رصيف الصحافة: غياب الوزراء عن الجلسات البرلمانية يثير غضب نواب الأمة

مطالعة رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن غياب الوزراء عن الجلسات البرلمانية أثار غضب نواب الأمة، إذ أبدى نورد الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أسفه لتغيب الوزراء، داعيا رئاسة مجلس النواب ومكتبه إلى تصحيح ما وصفه بـ”الخلل الذي طال أمده”.
وقالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية: “مرارا وتكرارا عبر كل رؤساء الفرق عن عدم رضاهم عن هذا الوضع الذي لا نقبل أن يستمر بهذا الشكل”. ومن جانبه قال البرلماني محمد أشرورو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إن “الحكومة تستهزئ من البرلمان ومن الشعب المغربي، وهو ما يجعل جلسة الأسئلة الشفوية غير مقنعة وفارغة من محتواها”، وأضاف: “ما الجدوى إذن من هذه الجلسة إذا لم يحضر الوزراء للإجابة عن تساؤلات المواطنين؟”. وفي الصدد ذاته قال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن “غياب عدد من الوزراء أمر مثير للاستغراب”.
الجريدة ذاتها كتبت أن استئنافية البيضاء تنظر في ملف البرلماني ورئيس المجلس الجماعي السابق لحد السوالم، زين العابدين حواص، بعد مدة طويلة تم خلالها تأجيل الجلسات بسبب غياب ممثل الدفاع الذي لم يحضر لمؤازرة المتهم القابع في سجن “عكاشة”، والحاصل على حكم إدانة بـ 7 سنوات سجنا نافذا.
وحسب المنبر ذاته فإن المتهمين السبعة توصلوا باستدعاءات من محكمة الاستئناف بالبيضاء قصد الحضور إلى جلسة محاكمتهم استئنافيا، بعد متابعة المتهم الرئيسي بتهم ثقيلة، منها الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عمومية والغدر، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محرر تجاري، ومن أجل جنحة المشاركة في صنع شهادة، عن علم، تتضمن وقائع غير صحيحة بعد إعادة التكييف، باعتبار باقي الأفعال المنسوبة إليه تشكل تبديدا لأموال عمومية بعد إعادة التكييف.
وفي خبر آخر نقرأ في “المساء” أن سكان دوار البردون بجماعة الجبارنة ضواحي تازة يشتكون مخلفات ضيعة لتربية الدجاج، إذ دق أحدهم في اتصال مع “المساء” ناقوس الخطر بسبب ما أسماها “كارثة بيئية” تهدد الطبيعة وصحة الساكنة، مشيرا إلى أن أسبابها تعود إلى مخلفات وفضلات الدجاج بإحدى الضيعات بالمكان، التي يتم التخلص منها بشكل عشوائي في أحد المطارح العشوائية وسط الغابة القريبة من السكان.
وأضاف المصدر ذاته أن السكان يعانون من بشكل لا يطاق من انتشار مهول لمجموعة من الحشرات اللاذعة والناقلة للأمراض، إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة.
“العلم” كتبت أن وزارة الداخلية فتحت المجال لغير المقيدين في اللوائح الانتخابية للتسجيل أو نقل تسجيلهم إلى دوائر أخرى. وستكون أمام البالغين سن الثامنة عشرة مهلة شهر تبتدئ من فاتح يونيو وتنتهي يوم فاتح يوليوز لوضع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة.
أما “بيان اليوم” فورد بها أنه من المتوقع أن تصل إلى المملكة في غضون الأيام القليلة المقبلة شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، تقدر بأزيد من مليوني جرعة، وفق ما أفاد به مصدر من اللجنة العلمية للتلقيح، مضيفا أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، سبق أن أشار في تصريح إلى تأكيد رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، لي زهاسهو، استفادة المغرب من 10 ملايين جرعة من اللقاح في أواخر شهر ماي الجاري؛ علما أن الصين سبق لها أن زودت المملكة بـ 3 ملايين من أصل 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم.
وتورد الجريدة ذاتها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، تبدو عليه علامات المرض النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتوى عنيف وتهديد رئيسة بعثة دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وأضافت “بيان اليوم” أن المشتبه به تم إخضاعه لخبرة طبية أكدت معاناته من اضطرابات نفسية، وهو الأمر الذي استوجب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمدينة إنزكان لتلقي العلاجات الضرورية.
جحافل من الأشخاص في وضعية الشارع تثير مخاوف ساكنة الناظور في ظل غياب الجهات المختصة
م م
نشر في ناظور سيتي يوم 18 – 05 – 2021
بينما تنتظر ساكنة إقليم الناظور، في هذه الأوقات، القرارات الجديدة التي ستطلقها الحكومة المغربية، والرامية إلى التخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال الليلي، من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، تشهد المدينة ارتفاع غير مسبوق في عدد الأشخاص في وضعية الشارع.
ويشتكي العديد من المواطنين بمدينة الناظور، من كثرة الأضخاص في وضعية الشارع، الذين يتجولون بكل حرية ليلا ونهارا، والذين يعانون من أمراض عقلية وصحية تكون غالبا معقدة، معتبرين أن الامر يشكل خطرا على أمنهم وسلامتهم.
وأضاف المشتكون لناظورسيتي إن ظاهرة انتشار الحمقى والمتشردين، أخذت منعطفات خطيرة خصوصا في الأسبوع الأخير، بحيث عرفت تزايد كبير ما يستوجب على السلطات المحلية التدخل لإيجاد حل لهؤلاء.
اغذروهم ربما لا زالوا في عطلة العيدرغم انهم دائما في عطلة لا نهاية لها حسبي الله ونعم الوكيل.
هههه الوزراء والبرلمان والمنتخبون بشكل عام فقط كراكيز .لاغير .
الجميع يعلم ان المسرحية المستمرة لا تفيد في شيء وان هناك وزراء كومبارس ينتظرون الأوامر مكلفون فقط بالتسيير اليومي ليس لهم اَي سلطة وهناك وزراء السيادة خدام الدولة هم الداخلية والخارجية والأوقاف من جهة والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة التابعون لحزب المخزن مامسوقينش لهذه الجوطية فهم ليسوا منتخبون ولا تهمهم صناديق الاقتراع ولا أصوات الناخبون يستمدون سلطهم من الدولة العميقة ولا يعرفون هل هناك أصلا برلمان !!
هذه مع الاسف تحليل مقتضب للوضعية السيءة جدا التي يوجد عليها البلد !! وما غير ذلك مجرد اوهام واستهزاء من ذكاء المواطنين
والله مكتحشم لا تعليم لا صحة لا امن لا شغل لا قضاء لا بنية تحتية وحتى نواب الامة مكيحضروش الجلسات اعندكم لوجد تهضر على اسبانيا
اسبانيا دولة محترم تضمن للمواطنيها العيش الكريم والله مكتحشم الله اياخذ فيكم الحق
مخاصهوم والوا فين غايجيوا حكومة ااى مزبلة التاريخ
حضورهم وغيابهم لا يغير من واقع الحال في شيئ،نفس الجمل ونفس الخطابات تتكرر على مدار خمس سنوات.من وجهت نظري يجب تقليص عدد النواب وكذالك الوزراء فقط يستنزفون ميزانية الدولة هم ينعمون في النعيم والشعب يعاني الاقصاء والفقر والتهميش وخير دليل مايقع بالفنيدق
السلام اينة هي محاكمة مول العرس ديال مليار لولد حاكم مدينة لفقيه بنصالح
السلام
الوزراء في مهمة استطلاعية للدواءر الانتخابية التي سيترشحون فيها لكي لا يفقدوا الكرسي المتير الدي يؤمن لهم و لعاءلتهم بحبوحة العيش و يضعهم في عداد الطبقة المخملية على ظهور المهمشين امتالنا
العدالة والتنمية، إن “غياب عدد من الوزراء أمر مثير للاستغراب”. اش ظهر الكم فهاد المقتطق
لا مجلس البرلمان او الوزراء داءما غاءبين ومغيبين ولو حضروا فانهم غاءبون .لايهمهم الا مصالحهم الشخصية .فالطامة الكبري هي تدخلاتهم التي تنم عن سلوكات صبيانية تتمثل في مسرحيات مفبركة ومتفق عليها في الكواليس .
المغاربة تجرعوا المرارة في هذا البلد معكم فاصبحوا لا يفكرون االا للهروب للضفة الاخري لانكم اتيتم علي الاخضر واليابس بافتراسكم لثروات المغرب.
الكل تكره منكم.وكرهتموهم في هذا الوطن الغالي الي وهو المغرب.
الراتب الشهر مضمون لماذا الحضور !!!!!للأسف نتأسف على البرلمان المغربي
لو جاؤوا بشركة للتسيير من اليابان واعطوها مسؤوليات البرلمان و الوزارة لرءينا العجب
احنا عندنا بعدا شي وزراء لا جدوى ان غابوا ام حضروا
لكان غير حلو هاذ البرلمان او دارو حكومة تصريف أعمال في هاذ المرحلة العصيبة اللي مينر منها المغرب والعالم او هناونا حتا تبدا الانتخابات. اليوم اشكون اضمن باللي العثماني ما يتراجعش اعلى قرار التطبيع مع اسراىيل في اخر لحضة ياك هوا اللي اسناه.السيد راه ما مزكيش .
ما يضحك ليس غياب الوزراء بل غضب نواب الامة.
ظننت ان رمضان انتهى و انتهت معه الدراما المغربية!!
المغاربة اغلبهم يعرفون جيدا ان غياب البرلمان بغرفتيه لسنة كاملة لن يؤثر على سير الامور في المغرب.
علاه عدنا شي برلمان او شي وزراء او شي ناطق بإسم الحكوم انا كيبانلي غير المقدمة ديا نشرة الأولى مع 9 لا غير…