رصيف الصحافة: عندما اقترح الحسن الثاني عضوية إسرائيل في الجامعة العربية

قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن الملك الراحل الحسن الثاني منذ أن كان وليا للعهد قال: لو كنت مكان الدول العربية لاعترفت بإسرائيل ولقبلت عضويتها بالجامعة العربية، لأنها على كل حال دولة قائمة ولا يمكن إزاحتها.(من كتاب ذاكرة ملك، ص 245 الطبعة الفرنسية).
ووفق المنبر ذاته فإن المغرب ظل في عهد الملك الراحل يدعم البحث عن السلام العادل في الشرق الأوسط، ويشجع المفاوضات، داعيا الجانبين دوما إلى الاعتدال.
وفي سنة 1986 اتخذ الملك الراحل خطوة جريئة بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي “شمعون بيريز”، وعقب التوقيع على إعلان المبادئ الفلسطينية ـ الإسرائيلية في شتنبر 1993، سارع المغرب إلى تفعيل إقامة روابط مع إسرائيل على مستوى مكاتب الاتصال الثنائية حتى يتسنى للجالية المغربية اليهودية بإسرائيل التواصل مع وطنها الأم، لكن هذه المكاتب أغلقت سنة 2000 بفعل العنف في حق الشعب الفلسطيني المنتفض للدفاع عن أرضه.
ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن جاريد كوشنر، كبير المستشارين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أفاد “الأحداث المغربية” بأن نصائح وأفكار الملك محمد السادس أدت إلى نجاح مقاربة السلام الجديدة، وبأنه كلما تفاعلت الشعوب مع بعضها البعض كلما تضاءلت أمام المتطرفين مساحة تبرير الأشياء الفظيعة التي يقترفونها باسم الدين، وبأن اتفاقيات إبراهيم مستقبل أمل للمنطقة. كوشنر أضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الخيار الواقعي والوحيد لحل النزاع حول الصحراء.
“الأحداث المغربية” تطرقت أيضا للعمل الغنائي الذي سيجمع النجم سعد لمجرد والفنان زهير البهاوي، إذ شرعا في الترويج له عبر حسابيهما بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وسيحمل عنوان “الوجه الثاني”، كما نشرا صورا ترويجية للعمل الذي انتهيا من وضع كل اللمسات الأخيرة عليه أثناء زيارة لمجرد الأخيرة للمغرب.
وإلى “المساء”، التي نشرت أنه في ظل شكوى المغاربة من اقتطاعات “منفوخة” تطال حساباتهم البنكية، شرعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في عقد أول اجتماعاتها من أجل فتح العلبة السوداء للبنوك.
ووفق المنبر ذاته فإن المهمة التي من المنتظر أن تبحث في كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية، سطرت أول خطوة في برنامج عملها باجتماع من المرتقب مع وزير المالية، يليه اجتماع مع المدير العام لصندوق الضمان المركزي.
وأضافت “المساء” أن أعضاء المهمة سيجتمعون الخميس المقبل مع رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومدير مكتب الصرف؛ فيما حدد يوم الجمعة كموعد للاجتماع مع المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي تروم الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظلت عالقة طوال عقود راكمت فيها المؤسسات البنكية أرباحا قياسية، دون أن يكون لها أي دور ملموس في تحفيز الاقتصاد.
وأفادت الجريدة، أيضا، بأن محكمة جرائم الأموال أدانت موظفين بعمالة مكناس بسبب تورطهما في اختلاس وتبديد أموال عمومية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما؛ فيما أدين موظف آخر بنفس العقوبة، بتهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، في وقت تمت تبرئة أحد المتابعين على ذمة القضية، وإرجاع ما مجموعه 41 مليون سنتيم، على وجه التضامن لفائدة عمالة مكناس في شخص عاملها، وأدائهم تعويضا قدره 100 ألف درهم على وجه التضامن، مع تحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الحد الأدنى.
ووفق المنبر ذاته فإن هذه القضية ظلت محاطة بسياج من الكتمان مدة تفوق السنتين، على اعتبار أن المتورطين فيها من الموظفين الكبار، ويتوليان مهام المسؤولية بأحد الأقسام الحساسة.
ونشرت “المساء” أن اعترافات عصابة للمخدرات تتهم شخصيات معروفة ببلدية أيت أورير بالتورط في عملها الإجرامي؛ ويتعلق الأمر بالعصابة التي كانت تنشط بجماعة أيت أيت سيدي داوود، وتم تفكيكها مؤخرا وحجز أزيد من طنين من المخدرات، موزعة على 2.5 طن من القنب الهندي و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و700 كيلوغرام من أوراق الطابا، كما تم حجز بندقية صيد محشوة بالرصاص.
وفي حوار مع “أخبار اليوم”، اعتبر البروفيسور الأخصائي في علم الفيروسات المصطفى الناجي أن السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب شرق بريطانيا وألمانيا هي من صنف فيروس كورونا نفسه المسبب لمرض كوفيد 19، مشيرا إلى أنه منذ بداية 2019 دائما يعرف تغيرات، وزاد: “لأكون أكثر وضوحا، فكل 4 أيام تطرأ عليه طفرة، وهذا التغيير الجديد في جنوب انجلترا هو طفرة نوعية جديدة تهم أحد مكونات الفيروس، والذي يسمى السبيكول، ما يجعله يلتصق بخلايا المستقبلين، ويسهل دخوله بسهولة إلى الخلايا والانتشار، وبالتالي تصبح ملايير الفيروسات منتشرة في خلايا الجسم”.
ويرى البروفيسور الناجي أن “سرعة الانتشار هي الخصوصية التي تحظى بها الطفرة الجديدة من الفيروس، وهذا مرعب على الصعيد العالمي، خاصة أننا نتكلم عن موجة ثالثة، ومن الممكن أن يتسبب هذا الفيروس في طفرته الجديدة في موجة رابعة تنهك المنظومة الصحية التي هي أساسا على وشك الانهيار”.
كل الدول العربية ستطبع مع إسرائيل واليوم مسؤولين أمريكيين أكدو أن سلطنة عمان وتونس هم الدول العربية المقبلة التي ستطبع مع إسرائيل
المصدر : التلفزيون الفلسطيني
كان عبقريا حقا واضن انه من غير المعقول ان نكون فلسطينيين اكتر من الفلسطين انفسهم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ
لقد كانت نظرته للصراع في الشرق الاوسط نظرة مستقبلية كما هو الحال مع قولته ان المعسكر الشرقي الى زوال كما هو الحال في حكمه على النموذج الخميني الايراني بالفشل.. لقد اعترف باسراءيل قبل كل الدول العربية و قال لهم ان اسراءيل ستبقى في المنطقة و نصح الفلسطينيين بالتعايش مع اليهود و احتواءهم قبل فوات الاوان.. لكنهم لم يسمعوا لكلامه لانهم متخلفون عنه فكريا بسنوات ضوءية..
تغمد الله بواسع رحمته العبقري الخالد الراحل الحسن الثاني و ادخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كان نابغة صاحب الحاسة السادسة له توقعات مستقبلية حول عدة إشكالات و مجالات و سياسات و اقتصادات هاهي اليوم بعض منها يتحقق .
ماعمرني سمعت شي ما يسمى ”بخبير وعالم ” قال شي هضرة زوينة أوكاتفرح..ديما أخبار تفزع الناس وتبث الرعب في نفوسهم..وهدا ستكون له تداعيات وخيمة على الصحة النفسية للمواطنين أخطرها إنخفاض شديد وضعف المناعة التي هي السبيل الوحيد للتغلب على الفيروس…حسبي الله ونعم الوكيل..
الراحل الملك الحسن الثاني كان له بعد نظر لحل القضية الفلسطينية. للأسف الكثير من فرص السلام بين الاسرائليين و الدول العربية ضيعها القومجيين و تجار الدين لأن ليس لديهم اي اتصال بالواقع.
كان رحمه الله سابقا لزمانه. فهم اللعبة قبلهم جميعا.
اللهم اني اشهدك واشهد جميغ خلقك ان برىء و الى يوم القيامة من الصهاينة والمتصهينين
نعم المغرب أصبح رقم صعب على الصعيد الدولي عاش الملك ❤❤❤
طبعًا كان يخدم كيان يهود ،لان اليهود اعترفوا بمساعدة الحسن الثاني اعترافا رسميا وشيدوا ساحة باسم :ساحة الحسن الثاني وطابع بريدي باسمه ،واستقبل شمعون بيريس في مدينة أفران ،وقال الحسن الثاني لو اجتمع العقل اليهودي بالموارد العربية لازدهرت الحياة وهذه بعض الحقاءقزالقليلة التي تكرم بها الحسن الثاني على كيان يهود ،وسبب كتابتي لهذه السطور هي :معرفة ردود فعل المعلقين عن هذه الحقائق والسلام عليكم
réfléchissons logiquement un peut . un virus mutant qui s adapte et devient agressif et je l ai prédis en été . alors vous allez nous vacciner contre quelle souche . première vague ou la deuxième ou la troisième . et ou il est notre comité scientifique marocain moi je ne le connais pas parlez nous. nous ne sommes pas des illettrés . communiqué avec nous . si non on cherche ailleurs et par votre faute . se que je pense . ceux qui on eu le virus pendant la première vague donc vacciner . et ils ont eu le rappel pendant la deuxième . et la troisième ne fera rien meme si le virus a muté . mais ceux qui sont restés caché sans l attrapé c eux le problème . ils sont vulnérables . a la troisième souche . …….
ستضيع مع ضياع النخبة لبايعه الماتش قبل ما يبدا الله مع الشعب
الحسن الثاني كان إنسانا دقيقا و رزينا ، ما كان يقوله يتحقق على الأرض ، الحسن الثاني لم يسبق له بتاتا التشدق بالشعارات الفارغة .
وا اسفاه لو كان حكام العرب حكماء مثل. الحسن الثاني لم تضع ارض فلسطين كلها. هذه هي نتائج التطرف والحسابات الضيقة وقصر النظر ولازال اليوم من يتمادى في تجاهل الواقع ومحاولة الهروب الى الامام والتشبت باحلام اليقظة والغاء الاخر.
تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه. لقد أخبرنا كشعبه في إحدى خطبه ان جميع الملوك والرؤساء العرب يسيل لعابهم من أجل السلام مع إسرائيل. وطرح عليهم محاربتها ولو بالعصي والأسلحة البيضاء فردوا عليه بأنهم لا يستطيعون .فقال لهم اذخلوها في الجامعة العربية وذوبوهم بيننا لأننا اكثر منها ديموغرافيا فاقاموا الدنيا واقعدوها..العرب ارادوها لا سلم لا حرب فقط للتجارة باسم فلسطين.كعلامة تجارية
القطاع البنكي في المغرب قطاع احتكاري يقوم على سياسة رابح من جانب واحد، وهذه السياسة لا تسمح بانسيابية ونمو الاقتصاد. إلى جانب أن تلك الأبناك الاحتكارية تملك مقاليد قطاع التأمين أيضا، وبالتالي مزيدا من جمع وتكديس رؤوس الأموال، أما الطامة الكبرى فتتمثل في اقراض تلك الأموال المحصلة للدولة، مما يزيد الطين بلة. إذا تزوج المال السلطة سينجبان بلدا شعبه فقير.
كما قال نجيب محفوظ يجب ان تتعلم الشعوب العربية قلة الأدب مع ملوكها لعلها تخرج من هذا المستنقع والذل التي هي فيه. اغلب التعليقات تنم عن الذل التي وصلت اليه هذه الامة .
مع الأسف لو فهم حكام الدول العربية آنداك اقتراح المرحوم ملكنا الحسن الثاني الثاقب بعضوية إسرائيل في الجامعة العربية ،لماوصلت فلسطين إلى ماهي عليه اليوم ولا الأمة العربية نفسها .كان رحمه الله واقعي منطقي ويتميز ببعد نظر وبصيرة قل مثيلها عند ساسات الدول .كل من آمن بشعار ووهم القومية العربية التي وضفها واستغلها جمال عبد الناصر ليحكم مصر بعد الإنقلاب على الملكية ويقفز على الريادة العربية ،التي اسقطتها حرب 67 ،لكن مع الأسف لم يستصغي ويفهم العرب حتى يومنا أن إيديولوجيا القومية ما هو إلا سراب ضيع الدول العربية .
كان بالإمكان تجنب عدة حروب ومآسي لو اتفق المسلمون واليهود والمسيحيون وتم تأسيس دولة فلسطنية-إسرائلية تضم أبناء ابراهيم والديانات التوحيدية الثلاث وعاشت أجيال في سلام وحب ومودة واحترام متبادل كما حدث في العديد من المناطق لكن نعرات الانفصال والتشردم والمكائد التي كانت تدبرها الدول الإمبريالية الاستعمارية حالت دون ذلك… أتمنى ان يتحقق هذا المشروع مستقبلا بعد التخلص من التعصب الديني والعداوة والأحقاد والعنصرية..
طبعوا مع إسرائيل بشرط أن تجدوا حلا عادلا لدولة فلسطين وشكرا
حل جامعة الدول العربية وتأسيس مجلس دول الشرق الأوسط :
الدول الأعضاء : موريتانيا-المغرب-الجزائر-تونس-ليبيا-مصر-السودان-الصومال-جيبوتي-جزر القمر-فلسطين-الأردن-لبنان-سوريا-العراق-اليمن-عمان-السعودية-الإمارات العربية المتحدة-قطر-البحرين-الكويت-إيران-أذربيجان-تركيا-قبرص-إسرائيل.
رحم الله الملك الحسن الثاني
لو كنت مكان فلسطين لافتتحت قنصلية في الداخلة لصيقة بالقنصلية التي ستفتحها الولايات المتحدة
نعم اذكر ذالك جيدا فعلا قالها المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه.. لقد كان ملكا عبقريا وله بعد نظر قل مثيله..
لا يمكن ان نكون اكثر من الفلسطينيين انفسهم
لقد تاخرنا في التطبيع مع اسرائيل
الملك الحسن الثاني رحمة الله كان حكيما وذا بصيرة سواء في النزاعات الدولية او الامور الداخلية .
كان يرتجل خطاباته بتلقائية وكانت اجوبته للصحفيين حكيمة .