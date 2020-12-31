رصيف الصحافة: شباط يعود لإزاحة حزب العدالة والتنمية من مدينة فاس

قراءة صحف يوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “أخبار اليوم” التي ورد بها أن البرلماني الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، عاد إلى مدينة فاس لإيجاد مخرج لعزلته السياسية واستعادة لقاءاته بأنصاره استعدادا لاستحقاقات 2021؛ إذ نجح في جمع أنصاره في لقاء احتضنته “فيلا” أحد أنصاره بوسط مدينة فاس، حضره عدد من أعيان المدينة ممن ارتبط اسمهم بعمدتها السابق، وذلك في محاولة منه لطلب ود الفاسيين والتصالح معهم.
وقال شباط في أول لقاء له بعد عودته من تركيا مخاطبا أنصاره، بحسب الفيديو المسرب من تجمعه الذي حرص فيه المنظمون بأوامر منه على منع أي تصوير أو تغطيته أو نقله عبر “لايفات” على مواقع التواصل الاجتماعي، (قال) إن ما عاشته مدينة فاس على عهد المجلس الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وما عانته ساكنتها في صمت، ينبغي أن يكون حافزا لكل الفاسيين بغرض العمل على استعادة مدينة الأمجاد، وذلك في محاولة منه لحشد همم أنصاره وبقية الفاسيين لدعمه استعدادا للانتخابات.
وأضاف أن قطاع الصحة بالعاصمة العلمية بعد مرور 10 سنوات من التدبير، يعاني وضعا مزريا بسبب توقف عمليات إنعاشه وتأهيل بنياته الصحية التحتية، حيث لا يجد السكان أمامهم سوى مستشفى جامعي وحيد على علاته ومستشفى “كوكار” بالمدينة العتيقة الذي ظل يقاوم التهميش منذ سبعين سنة من إحداثه.
وأفادت “أخبار اليوم” كذلك بأن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت تحديد الأربعاء المقبل (6 يناير)، تاريخا للشروع في الاستماع إلى مرافعات دفاع المغنية دنيا باطما وثلاث متهمات أخريات، على خلفية علاقتهن المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”.
دفاع المغنية وأختها، ممثلا في النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، من المقرر أن يدلي، خلال الجلسة التاسعة من المحاكمة الاستئنافية، الأربعاء المقبل، بخبرة تقنية تميط اللثام عن جوانب تقنية في الملف، ويحاول من خلالها إقناع المحكمة ببراءة مؤازرتيه من الجنح المتابعتين بها من طرف قاضي التحقيق.
“المساء” خصصت ملفا للحديث عن الأحداث التي طبعت سنة 2020، موردة أن هاته السنة كانت سنة التحولات المفصلية في قضية الصحراء، بحيث عرفت السنة التي أشرفت على الانتهاء حدثا مميزا يتجلى في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكذا تحرير معبر الكركرات، بالإضافة إلى أن هاته السنة تعتبر أيضا سنة القنصليات بالصحراء.
وأضافت “المساء” أن كل المؤشرات تجمع على أن سنة 2020 كانت سنة استثنائية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، حيث تسببت جائحة كورونا في أسوأ ركود منذ 25 سنة، نتج عنه انهيار التوازنات الماكرو اقتصادية ونزل معدل النمو الاقتصادي إلى ما تحت الصفر، في الوقت الذي سجلت فيه البطالة والفقر أعلى مستوياتهما نتيجة فقدان مئات الآلاف من مناصب شغلهم.
الملف ذاته أثار خبايا الحرب الصامتة بين الرباط ومدريد حول “جبل الكنز” وسبتة ومليلية المحتلتين، كما تحدث عن سياسيين وفنانين ومثقفين ورجال إعلام غادروا إلى دار البقاء، ووصف السنة بكونها سنة الجائحة التي واجهها جيش من الأبطال.
وفي موضوع آخر، قالت “المساء” إن الفريق الوطني لكرة اليد سيتدرب في تركيا استعدادا للمونديال، موضحة أن الفريق سيسافر يوم 2 يناير 2021 إلى الديار التركية لمواصلة الإعداد هناك من خلال تجمع يدوم 12 يوما، قبل التوجه نحو الديار المصرية، يوما واحدا قبل المواجهة الرسمية الأولى أمام المنتخب الجزائري في مستهل مباريات الدور الأول من بطولة 2021.
وكتبت” “المساء” أيضا أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط قررت انطلاقا من بداية الموسم الرياضي الحالي، تقليص الدعم المالي الذي كانت تخصصه لمجموعة من الأندية التي تمارس في مختلف الأقسام، وخصوصا تلك الممارسة بالبطولة الوطنية الاحترافية في القسمين الأول والثاني، وذلك في ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تراجعت صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته منذ بداية الفصل الأول من سنة 2020.
“الأحداث المغربية” نشرت أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة قررت تأجيل الدورة الـ 27 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، وذلك بسبب الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا، وعدم ظهور مؤشرات إيجابية حتى الآن توحي بانفراج على هذا المستوى يتيح إمكانية تنظيم تظاهرة ثقافية من هذا الحجم.
ووفق المنبر ذاته، فقد تركت الوزارة الباب مفتوحا أمام احتمال تحديد موعد جديد إذا ما تحسنت الحالة الوبائية.
السيبة فالبلاد ،كن كان باغي يخدم كن خدم منين كان نائب ماشي يمشي لتركيا ،ما كاين لي سولو فين كنتي ما كاين لي يتحاسب معاه ،وراجع بوجهو احمر يعلن الترشح.
أظن أن الإنتخابات القادمة سيصوت فيها فقط “الأحباب” و من يبيع صوته كحمار نقل البضائع. نفس المسرحية تعاد في كل مرة. المرجو بعض الإبتكار.
حزب العدالة و تنمية استعمل لفترت الربيع العربي
حتى انتهت مدة صلاحياته و مسح فيه التطبيع…
هاذا السارق المارق لا وجه له؟هاذا لو كنا في دولت الحق والقانون؟لكان الان في سجن عكاشة؟لكن ماذام يجد المكلخين الذين يبيعون صوتهم ب 100درهم له؟لكي هو من بعد يربح به الملاايين؟فلا حيات لمن تنادي!!!!!!
اذا لم تستحي فافعل ما شئت و في هذه الحالة انتخب كما شئت.
c’est un dilemme que d’être obligé de
choisir entre la peste et le choléra.
شباط مجرد كارط يلعبها بها المخزن العميق و يستعملها متى شاء و اينما شاء و فيما شاء أما رأيي فلا خير يرجى سواء من شباط و حزبه و كذا حزب لباجدة و لا من الأحزاب بأكملها الكل كيضرب على عرامو.
وقت المسرحيات والمسلسلات الفارغة ولى نريد الشباب المخترعين والمهندسين
si chabat t as eu ton heure de gloire a et t as fais bcp pour toi et ta famille ni toi ni yazami ni personne d autre comme vous laisser fes respiré laisser le maroc respiré
شباط مثال السياسي الفاسد الانتهازي والوصولي، اسلوبه بذكرني بأسلوب رؤساء المافيا. لو كانت مصلحة المواطن هي غايته الأولى لما غاب هذه الفترة كلها، ويرجع قبيل الإنتخابات. شخص يلهث وراء منصب مرموق وتهمه اولا مصلحته الشخصية ومصلحة عائلته.
هوا جا يدير جابو الهوى فتلاتا دالليل.
ما عليه اعادته هي الرواتب التي تلقاها سنتين و هو في الخارج لم يقم بواجبه كبرلماني و يتمتع براتب سمين و جواز يتيح له التنقل بحرية لو كنا في عالم متالي مكانه السجن
حبذا لو تم ازاحتكم جميعا.كل هذه الاحزاب كلها ريعية .اصبحت عبءا ثقيلا علي الشعب التي لم يعد يتقبل روءية من يمثلها .شردمة تنال الملايير من خزينة الدولة مصدرها من ضراءب الشعب للضحك علي الذقون .نريد ان يكون الشعب هو من يقرر في اختيار من يمثله لا الطريقةالمخزنية المعهودة التي يعرفها الكل والتي اصبحت اكثر ميوعة .
شباط سرق ونهب وهاجر وتجنس دخل السياسة من بابها الواسع واكتسح حزب ماما فرنسا بالشعبوية ورجوعه إلى المشهد السياسي هو فخ من التيار المعتدل في حزبه الاستذلال ولكن الفهري وبركة ومن معهم سيرودون له الساع ساعين وربما ستكون ولايته الثانية في عاصمة العلم .كزين العابدين في حد السوالم. لتطهير حزبهم من الدخلاء كما يفكرون هم.
فاس منورة من نهار خرج منها هاد السيد ها لعار سير شوف العدالة والتنمية فشي مدينة أخرئ وزيحها أولا طردها أولا ربطها أولا رفسها لأن مدينة فاس تستحق احسن منك ومنها وعيق البريق
هل انصاره، ام الذين اغتنو على حساب المال العام و هو في العمدة؟؟؟؟؟!!!!!!
ماتت السياسة، و مات الامل و الله.
غاب دهرا فعمل جرما،قبحه الله وقبح أمثاله، هؤلاء مافيا يتصيدون الفرص ،لا يهمه البلد،وإنما يهمه مصلحته المعروفة
الكل يعلم أن عمدة فاس السابق والأمين العام السابق لحزب الاسقلال يتمتع بالشخصية البراغماتية؛ ؛؛؛؛تارة يتحالف مع اليسار وتارة يتحالف مع اليمين كتحالفه السابق مع حزب العدالة والتنمية وشاب دلك التحالف من عيوب خصوصا عن تكوين حكومة بنكيران التانية ::::الان هل سينفصل شباط على الاسقلال؟ ؟؟؟ ام يفكر في خلق حزب جديد؟ ؟؟؟
هذه عينة من البرلمانيين من حزب الإستقلال و أمثاله كثر في جميع الأحزاب السياسية المغربية يعاملون الشعب وكأنهم عر بلهاء لا يفهمون شيء أكل الغلة و نسية منتخبيه ثم يعود دون حياء ويريد أن يصلح مدينه فاس هذه منتهى الوقاحة
ياك كان روشيرشي بسبب قضايا فساد عقاري، علاش مشدوهش في المطار ؟ فعلا غريب أمر هاد البلاد.
العدالة و التنمية دفن حيّاً بمسامير التطبيع
انتهى الكلام و انتهت العدالة و التنمية
لكن هذا لا يعني انني مع شباط
شباط يجب ان يحاكم انه سيء الدكر
و يجب محاسبته و لا تاخذوا بالمغفلين
لعنة الله على المنافقين
ضرب اديه مزيان وهرب الفلوس خارج المملكة وأمن مستقبل أولاده ورجع باش يضحك على المواطنين مرة اخري
في وقت سابق استبشرت خيرا عند مجيء المسمى الازمي سابقا والان اسمه البيليكي ، ولاخير في العاءد إلى الساحة
مرحبا ب شباط ميارا او ولد الرشيد هما السبب باش مشا بحالو كان معارض شرس او كان كايدير خرجات إعلامية توحشناك ف الحقل السياسي مرحبا بيك ف الحزب ديالك او ف وطنك المغرب ديما شباط او هداك نيزار بركا خاصو يمشي بحالو لا علاقة بالسياسة داير بحال داك العتماني سبحان الله الرجل المناسب في المكان المناسب
واش عندنا الكوري، اللي جا يدخل و يخرج على حساب مزاجو . الشأن العام شيء مقدس ومصالح المغاربة عارفينهوم مزياااان ، خاص السياسيين يبدلو العقلية المتسمة بالانانية والمزاجية والخطابات الرديئة . شوفو شي شعب آخر باقي ناعس .
دولة ضحكت على امرها دول. كالصومال والعراق…..
مهزلة. لما مواطن مغربي وبرلماني وسياسي و الخ….فاسد. بلطجي…يهدد بالعصابات.وزيادات الأثمنة في مدينة اعدادها مليون وزيادة يوميا زيادة درهم في الكلو. سمك خضار…لجيبه….ناهيك الميزانيات..والرخص….يهرب لتركيا ومعه ملايير..لسنتين ويرجع للبلاد بدون حساب او شئ…بل رجع ليحاربو به حزب اخر..وللاشارة نجاحه مضمون..المخزن.والدولة العميقة الفاسدة تضمن هذا
لما لا يجرب حظه مع فاس مرة أخرى… شرط الا يحرمنا من ترشيح أبنائه و السيدة حرمه… باش تكمل البهية..
أقسم بالله أنني صادفت هذا الشخص هنا بألمانيا بمدينة دوسلدورف وكان يرتدي ملابس اقل مايقال عنها ملابس ( بالية ) وتعجبت لمظهره ؛ وبعد مدة قرأت مقال ؛ أن هذا الشخص عمل بمشروع ب 10 ملايين يورو حتى يحصل على الاقامة في ألمانيا ، أما تركيا فكانت مجرد الطريق ؛ وعائلته تقطن الان في ألمانيا وليس تركيا وابنائه يدرسون هنا ………… سنوات وهو هارب من المغرب بعدما نهب أموال البلاد والان يعود ( باش يعمر الشكارة من جديد ويهرب ) ..
اريد ان افهم شيئا : لماذا مثل هؤلاء لايتوبون إلى الله كم بقي له العمر ( لقد نسوا الله فأنساهم أنفسهم )
أشهد الله ان كل خطوة أخطوها الآن إلا وأضع الموت أمام عيناي …….الحمد لله على أن أبي الله يرحمه وأمي الله ي حمها ربونا بالحلال الطيب حتى كبرنا وأصبحنا بحمد الله متعلمين ………
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ؛ اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض……سنة مليئة بالافراح والارزاق والمسرات أتمناها لكم.
بغينا غير نعرف انت ولا هدوك لي شادين مدينة فاس اش قدمت لها وانت لي كتكلم اشمن إضافة درت من كنت فيها بارك من الكذب على الشعب وسير شوف ليك شي حرفة أخرى من غير المسرح
نطلب من حزب الإستقلال إن أراد أن يتزعم مدينة فاس أن يقطع مع الوجوه القديمة مثل شباط ..نعرفه جيدا لا نريده ..نريد شخصا له الغيرة على مدينة فاس
اقول للسيد شباط انت كترقص مثل الديك اامدبوح ثقول المستشفى كوكار الدي عانا من التهميش مدة 70 سنة احسب لنا المدة التي قضاها حزب الا ستقلال من تاريخ الاستقلال والمستسفى كوكار لازال الى الان يعاني انتضرو السياح متع 2021 ……ايجو يصلحوه…..كلكم احزاب فاشلة لفد اصبحتم عاجزين والسن متعكم خاص للصلاة بالمساجد واطلبو الله ان يتوب عايكم من سرقة اموال الشعب السرقة والرشوة وغيرو دلك.
” وما فائدة الأكسيجين إذ عاد لشخص ميت…؟ ”
تقاس الدول بالعدالة و القانون
اين هو القانون
قانون هير على الدراوش
أتعجب من هؤلاء السياسيين لا يستحيون ولا تهمهم لا انتقادات لا كتابية ولا شفوية إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم .السرقة والنهب ومغادرة أرض الوطن متناسيا المهمة التي أنيطت إليه للدفاع عن حقوق المواطنين الذين صوتوا عليه .وهاهو يريد الرشح من جديد ‘‘واس هداك وجهك ولا كفاك السي شباط ! لا حول ولا قوة إلا بالله .الضحك على العباد واستحمارهم .
اذا عاد شباط فاستعدوا لعودة البلطجة لمدينة فاس، و هيمنة المجرمين بالعلالي كما كانوا في عهده السابق
تاريخه اوسخ من العدالة التنمية في مزبلة التاريخ شباط
اللهم ألف شباط ولا مساخيط الشعب وجفاف النظام ،
تجمهر في عز ايام الوباء اين هي السلطات
لا هذا ولا هاذاك.كلهم يحلمون ويجب محاسبتهم هناك شباب مثقفون أكثر منهم. يجب اختيار من يخدم الوطن بكل تفان وإخلاص. أما كل من مر من التجربة السياسية يجب إبعادهم .
على شباط اولا ان يقدم للشعب المغربي كااااافة تبرير استفادته من صفة و اجرة و تعويضات نائب في البرلمان وهو غائب خارج الوطن لمدة 4 اسنوات…بإي حق و بأي منطق…
وعليه ثانيا ان يقدم لأهل فاس و انا منهم كشف حساب 18 سنة من تسيير فاس تبخرت فيها ملايير ممليرة في الهواء…وكانت اعظم انجازات شباط في فاس هي كالتالي:
تفويت المحطة الرئيسية للنقل العمومي بفاس ( محطة ساحة المقاومة) لماكدونالدز و قام بذلك بخلق فوضى لا حصر لها للطوبيسات التي كان بإمكان المواطن ظبط ساعته على مواعيدها.
تفويت الوكالة الحضرية للنقل RATEF الى الخواص مما ادى الى تهالك اسطول الحافلات و تردي الخدمة و زيادة في التسعيرة و تشريد العمال…
تفويت المطار القديم الموجود بمحاذات المقبرة المسيحية لشركة النقل الجديدة بثمن بخس لا يتعدى مليار سنتيم فيما قيمة العقار تتجاوز ال 100 مليار في السوق.
تفويت ملعب الخيل الذي كان المتنفس الوحيد للساكنة للمنعشين و قتل بذلك رئة فاس الخضراء..
اطلاق ايدي مافيا العقار على اراضي اولاد الطيب و المرجة و راس الما و طريق سيدي حرازم شرقا و غربا..
التسبب في اختناق مروري داخل المدينة نايجة قرارات هاوية.
الخ…
* إلى 2
* و الله لقد صدقت يا أخي ، و ليس لدي ما أضيفه ، سوى لما رأيت الصورة
أول وهلة ، و النساء حوله و خلفه ، خلته يغني أو يقدم سهرة إحتفال رأس
السنة الميلادية ، مع إحترامي الكامل له و لجميع أهل الفن و الطرب .
. شكون انا اللي غادي يأخذوا برأيي .. لاكن هناك رب يسمع ويرى .. انتهى الكلام
واش مدينة فاس العاصمة العلمية بناريخها وأمجادها ورجالاتها لم يبق فيها إلا شباط السكليس لينقذها التخلف والعفن؟إيوا هذا هو العقم والموت السريري للحواضر.شياط مشى تسكع حتى عيا في بلاد العجم ورجع بغا يتبورد على فاس من جديد.يمكن هذا عا كابوس ما شي واقع!
و بهذا نصلي صلاة الجنازة على السياسة في بلدنا الحبيب.