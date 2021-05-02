رصيف الصحافة: عيوب وانتقادات تلاحق تنزيل مشاريع أمام الملك

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن انتقادات وعيوبا تلاحق تنزيل مشاريع قدمت للملك محمد السادس، إذ دعت فعاليات جمعوية إلى إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات بشكل مستعجل للوقوف على حجم الاختلالات والخروقات التي تطال طريقة تنزيل البرنامج التكميلي لتأهيل مدينة الصويرة، الذي وقع أمام الملك والذي رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليار سنتيم.
ووفق المنبر ذاته، فإن الفعاليات الجمعوية ذاتها حذرت من أن سيناريو التجاوزات التي طالت مشروع التأهيل الحضري للمدينة، الذي برمج ما بين سنتي 2010 و2014 والذي استهلك أزيد من 43 مليارا، يتكرر من جديد في المشاريع التي قدمت للملك خلال توقيع اتفاقية البرنامج التكميلي.
وتطرقت الجريدة ذاتها إلى تنقيلات تأديبية في صفوف مسؤولين بالدرك، من بينهم القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة وعناصر أخرى، بعد استمعت إليهم لجنة من القيادة العليا للدرك إثر حلول عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالميناء العسكري بالقصر الصغير، لتعميق البحث حول عملية تسريب 14 رزمة من مخدر الشيرا إلى داخل الميناء ذاته، وتحديد الجهات المتورطة في تسهيل عبور هذه الكمية من الحشيش التي كانت معدة للتهريب نحو الضفة الأخرى، عبر زوارق مطاطية سريعة.
وأضافت “المساء” أن العقوبات التأديبية جاءت بعد توقيف عناصر من الدرك، بتهمة التواطؤ مع تجار المخدرات بالقصر الصغير.
“المساء” كتبت، أيضا، أن زوار نادي الفروسية بطنجة يطالبون بحمايتهم من تهجمات “ولاد الفشوش”، دون وجه حق، إذ يلجون النادي بسياراتهم الفارهة معتدين على حارس النادي الذي يعترض سبيلهم لكونهم يريدون إدخال سياراتهم إلى إسطبلات الخيول؛ وهو أمر ممنوع نهائيا.
ولفت أعضاء النادي، في تصريحاتهم لـ”المساء”، إلى أن ممارسات هؤلاء الشبان لا تقتصر على ذلك فقط؛ بل تتجاوز إلى القيام بسلوكات مشينة والتفوه بكلام ناب يثير امتعاض رواد النادي. في الصدد ذاته التمس أعضاء النادي الملكي للفروسية بطنجة من المصالح الأمنية التدخل لوضع حد لـ”عربدة ولاد الفشوش”، الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون.
في السياق نفسه، أكد ناشط حقوقي، وهو عضو من أعضاء النادي الملكي للفروسية بطنجة، أن كل هذه الأفعال الاستفزازية التي يقوم بها هؤلاء الشبان ليست عبثية؛ بل تدخل في إطار خطة محكمة وضعها أناس عقلاء، وهم وحوش العقار الذين يسعون إلى الاستحواذ على النادي.
المصدر ذاته أوضح للجريدة أن تحرشات “ولاد الفشوش” وعربدتهم بالنادي تهدف إلى خلق فوضى دائمة بالنادي بغية دفع منخرطيه إلى الانسحاب منه، ليصير النادي مهجورا ويسهل عليهم الاستحواذ عليه بطريقة أو بأخرى.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أشار إلى اعتقال راق بمكناس إثر الاشتباه في تورطه في محاولة اختطاف طفلتين “زوهريتين”، لا يتعدى سنهما 6 و7 سنوات ، حيث تتهمه أسرة الضحيتين بكونه قام باختطافهما وتنويمهما بمنزله بغرض استعمالهما في أعمال لها علاقة بالشعوذة.
“العلم” كتبت أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” تسترجع عافيتها بفضل استئناف وصول شحنات اللقاحات إلى المملكة، ويسابق المغرب الزمن لجلب شحنات إضافية متنوعة من اللقاح. في هذا الصدد، قال مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البييضاء، إن المغرب سيتوصل من الصين بما مجموعه أربعة ملايين حقنة متفق بشأنها بين البلدين.
وأضاف الناجي، في تصريح للجريدة، أن بلادنا ستتوصل في الفترة المقبلة بما يناهز 10 ملايين حقنة من لقاح “سينوفاك” الصيني، إضافة إلى مليون حقنة من لقاح “سبوتنيك ـ في” الروسي.
وتابع المتحدث أن المملكة ستحصل على 500 ألف حقنة من اللقاح الروسي كدفعة أولى، علما أن المغرب طلب حوالي مليون حقنة من اللقاح نفسه، مشددا على أن المتحور الهندي خطير وسريع الانتشار، بدليل انتقاله إلى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا، ويمكن أن يصيب الأطفال والأشخاص متوسطي السن.
“العلم” أشارت، أيضا، إلى إصابة عدد من الأطفال بأمراض جلدية خطيرة سببها كثرة الحشرات والقوارض ومختلف أنواع الحشرات، خاصة الإقامات الجديدة القريبة من مجاري الواد الحار بالمحمدية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن مجاري الواد الحار تصب مباشرة تحت القنطرة، والمسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الجماعة الذي أبان عن فشله في تدبير وتسيير الشأن المحلي لمدينة المحمدية، بالرغم من توصله بعدد من الشكايات تهم مصالح الساكنة.
وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن أرباب محطات الوقود أعادوا انتخاب جمال زريكم رئيسا لجامعتهم، كما كلف بتشكيل المكتب الجديد، والذي دافع الجمع العام عن تجديد الثقة فيه برجاله ونسائه الذين قدموا دفعة قوية للجامعة واستماتوا في الدفاع عن القطاع وجعل صوته مسموعا لدى جميع الجهات الفاعلة حكومية وغير حكومية، حيث صارت الجامعة رقما لا يمكن تجاوزه كقوة اقتراحية وترافعية، وفق تعبير الجريدة.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن نقابة أطباء القطاع الحر كشفت أن حوالي 300 طبيب يغادرون المغرب سنويا، تختار الغالبية منهم ألمانيا وفرنسا، التي هاجر إليها أكثر من 8 آلاف طبيب، مشيرة إلى أنه بحلول 2018 هاجر ما يقارب 5300 طبيب مغربي نحو بلدان مختلفة تسمح سياستها بتوظيف الأطباء الأجانب. وتورد الجريدة ذاتها أن مصادر صحية مغربية تعتبر أن ظروف العمل وضعف الأجور من الأسباب التي تدفع بعدد من الأطر المغاربة إلى مغادرة التراب الوطني للاستقرار بدول أوروبية أو بكندا.
وفي خبر آخر، قالت “الأحداث المغربية” إن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أكدت أن جائحة “كورونا” والقرارات المصاحبة لها أرغمت حوالي 25 في المائة من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، بسبب عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية.
ووفق المنبر ذاته، فإن الهيئة المهنية أوضحت، في مذكرة إنقاذ بعثتها إلى الفرق البرلمانية، أن عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات بسبب الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية وبين واقع حال القطاع، محملة مسؤولية وجود جزء من شغيلة القطاع خارج المنظومة الصحية والاجتماعية إلى هذه الاختلالات القانونية التي جعلت عددا مهما من المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام القانون وممثلي الإدارة.
اين المحاسبة اين المحاسبة اين المحاسبة ابن المحاسبة أين المحاسبة راه عقنا اتفقنا صافي
الملك يعين المناصب العليا ، الملك يتخد القرارات المصرية و الكبرى و عندما لا تنجح تلك القرارات او تلك التعينات يتهمون العثماني بالفشل .
فهم تسطى مع شعب
إعادة إعمار “الكويرة”
يجب على المغرب ان يعقد العزم على إعادة إعمار بلدة الكويرة
فورا وبأسرع وقت ممكن، قال صاحب الجلالة الحسن الثاني رحمة الله علية: أرضنا خير من صداقة الجزائر! فمادامت هذه البلدة مغربية فيجب على المغرب ان لا يتركها مهملة بل يجب ان يعطى لها الأهمية التي تستحق يجب النهوض بها عمرانيا واقتصاديا، نحن نعلم جيدا ان أهمية ومزايا الكثيرة لهذه البلدة لا مثيل لها لا تحصى، فعضوا عليها بالنواجد!
مدينة الكويرة تستحق كثير الكثير نضرا لموقعها الأسترايجي والجغرافي
فعلى المغرب ان يخير واحدة من اثنان اما ان يقوم بإعادة اعمارها أو يؤجرها لقاعدة عسكر امريكية، فما على الجيران الا ان يحترموا انفسهم ولا نسمح لهم ن يتدخلا في شؤوننا ابدا
اليابان دولة فقيرة,هشة طبيعيا؛لكنها معجزة سياسيا,اقتصاديا.مساحتها377ألف كلم2!ناتجها الداخلي4872مليار دولار!نظامها السياسي امبراطوري دستوري!المعنى الإتيمولوجي لكلمة أُمْبِيرْ هوالقبضة أوأُمْبْرِيزْ!مع ذلك الامبراطور في اليابان لا يضع يده ويحكم قبضته على السياسة،الدين،المجتمع،البر،البحر,الجو،الاقتصاد،لا ينسب المشاريع لشخصه ومنصبه الامبراطوري وكل شيئ!يحتفظ بوضعه الرمزي ويترك شؤون الدولة التشريعية،التنفيذية،القضائية والعسكرية الفعلية والجارية للحكومة المنتخبة!نزع عنه القداسة بسبب الشعور بالمسؤولية التاريخية والرمزية عن الهزيمة في الحرب العالمية الثانية وبسبب المسؤولية الأخلاقية عن الفضاعات الاستعمارية!امبراطور اليابان لا يهرب الثروات،لا يشتري القصور في الدول الأخرى في قلب الجائحة،لا يعذب عنده المواطنون!إنها بلاد الشمس المشرقة!حنا غي كنتسناو الشمس تغرب!في برلمان اليابان كلشي مزيان؛في نعسمان الماروكان تعشش الغربان,تختبأ نساء القفطان!ميركل سيدة نساء عالمنا؛مريم سيدة نساء العالمين!في اليابان،الأستاذ له احترام الامبراطور،مرتبة السفير وأجر الوزير!بهذا بني, تحقق مشروع المعجزة اليابانية!
ههههه سمع 30 مليار جاتني سخفة كون عندي 1000 درهم
متقدني فرحة
ما دام لا وجود للمحاسبة حقيقة فانهم مطمئنين وسيبقى الاستهثار و التخادل في تنزيل المشاريع الملكية و الملك يعمل بليل و النهار ليجعل من وطننا المغرب دولة لها قوة و استقرار و ازدهار و لكن بعض اللوبيات و الفاسدين يكسرون هدا النمو و الازدهار لدلك يجب من محاسبة حقيقية
مادامت هناك غياب ارادة سياسية جادة لتفعيل المحاسبة والمسائلة بشكل حازم !! فكل عملية فساد تنتهي بلا شيء فقد يتم تنقيل المسؤولين او تنحيتهم !!
ولم يعرف لحد الان ان انتهى ملف فساد بمحاكمة وعقوبة !!
وعليه لا ينتظر شيءا
كما المعتاد دائما….نهب وسرقة
الشعب يدرك انه لا يتم معاقبة المسووءلين ويعرف جد المعرفة انهم محميون وبدا يحفظ عن كتب قواعد اللعبة .هناگ مبالغة في استحمارنا .كفي .كفي.نريد تطبيق الامر الواقع.والله انكم لا تخجلون من انفسكم .فهذا لن يعطيكم الا صورة تقزمكم في اعين الدول التي تحترم شعوبها.
هل نحن في حاجة إلى هذا الكم الهائل من المقاهي؟
هل من المعقول استعمال نقود دافعي الضريبة لتعويض اصحاب المقاهي؟
إنها أنشطة ضررها اكبر بكثير من نوعها. قد يقول قائل أنها تشغل عددا كبيرا من المواد لكن هذا ليس مبرر لاستمرارية وجود هذا العدد من أماكن الكسل والموبقات والغيبة والنميمة.
في نظري يجب على الدولة أن تحارب مافيا العقار، مافيا البحار مافيا التهريب، مافيا تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج ……. وبناء العدد الكافي من الجامعات، المستشفيات وتجهيز هما و تكريم العاملين بها. وحفظ كرامة المواطن المغربي ليفرح بنفسه ويفتخر بانتمائه لهذا الوطن.
كل هذه المشاكل و التجاوزات المذكورة في المقال تشير ببساطة إلى أن القضاء و تفعيل القانون عندنا مشلول و لازال الفساد يسيطر عليه
لانهاء هاذا التسيب يجب خلق محكمة خاصة في قضايا تبديد المال العام بتنسيق مع مجلس الاعلى للحسابات . لتسهيل المهمة والتعجيل في في هاذه القضايا . والضرب بيد من حديد لكل من سول له شيطانه المس بالمال العام .