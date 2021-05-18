رصيف الصحافة: غياب الوزراء عن الجلسات البرلمانية يثير غضب نواب الأمة

مطالعة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن غياب الوزراء عن الجلسات البرلمانية أثار غضب نواب الأمة، إذ أبدى نورد الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أسفه لتغيب الوزراء، داعيا رئاسة مجلس النواب ومكتبه إلى تصحيح ما وصفه بـ”الخلل الذي طال أمده”.

وقالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية: “مرارا وتكرارا عبر كل رؤساء الفرق عن عدم رضاهم عن هذا الوضع الذي لا نقبل أن يستمر بهذا الشكل”. ومن جانبه قال البرلماني محمد أشرورو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن “الحكومة تستهزئ من البرلمان ومن الشعب المغربي، وهو ما يجعل جلسة الأسئلة الشفوية غير مقنعة وفارغة من محتواها”، وأضاف: “ما الجدوى إذن من هذه الجلسة إذا لم يحضر الوزراء للإجابة عن تساؤلات المواطنين؟”. وفي الصدد ذاته قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن “غياب عدد من الوزراء أمر مثير للاستغراب”.

الجريدة ذاتها كتبت أن استئنافية البيضاء تنظر في ملف البرلماني ورئيس المجلس الجماعي السابق لحد السوالم، زين العابدين حواص، بعد مدة طويلة تم خلالها تأجيل الجلسات بسبب غياب ممثل الدفاع الذي لم يحضر لمؤازرة المتهم القابع في سجن “عكاشة”، والحاصل على حكم إدانة بـ 7 سنوات سجنا نافذا.

وحسب المنبر ذاته فإن المتهمين السبعة توصلوا باستدعاءات من محكمة الاستئناف بالبيضاء قصد الحضور إلى جلسة محاكمتهم استئنافيا، بعد متابعة المتهم الرئيسي بتهم ثقيلة، منها الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع شهادة، عن علم، تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، باعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف.

وفي خبر آخر نقرأ في “المساء” أن سكان دوار البردون بجماعة الجبارنة ضواحي تازة يشتكون مخلفات ضيعة لتربية الدجاج، إذ دق أحدهم في اتصال مع “المساء” ناقوس الخطر بسبب ما أسماها “كارثة بيئية” تهدد الطبيعة وصحة الساكنة، مشيرا إلى أن أسبابها تعود إلى مخلفات وفضلات الدجاج بإحدى الضيعات بالمكان، التي يتم التخلص منها بشكل عشوائي في أحد المطارح العشوائية وسط الغابة القريبة من السكان.

وأضاف المصدر ذاته أن السكان يعانون من بشكل لا يطاق من انتشار مهول لمجموعة من الحشرات اللاذعة والناقلة للأمراض، إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة.

“العلم” كتبت أن وزارة الداخلية فتحت المجال لغير المقيدين في اللوائح الانتخابية للتسجيل أو نقل تسجيلهم إلى دوائر أخرى. وستكون أمام البالغين سن الثامنة عشرة مهلة شهر تبتدئ من فاتح يونيو وتنتهي يوم فاتح يوليوز لوضع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة.

أما “بيان اليوم” فورد بها أنه من المتوقع أن تصل إلى المملكة في غضون الأيام القليلة المقبلة شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، تقدر بأزيد من مليوني جرعة، وفق ما أفاد به مصدر من اللجنة العلمية للتلقيح، مضيفا أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، سبق أن أشار في تصريح إلى تأكيد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، لي زهاسهو، استفادة المغرب من 10 ملايين جرعة من اللقاح في أواخر شهر ماي الجاري؛ علما أن الصين سبق لها أن زودت المملكة بـ 3 ملايين من أصل 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم.

وتورد الجريدة ذاتها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، تبدو عليه علامات المرض النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتوى عنيف وتهديد رئيسة بعثة دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وأضافت “بيان اليوم” أن المشتبه به تم إخضاعه لخبرة طبية أكدت معاناته من اضطرابات نفسية، وهو الأمر الذي استوجب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمدينة إنزكان لتلقي العلاجات الضرورية.