدالة…
متى كان فرنسي ضحية ؟؟؟ و ما يفعلونه في مراكش . المهم عيشوا حياتكم هاشي كحمق.
الواد زاميين وما أدراك ما الواد زاميين الأرناك عاطينو صلية ، يبتزون المرفحين من الخليجيين والمغاربة الأغنياء ، يعرضون عليهم فتاة عارية تفعل أي شيء يأمرها الضحية لكن الفتاة عبارة عن برنامج والضحية يصور عاريا بلقطات يبتزونه بها ليرسل لهم المال كل شهر أو أنهم سيحملونه على مواقع التواصل الإجتماعي ليفضح أمره ، يتنافس الواد زاميين فيما بينهم في الأرناك لدرجة أن الآباء يشترون لأبنائهم الحواسيب ليتعلموا الأرناك .
حداري أن تقعوا في شراكهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل اللهم خد تأرنا منهم
مدرب ربح الملايير مع المنتخب الوطني و بدون لقب و بدون أخلاق أيضا
…..ولا خبر مفرح…..كلها اخبار لا تزيد القارئ الا توترا وسخطا.والعياذ بالله …السؤال هو = الى اين نحن سائرون مع هاته المصائب كلها.؟…..فكيف يمكن الافتخار بحملة التلقيح ما كل ما يقع.؟
قولوها للمعلقين لي كايقولوا غير الأنثى لي فاسدة أما الذكر مسكين الله إعمرها دار.مؤمن من داكشي.ماكايفسد ماكايدير حتى شي حاجة خايبة.مقابل غير صلاتوا مايكذب مايغش ماينمم مايهدر فناس ماوالوا.شاد طريق الله كما يجب وكما أمره الله
au contraire on doit le saluer pour son courage y a des victimes qui n’ont pas osé déposer les plaintes,on plus ceux qui critiquent et insultent sont loin de la vérité, il n’y a ni scandale ni rien ,il a été pris en photos chez lui dans sa maison sans qu’il ne le sache ce qui est toute a fait illégale d’ailleurs c’est justement l’une des poursuites faites par le procureur contres ses arnaqueurs .et c’est grâce à sa plainte que d’autres victimes ont évité le pire une fois la police ont saisi les moyens matériels techniques que utilisent ses disciples du Satan.
ancien victime.