رصيف الصحافة: عندما اقترح الحسن الثاني عضوية إسرائيل في الجامعة العربية

قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن الملك الراحل الحسن الثاني منذ أن كان وليا للعهد قال: لو كنت مكان الدول العربية لاعترفت بإسرائيل ولقبلت عضويتها بالجامعة العربية، لأنها على كل حال دولة قائمة ولا يمكن إزاحتها.(من كتاب ذاكرة ملك، ص 245 الطبعة الفرنسية).

ووفق المنبر ذاته فإن المغرب ظل في عهد الملك الراحل يدعم البحث عن السلام العادل في الشرق الأوسط، ويشجع المفاوضات، داعيا الجانبين دوما إلى الاعتدال.

وفي سنة 1986 اتخذ الملك الراحل خطوة جريئة بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي “شمعون بيريز”، وعقب التوقيع على إعلان المبادئ الفلسطينية ـ الإسرائيلية في شتنبر 1993، سارع المغرب إلى تفعيل إقامة روابط مع إسرائيل على مستوى مكاتب الاتصال الثنائية حتى يتسنى للجالية المغربية اليهودية بإسرائيل التواصل مع وطنها الأم، لكن هذه المكاتب أغلقت سنة 2000 بفعل العنف في حق الشعب الفلسطيني المنتفض للدفاع عن أرضه.

ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن جاريد كوشنر، كبير المستشارين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أفاد “الأحداث المغربية” بأن نصائح وأفكار الملك محمد السادس أدت إلى نجاح مقاربة السلام الجديدة، وبأنه كلما تفاعلت الشعوب مع بعضها البعض كلما تضاءلت أمام المتطرفين مساحة تبرير الأشياء الفظيعة التي يقترفونها باسم الدين، وبأن اتفاقيات إبراهيم مستقبل أمل للمنطقة. كوشنر أضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الخيار الواقعي والوحيد لحل النزاع حول الصحراء.

“الأحداث المغربية” تطرقت أيضا للعمل الغنائي الذي سيجمع النجم سعد لمجرد والفنان زهير البهاوي، إذ شرعا في الترويج له عبر حسابيهما بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وسيحمل عنوان “الوجه الثاني”، كما نشرا صورا ترويجية للعمل الذي انتهيا من وضع كل اللمسات الأخيرة عليه أثناء زيارة لمجرد الأخيرة للمغرب.

وإلى “المساء”، التي نشرت أنه في ظل شكوى المغاربة من اقتطاعات “منفوخة” تطال حساباتهم البنكية، شرعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في عقد أول اجتماعاتها من أجل فتح العلبة السوداء للبنوك.

ووفق المنبر ذاته فإن المهمة التي من المنتظر أن تبحث في كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية، سطرت أول خطوة في برنامج عملها باجتماع من المرتقب مع وزير المالية، يليه اجتماع مع المدير العام لصندوق الضمان المركزي.

وأضافت “المساء” أن أعضاء المهمة سيجتمعون الخميس المقبل مع رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومدير مكتب الصرف؛ فيما حدد يوم الجمعة كموعد للاجتماع مع المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي تروم الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظلت عالقة طوال عقود راكمت فيها المؤسسات البنكية أرباحا قياسية، دون أن يكون لها أي دور ملموس في تحفيز الاقتصاد.

وأفادت الجريدة، أيضا، بأن محكمة جرائم الأموال أدانت موظفين بعمالة مكناس بسبب تورطهما في اختلاس وتبديد أموال عمومية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما؛ فيما أدين موظف آخر بنفس العقوبة، بتهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، في وقت تمت تبرئة أحد المتابعين على ذمة القضية، وإرجاع ما مجموعه 41 مليون سنتيم، على وجه التضامن لفائدة عمالة مكناس في شخص عاملها، وأدائهم تعويضا قدره 100 ألف درهم على وجه التضامن، مع تحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الحد الأدنى.

ووفق المنبر ذاته فإن هذه القضية ظلت محاطة بسياج من الكتمان مدة تفوق السنتين، على اعتبار أن المتورطين فيها من الموظفين الكبار، ويتوليان مهام المسؤولية بأحد الأقسام الحساسة.

ونشرت “المساء” أن اعترافات عصابة للمخدرات تتهم شخصيات معروفة ببلدية أيت أورير بالتورط في عملها الإجرامي؛ ويتعلق الأمر بالعصابة التي كانت تنشط بجماعة أيت أيت سيدي داوود، وتم تفكيكها مؤخرا وحجز أزيد من طنين من المخدرات، موزعة على 2.5 طن من القنب الهندي و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و700 كيلوغرام من أوراق الطابا، كما تم حجز بندقية صيد محشوة بالرصاص.

وفي حوار مع “أخبار اليوم”، اعتبر البروفيسور الأخصائي في علم الفيروسات المصطفى الناجي أن السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب شرق بريطانيا وألمانيا هي من صنف فيروس كورونا نفسه المسبب لمرض كوفيد 19، مشيرا إلى أنه منذ بداية 2019 دائما يعرف تغيرات، وزاد: “لأكون أكثر وضوحا، فكل 4 أيام تطرأ عليه طفرة، وهذا التغيير الجديد في جنوب انجلترا هو طفرة نوعية جديدة تهم أحد مكونات الفيروس، والذي يسمى السبيكول، ما يجعله يلتصق بخلايا المستقبلين، ويسهل دخوله بسهولة إلى الخلايا والانتشار، وبالتالي تصبح ملايير الفيروسات منتشرة في خلايا الجسم”.

ويرى البروفيسور الناجي أن “سرعة الانتشار هي الخصوصية التي تحظى بها الطفرة الجديدة من الفيروس، وهذا مرعب على الصعيد العالمي، خاصة أننا نتكلم عن موجة ثالثة، ومن الممكن أن يتسبب هذا الفيروس في طفرته الجديدة في موجة رابعة تنهك المنظومة الصحية التي هي أساسا على وشك الانهيار”.