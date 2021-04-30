رصيف الصحافة: سلالات "كورونا " الجديدة تستدعي اليقظة في المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “الاتحاد الاشتراكي”، التي أفادت بأن مدير مختبر البيوتكنولوجيا بكلية الطب والصيدلة بالرباط، البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، قال إنه إذا كانت السلالة البريطانية هي السلالة المهيمنة فيجب أن تبقى اليقظة متواصلة أمام ظهور سلالات برازيلية وجنوب إفريقية وهندية.

وقال الإبراهيمي، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء: “إنه بفضل آلية اليقظة الجينومية لسارس كوف 2 (كوفيد 19) التي وضعتها وزارة الصحة نحن بصدد مراقبة ظهور سلاسلات جديدة”، مشيرا إلى أنه “إلى حدود اليوم تم رصد السلالة البريطانية فقط بواسطة الآلية المذكورة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن السلالة البريطانية تبقى على الأرجح السلالة المهيمنة في المغرب والعالم، مؤكدا على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية وتقليص التنقلات وتفادي التجمعات بهدف خفض نسبة تضاعف الفيروس.

وأضاف الإبراهيمي أنه من الضروري الحفاظ على التدابير الاحترازية وتسريع حملة التلقيح، موضحا أنه بوصول ملايين الجرعات هذا الأسبوع يمكن للمغرب أن يحافظ على استقرار الوضع الحالي ويعزز المكتسبات، بفضل مقاربته الاستباقية والتشاركية في أفق الخروج بسرعة من هذه الأزمة الصحية.

“الاتحاد الاشتراكي” ذكرت أيضا أن المجلة الإيطالية “بانوراما” خصصت مقالا مطولا للدور الحاسم الذي تضطلع به الاستخبارات المغربية في المكافحة الدولية للإرهاب. وأبرزت المجلة أن مصالح الاستخبارات المغربية الفعالة والحديثة تشكل حصنا منيعا ضد الأصولية وتضطلع بدور إستراتيجي في منع وقوع هجمات جديدة بأوروبا، مذكرة على الخصوص بالمساهمة المغربية في تفكيك خلية إرهابية في فرنسا عشية عطلة عيد الفصح.

“المساء” ذكرت أن شركات الصباغة رفضت سحب مخزون “الجوطون” من السوق. وقالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إن مماطلة الشركات جعلت التجار أمام ارتباك كبير، بعد رفض سحب العلب المحتوية على “الجوطون”، الأمر الذي سيجعلهم في مواجهة لجان المراقبة والتتبع، في ظل غياب الصرامة اللازمة لتنفيذ قرار الوزارة بالمنع النهائي لأقراص “الجوطون”.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أعلنت أن المهلة الممنوحة لسحب أي نوع من أقراص الصباغة المعروفة بـ”الجوطون” تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2021.

وذكرت الجريدة ذاتها أن الأشغال تخنق شوارع الدار البيضاء، حيث يعيش البيضاويون جحيم الاختناق المروري بشكل يومي خلال شهر رمضان، بالنظر إلى الأوراش المفتوحة بجميع الطرق الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية، الأمر الذي عجل بصدور تعليمات لرجال الأمن المكلفين بالسير والجولان للخروج إلى نقط معينة والمساهمة في تنظيم حركة المرور، خاصة بالنسبة إلى المتوجهين من وسط البيضاء إلى أمور والقطب السكني الرحمة.

وحسب “المساء” فإن تأخر إنجاز أشغال مشاريع ملكية وراء حالة الاكتظاظ التي تشهدها الدار البيضاء، خاصة المشروع الملكي الرابع الذي يشكو التأخر، ويتعلق بنفق الموحدين الذي يربط بين مدار محطة الميناء ومدخل نفق مسجد الحسن الثاني، الذي انطلق منذ أيام، بينما مازال مفروضا على البيضاويين المرور من وسط الأشغال وعبر طريق غير معبدة في هذا المقطع، الذي يقع أمام واحد من أكبر المراكز التجارية بمشروع مارينا البيضاء.

“المساء” نشرت أيضا أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة عمدة مراكش ونائبه الأول بنسليمان إلى غاية استدعاء المتهمين معا، بالإضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة. ويتابع كل من عمدة مراكش ونائبه يونس بنسليمان بتهمة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية لكوب 22، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

ومع المنبر الإخباري نفسه الذي أفاد بأن جمعيات مدنية احتجت أمام مقر مقاطعة عين السبع على عملية توزيع المنح التي اعتبرها بعض الأعضاء “حملة انتخابية سابقة لأوانها”، اعتبارا لأنها استثنت عددا من الجمعيات النشيطة بتراب الجماعة المذكورة؛ وهو التوزيع الذي وصفته مصادر “المساء” بـ”الظالم”.

وطالبت المصادر ذاتها بتدخل وزير الداخلية، وكذا والي جهة الدار البيضاء وعمدة عمالة البيضاء، وكل الجهات المسؤولة، للتدقيق في لائحة الجمعيات المستفيدة من هذا الدعم، ومدى علاقتها بالجهات التي قررت في هذه اللائحة، والتي أقصت بعض الجمعيات الفاعلة بتراب الجماعة.

أما “بيان اليوم” فنشرت أن المكتب النقابي الجهوي لقطاع الثقافة بجهة فاس ـ مكناس، المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أعلن عن “برنامج نضالي موسع” يشمل كافة المصالح الداخلية والخارجية بالمديرية الجهوية للثقافة.

وتأتي هذه الاحتجاجات “بعد التزام المديرة الصمت عن مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي تعرفها المديرية، وكذا التعثرات التي تشهدها مجموعة من المشاريع الثقافية بالجهة. بل الأكثر من ذلك تعمل المديرة على تأزيم الوضع، وخلق الخلافات والمشاكل، وزرع الفتن بين الموظفين، في محاولة لخلق جبهات لا علاقة لها بالشأن الثقافي”، وفق المكتب النقابي.

وتورد الجريدة ذاتها أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقعت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية شراكة لتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية. وأضاف الخبر أن الاتفاقية تروم تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم في النظام التعليمي الوطني، وتكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة.