رصيف الصحافة: قتل الطفلة ابتسام يستدعي مراجعة النصوص القانونية

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن حقوقيين بطاطا طالبوا السلطات القضائية بتكثيف جهودها من أجل الكشف عن ملابسات اختفاء وقتل الطفلة ابتسام، التي انضافت إلى قائمة ضحايا جرائم أخرى مماثلة، قصد تحديد المتورطين ومساءلتهم قانونا.

ومع توالي مثل هاته الجرائم في حق الطفولة، دعا هؤلاء النشطاء الحقوقيين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بوقائع الاغتصاب والاستغلال الجنسي وتهديد الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، وذلك في أفق تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ضد الأطفال.

الجريدة ذاتها تطرقت لخبر توقيف عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و56 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب مواد غذائية ومواد للتنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.

فقد داهمت فرق الأمن التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بشكل متزامن، 11 مستودعا بكل من مدن فاس ومكناس وصفرو ومولاي يعقوب، وتمكنت من حجز كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد للتنظيف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وكتبت “المساء” كذلك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأسفي استمع إلى أعضاء بجماعة الشهدة، إقليم أسفي، والشهود ورئيس الجماعة، على خلفية تهمة تلقي رشاوى لعرقلة ميزانية الجماعة.

وأضافت الجريدة أن فرقة محققين تابعة لعناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بأسفي شرعت في الاستماع إلى رئيس فرع عبدة ومستشارين ورئيس الجماعة الترابية شهدة، بناء على شكاية تقدم بها فرع أسفي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة قرر إغلاق مطرح النفايات “امغوغة” المثير للجدل، بعد سيل من الشكايات التي توصل بها والتي نقلت استياء وتذمر ساكنة الأحياء المتضررة من تبعات هذا المطرح.

في المقابل، أعطت جماعة طنجة انطلاقة عمل مركز تحويل النفايات المنزلية الكائن بمنطقة الهرارش بطريق تطوان، وكذا مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها المتواجد بمدشر سكدلة التابع لجماعة المنزلة نواحي مدينة طنجة.

أما “الأحداث المغربية” فأفادت بأن فرنسا تتفحص وجوه المسافرين المغاربة، موردة أن مطار “باريس أورلي” شرع في اختبار نظام التعرف على الوجه على الرحلات المتوجهة إلى المغرب لتيسير عملية المراقبة على الحدود.

وقد تم اختيار هذه الرحلات لأنها تضم عددا محدودا من الركاب، ما يسمح للنظام بالعمل بسلاسة. وفي غضون شهرين سيتم اعتماد النظام في رحلات أخرى، حيث بات على المسافر وضع وجهه أمام الكاميرا من أجل تسجيل الأمتعة وإجراء عملية المراقبة، ومن ثم الصعود إلى الطائرة.

وتتمثل مزايا هذا النظام في كونه سيسمح للمسافرين بكسب الكثير من الوقت، وتجنب الخضوع للإجراءات الروتينية المعروفة التي تستغرق وقتا طويلا.

وأوردت الورقية اليومية ذاتها، في خبر آخر، أن عددا من المواطنين الذين اقتنوا شققا في مشروع سكني ببوسكورة بالدار البيضاء تعرضوا للتماطل والتسويف.

فقد حجز المتضررون شققهم منذ حوالي سنتين، وأدوا مبالغ مهمة تجاوزت أحيانا عشرة ملايين سنتيم كمقدم عن القيمة الإجمالية لكل شقة، إلا أنهم لم يتسلموا شققهم.

وصرح هؤلاء بأنهم فقدوا بسبب ذلك كل مدخراتهم وأصبحوا مفلسين، وأنهم يعتقدون أنهم ذهبوا ضحية عملية احتيال، لا سيما أن المسؤولين التجاريين عن المشروع كانوا يعدونهم في البداية بأن التسليم سيكون نهاية سنة 2019.

“الأحداث المغربية” نشرت كذلك أن وزارة الصحة قررت توقيف عملية إعطاء الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى أجل آخر، والاكتفاء بتقديم الحقنة الثانية للأشخاص الذين يتوفرون سلفا على موعد محدد.

وأضاف الخبر أن قرار توقيف تقديم الحقنة الأولى يعود إلى نفاد اللقاح بشكل كلي باستثناء الحقن الخاصة بالأشخاص الذين يتوفرون على موعد للتطعيم الثاني إلى حدود 10 أبريل.

وإذا لم تتوصل السلطات الصحية بالشحنات المنتظرة، فإن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ستتوقف.

“الاتحاد الاشتراكي” كتبت أن شرطيا معزولا يمنع طفليه التوأم من الالتحاق بالمدرسة ويلقنهما الفكر التكفيري، مبرزة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للتحقق من شبهة تورط هذا الشخص، البالغ من العمر 38 سنة، في الاستقطاب والدعاية لأعمال إرهابية.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية.

ونقرأ أيضا ضمن مواد المصدر ذاته أن الفيلم الوثائقي المغربي “أمغار”، لمخرجه بوشعيب المسعودي، فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي بلغة أجنبية في المهرجان الدولي للسينمائيين بلندن 2021، الذي نظم من 15 إلى 19 مارس الجاري.

الختم من “بيان اليوم” التي ورد بها أن غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ستعقد أولى جلساتها للنظر في ملف “صفقات كوب-22” يوم غد الجمعة 26 مارس الجاري.

ويتابع في هذا الملف عمدة مراكش العربي بلقايد، بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ونائبه الأول، في حالة سراح، بعد أن أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، التحقيق التفصيلي معهما.