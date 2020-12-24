رصيف الصحافة: فرنسا تكافئ أطباء مهاجرين مغاربة بمنح الجنسية

مطالعة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأن 29 طبيبا وطبيبة مغربية استفادوا ضمن لائحة أولى من قرار السلطات الفرنسية منح الجنسية للمهاجرين الذين ساعدوا وقدموا خدمات لفرنسا في مكافحة وباء كورونا، خاصة ممن عملوا في أقسام الطوارئ والإنعاش، وذلك اعترافا من الدولة الفرنسية بجهودهم خلال تفشي الوباء.
ووفق الخبر ذاته فإن مغاربة آخرين أطباء ومختصين في الأبحاث الطبية سيستفيدون من الجنسية الفرنسية بعد دراسة ملفاتهم.
وورد ضمن مواد الورقية ذاتها أن اختصاصيين في أمراض وسرطانات الدم نبهوا إلى المخاطر التي يتعرض لها مرضى سرطانات الدم بسبب غياب وانقطاع بعض الأدوية الضرورية للعلاج.
في الصدد ذاته حذرت البروفيسور زفاد، الاختصاصية في أمراض الدم، التي كانت تتحدث خلال ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المغربية لأمراض الدم، من عواقب الانقطاع المفاجئ ودون سابق إنذار الذي تعرفه بعض الأدوية الضرورية لعدد كبير من مرضى سرطان الدم.
ودعت البروفيسور زفاد إلى ضرورة الضغط على الدولة من أجل أخذ هذه المشاكل بعين الاعتبار، وتوفير الأدوية التي يحتاجها المرضى وتقديم الحلول المناسبة لإنقاذ أرواحهم.
وإلى “المساء”، التي ورد بها أن توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الاتفاق بين المغرب وأمريكا وإسرائيل خلف ردود فعل قوية قسمت مناضلي وقيادات الحزب، خاصة في صفوف معارضي خطوة العثماني، الذين طالبوا بإقالة رئيس الحكومة من مسؤوليته داخل التنظيم، وبدورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، ما دفع أمانته العامة إلى عقد اجتماع طارئ.
وتعليقا على الموضوع قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في “حزب المصباح”، في تصريح للجريدة، إن “هذه الدورة الاستثنائية تأتي على ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة أساسا بالمعطيات الجديدة التي وجد الحزب نفسه فيها لأول مرة، وهو ما خلق رد فعل لدى بعض مناضلي الحزب، الذين عبروا عن عدم التفهم وربما حتى الاستياء من وجود سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، في مراسيم توقيع الاتفاق بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، وهو ما خلف ردود فعل قوية”.
وكتبت الجريدة ذاتها أن العديد من التنظيمات المدنية استنكرت الإتلاف والدمار الذي طال كل السواحل التي عانت الجرف الجائر، واعتبرت أن التوقيف الحالي لهذا النشاط إجراء أولي يجب أن تواكبه مجموعة من الإجراءات المهمة، تستهدف بحسبها المنع النهائي لاستخراج رمال الساحل من أجل المتاجرة بها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بمحاسبة اللوبي الذي كان وراء كل الأضرار التي ألحقها بالمجال البيئي وبالثروة السمكية.
ووفق “المساء” فإن جمعيات قالت إن قرار توقيف نشاط جرف رمال البحر كان صائبا، لكنه غير كاف بالنظر إلى حجم الدمار الذي لحق بالثروة السمكية والمجال البيئي خلال أكثر من عشر سنوات من الاستغلال العشوائي.
ونشرت “المساء”، كذلك، أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت بشيشاوة، قدمت ثلاثة أشقاء بينهم سيدة متزوجة، أمام أنظار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بإنمنتانوت، بعد اعتقالهم على خلفية تورطهم في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، والاعتداء على شقيقهم الرابع، وإرساله في حالة حرجة إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
وحسب الخبر ذاته فإن المعتدين لم يستسيغوا طريقة توزيع الإرث بين جميع الورثة، إذ اعتبروا أن الضحية حاز النصيب الأعلى قيمة، ما تسبب في نشوب صراع بينهم، تعرض إثره الضحية للضرب والجرح بالسلاح الأبيض على يد أشقائه الثلاثة.
بدأت فرنسا تتعلم من الحكومة المغربية المسلمة فهي أيضا تمنح الأطباء حوافز مهمة تتمتل في الزرواطة والاقتطاع من رواتبهم والتنكر لمجهودات الأطر الطبية لكن لا تتخل عن مطالب البرلمانيين والوزراء والأحزاب والجمعيات
من الخاسر ومن المستفيد اطباء نحن في امس الحاجة اليهم من فرنسا يضافون الى نزيف الاطر والاذمغة مع الاسف خاص الدولة تشوف حل لهذا الامر
السللم عليكم
تعقيبا على الضجة الاي أحدثها رفاق و إخوان للعدالة و التنمية، هدا يدكرني بالإتحاد الإشتراكي أيام الحكم، فالحزب يضع رجلا في الحكومة و رجلا أخرى في المعارضة، و في البرلمان يتباكون على أنهم ضحية، و الضحية الحقيقية هو الشعب.
زعيمهم الدي علمهم السحر قضى أغراضه، وظف أولاده و شرد أولاد الشعب، انتقص من تقاعد الموظفين ليستفيد من 7 ملايين شهريا ديال السحت.
باي باي أمونمور pjd و لقاءنا قريب.
هكذا تؤكل الكتف ! الاستحواذ على الكفاءات المغربية نظرًا لعدم تقديرها في البلد الام! وهل تظن أن الاطباء المغاربة سيرفضون الجنسية ؟لا لأن حالتهم مزرية كحال الوضعية الصحية بالمملكة مقارنة بالدول التي اعتمدت على الصحة والتعليم كأساس للنجاح والتطور !لذا وجب النهوض بهدين المجالين كي نبني مستقبلا للاجيال القادمة والسلام.
السلام عليكم.أين اللذين يقولون أن فرنسا تكره المغاربة.ما رأيكم الآن.عندما لا تقبل فرنسا بتصرفات بعض الهمج المغاربة في بلادها اللذين يقومون بالشعب في بلادها أو بتحريض البعض عليها تقولون أنها تكره المغاربة وأنتم بأنفسكم تنتقدون تصرفات بعض الهمج والمجرمين المغاربة هنا في المغرب
كان على هؤلاء الأطباء رفض الجنسية الفرنسية و بهدا يتبتون للمستعمر أن المغربي يفتخر بجنسيته و تكفيه ليعيش رافع الرأس في العالم بأسره.. و أن الجنسية الفرنسية لم تعد تغري أحد… حتى العمال المياومين… فرنسا أصبحت متجاوزة… الآن أصبحنا نلاحظ المواطن الفرنسي يهاجر لدول عضمى توفر له العيش الكريم و التعليم الحقيقي و التغطية الصحية الاجتماعية .. كأمريكا و اليابان و كندا و استراليا… و الدول الاسكندينافية
اجر الطبيب كاجر موظف عادي ….ماذا تنتظر …و تكاثرت التحقيرات و الاعتداءات على الاطباء ….و المحاولات المستميتة للنيل من سمعتهم و هذا كله لان الوضعية الاعتبارية للطبيب تبقى دائما عالية لا يصلها الا ذو حظ عظيم ..الاجر عند الله
حتى في المغرب قاموا بتوشيح و المغنيين و تبرعوا لهم بمنح و استفادوا من أموال و وووو
الطبيب في المغرب يعمل سويعات و يتقاضى ضعف الطبيب في فرنسا الذي يعمل لأيام.
اعطاء الجنسية مجرد اعفائهم من تقديم طلبات التأشيرة كل مرة
عرضت عليا الجنسية البريطانية و الفرنسية و الكندية و لكني رفضت بسبب أن هذه الدول فيها الرشوة و الفساد و كثرة الأحزاب التي يترأسها أميون أو أصحاب الشهادة الإبتدائية.
فرنسا دولة تقدر العلماء و العارفين. أما الدولة المغربية تصرف أموالا طائلة لتكوين الأطر ثم تأخدهم فرنسا بسهولة. أظن ان هذا راجع لهزالة الأجور و ضعف التجهيز و الامكانات، فأنا لا ألوم هؤلاء الأطباء الذين أفنوا شبابهم في الكتب و من حقهم العيش الكريم، الدولة المغربية لا تشجع على البقاء. أنا رية بيت قارية، و إن أتيحت لي فرصة الجنسية الفرنسية فلن اتردد في أخدها.
لماذا لم يذهبوا الى اسرائيل ، ويحصلوا على جنسيتها.