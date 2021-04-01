رصيف الصحافة: شركات أمريكية تقترب من الاستثمار في الصحراء المغربية

قراءة مواد بعض الجرائد الصادرة يوم الجمعة نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن شركات أمريكية تقترب من الاستثمار في الطاقات المتجددة بمنطقة الصحراء المغربية. وجاء عرض فرص الاستثمار في الطاقات المتجددة بالجنوب خلال لقاء نظمته الشبكة المغربية الأمريكية حول التحول الرقمي والاستثمار بجهات الصحراء المغربية، حيث أوضح حمادي الفيلالي، منسق الشبكة بالمغرب، سبل جذب استثمارات أمريكية نحو جهات الصحراء وما تقدمه هذه الجهات من إمكانيات هائلة وتحفيزات مهمة من أجل جعل الجهات الجنوبية للمملكة وجهة استثمارية مفضلة بالنسبة إلى المستثمر الأمريكي، خصوصا بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه.

من جهته، أبرز عبد العظيم العلوي، عن المركز الجهوي للاستثمار بالعيون، المؤهلات والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجهة، موضحا المهام التي يضطلع بها المركز من أجل تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر الأجنبي.

وفي خبر آخر، عقوبات تأديبية لمسؤولين أمنيين بمصالح البطاقة الوطنية، يشتبه في تورطهم في تلاعبات في المواعيد، بحيث تجاوز عدد رجال الأمن الذين أصدرت في حقهم مديرية الأمن عقوبات تأديبية 20 عنصرا أمنيا برتب مختلفة ومن مصالح متفرقة لإنجاز البطاقة الوطنية.

ووفق الخبر ذاته فإن المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ما زالت تبحث في الخروقات المرتكبة من قبل مسؤولي مراكز للمعطيات التعريفية والشخصية؛ فيما أنهت أبحاثها مع رئيسي مركزي البطاقة الوطنية بمنطقة أمن تمارة ومفوضية الشرطة الجهوية بتامسنا، وأصدرت قرارها بإعفائهما، بعدما انتقل ضباط في المفتشية العامة للأمن، منذ أسابيع، إلى المدينتين لإجراء تحريات في شأن شكايات توصلت بها مديرية الأمن.

ونسبة إلى مصادر “المساء” فإنه من المنتظر أن يطال البحث مصالح أخرى لإنجاز البطاقة الوطنية الإلكترونية الجديدة، خاصة إن تبين أن هناك محاباة لأشخاص معنيين في الحصول على موعد مسبق لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن المعارضة تطالب حكومة العثماني بإعلان موقفها من الإغلاق الليلي في رمضان، بحيث طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالحرص أقصى ما يمكن على التوفيق بين متطلبات الوضع الصحي العام وبين مستلزمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بالإجراءات المزمع اتخاذها بهذا الصدد خلال شهر رمضان الأبرك الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى المواطنات والمواطنين.

ودعا المكتب السياسي لحزب “الكتاب” الحكومة إلى نهج تواصل ناجع مع الرأي العام الوطني في ما يخص الإجراءات المرتبطة بتدبير الوضع الوبائي الحالي والمستقبلي بقصد الإخبار والتفسير والإقناع، ضمانا للانخراط في تطبيق وتفعيل مختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها أو الاحتفاظ بها من طرف السلطات العمومية المختصة.

المنبر الإعلامي ذاته أفاد بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن فاس أطاحت بشخصين يبلغان من العمر 16 و27 سنة، إثر الاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالسرقة العنيفة باستعمال دراجة نارية، حيث أحيل المتهمان على أنظار النيابة العامة المختصة.

“الأحداث المغربية” نشرت أن جل الأحزاب السياسية دخلت في سباق المسلسل الانتخابي الجديد، وتنوع السباق بين البحث عن وجوه جديدة في الساحة وبين اقتناص وجوه مألوفة في الساحة، وهكذا يفضل حزب التجمع الوطني للأحرار الاستعانة بلاعبين قدامى جلبهم من أحزاب سياسية أخرى على غرار حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية.

وتورد الورقية ذاتها أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أعطى انطلاقة أشغال بناء مركز للتشخيص والخبرة لداء السل بمقر معهد باستور المغرب، بهدف تعزيز الخدمات الصحية بجهة الدار البيضاء سطات.

وجرى توقيع اتفاقية شراكة لبناء هذا المركز، والذي رصد له غلاف مالي قدره 16 مليون درهم على شكل هبة من مؤسسة آلان ميريو، حيث يعد هذا المشروع أول مركز لتشخيص مرض السل في الدار البيضاء.

ومع “الأحداث المغربية”، كذلك، تحدث البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني، عن الوضع الوبائي في المغرب، قائلا: “إن الوضع متحكم فيه بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب لمحاصرة الفيروس المتحور؛ ومن ضمنها تعليق الرحلات من وإلى بعض الدول التي تنتشر فيها السلالات المتحور؛ لكن المفاجأة واردة. وقال الناجي، أيضا، إن اللقاح ضعيف أمام “كورونا” البرازيل وجنوب إفريقيا.