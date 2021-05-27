رصيف الصحافة: "كورونا" يستفحل في تندوف و"العصابة" تكتفي بإحصاء الموتى

جولتنا في رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “العلم”، التي ذكرت أن الوضعية الوبائية بمخيمات تندوف مقلقة وخطيرة، وأن عصابة الرابوني تتستر على ذلك وتكتفي بإحصاء الموتى.
وأعلنت جبهة البوليساريو وفاة سيد أحمد، أحد أبرز قادتها، متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وهو ما يؤكد معلومات تتستر عليها القيادة الانفصالية منذ أسابيع مفادها إصابة ما لا يقل عن سبعة من الوجوه البارزة في الدائرة الضيقة لقيادة الجبهة الانفصالية بعدوى “كوفيد-19” التي عجلت بإرسال زعيم الجبهة ابراهيم غالي إلى إسبانيا خلسة وبهوية مزورة برعاية الجزائر.
وأوردت “العلم” خبر استئناف النقل العمومي للمسافرين من وإلى مدينة الداخلة، إثر إخبار السلطات المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب وكالات النقل العمومي قصد استئناف حركة نقل المسافرين، وكذلك استئناف إجراء مقابلات بطولات كرة القدم، بعد قرار التوقيف الصادر عقب ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور.
ويأتي هذا الإجراء جراء استقرار عدد الإصابات وارتفاع حالات الشفاء، كما أقرت ذلك الجهات الوصية على قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.
“المساء” نشرت أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة مستشار برلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة متابع بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله إلى يوم 26 يونيو المقبل، وذلك من أجل إعادة استدعاء الطرف المشتكي وإحضار المتهم إلى قاعة المحكمة عن بعد بواسطة تقنية الفيديو.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف قد قضت ببراءة البرلماني من التهمة الموجهة إليه قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، وتعيين أول جلسة استئنافية لمحاكمته يوم 5 فبراير من العام الماضي، وتم تأجيل القضية عشر جلسات متتالية، آخرها جلسة 31 مارس المنصرم.
وأضاف الخبر أن المتهم سبق أن أدين بالسجن في ملفين، مدتهما ست سنوات في الأول وسنتان في الثاني.
وكتبت الجريدة أن الحملات الأمنية التي قامت بها مؤخرا عناصر الأمن بولاية أمن فاس، أسفرت عن الإطاحة بمجموعة من مروجي الخمور بدون رخصة، تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بثمانية أشخاص، بعضهم من ذوي السوابق القضائية.
وحسب “المساء”، فقد تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم من طرف فرقة محاربة العصابات، على إثر مداهمة وكرهما المخصص لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة بحي باب الفتوح. وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية مهمة من النبيذ الأحمر والجعة.
“المساء” ذكرت أيضا أن مدينة مراكش احتلت الرتبة الثانية في الأولمبياد الدولية في المعلوميات، وذلك بواسطة التلميذ علي فصيح الذي يتابع دراسته بمؤسسة الدمناتي.
وقد تمكن التلميذ المراكشي، بعد منافسة قوية، من حجز مقعده بالأولمبياد الدولية في المعلوميات فئة الأشبال التي ستنعقد بدولة سنغافورة.
وفي هذا الإطار، قال أحمد فصيح، والد التلميذ الفائز، في اتصال هاتفي بالجريدة، إنه فخور بالإنجاز الذي حققه ابنه علي، موردا أن هذا الإنجاز كان الفضل فيه للأطر التربوية والإدارية بمؤسسة الدمناتي من خلال توفير الظروف المناسبة والشروط المواتية لتحقيقه، داعيا إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على هذا التكوين من أجل تنمية قدرات التلاميذ المغاربة.
بيان اليوم ” نشرت أن المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب نظم ندوة تفاعلية عن بعد في موضوع: “الأطفال المحتجزون بتندوف وسؤال نجاعة الآليات الدولية في حماية حقوقهم”.
وقد تم الإجماع خلال هذه الندوة على ضرورة تدخل المنتظم الدولي لحماية أطفال مخيمات تندوف من أبشع صور الاستغلال.
“الاتحاد الاشتراكي” نشرت أن مسؤولين إسبانا سابقين دعوا مدريد إلى تغيير موقفها من نزاع الصحراء، وأكدوا أهمية المغرب بالنسبة لاستقرار المملكة الإيبيرية؛ إذ طالب رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباطيرو، في حديث إلى قناة “كنال سور”، باستعادة الثقة، معتبرا أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب الصمت والتوقف عن الإدلاء بتصريحات لتمهيد الأرضية للحوار، في إشارة إلى أعضاء الحكومة الإسبانية.
من جهته، طالب وزير الخارجية الأسبق خوسي مانويل غارسيا مارغايو بلاده بأن تعيد النظر في موقفها من نزاع الصحراء، وذلك على ضوء السياق الجيو-سياسي الجديد الذي اتسم به قرار الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
في السياق ذاته، قالت صحيفة “إيل موندو” الإسبانية، في افتتاحية لها، إن الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا نسيج متشكل في المكان والزمان، ذو أبعاد تجارية واستثمارية وثقافية مثمرة للتبادل بمعناه الأوسع، كما أنه يتميز بتوترات جيو-سياسية وعلاقات معقدة، مضيفة أن ما نشهده هذه الأيام على ضفتي المضيق، دوامة خطيرة من الفتن والتهديدات التي تضعف هذه الروابط.
يجب اغلاق الحدود وعدم الاقتراب منهم والاكتفاء ب درون لقتلهم
قل ليك أسيدي بلي الجزائر غادي تقسم اللقاح مع تونس الله يلعن ألي ما يحشم
إذا كانت الظروف مناسبة وانتم ادرى بالأحوال فيسر الله أمركم لا مشكلة عندي أبدا ولكن القرار النهائي لكم لأنكم تعلمون ما لا أعلم إن شاء الله تعالى GK131049
والمستشفيات بالمغرب تواصل الاغلاق ووزارة الصحة المغربية تحصي الموتى
مستشفى ظهر المهراز وكوكار بفاس سدو فشهر مارس 2020 والى الان لم يستانفو العمل بدعوى كورونا او ما نعرف الاطباء ما بغاوش يخدمو رغم ان نفس الطبيب يشتغل في القطاع الخاص واش القطاع الخاص ما فيهش كورونا والقطاع العام فيه انا عندي ورقة باش نشي لمستشفى ظهر المهراز من شهر 10 ولحد الان ما شديتش الموعد المواعيد قبل كورونا كانت تتجاوز السنة والسنتين اما بعدها الله اعلم ومقر المندوبية الجهوية للصحة يتواجد بقلب المستشفى ولا تقدر على اي شئء في مواجهة لوبي الاطباء المندوبية عندها دور واحد حاليا هو نشر حصيلة كورونا بالجهة واغلاق المستشفيين المدكورين ساهم في الاكتضاض بالمستشفى الجامعي وبطول المواعيد واش مدينة فاس 2 مليون نسمة ومئات الالاف من البشر من نواحي فاس والمدن المجاورة مستشفى واحد اللي خدام ماشي عيب قالك المغرب غلب اسبانيا عندكوم مستشفياتها
غالي هو الغالي لكن المواطن في تندوف لا يساوي شيء و اسبانيا تقول عنه حالة إنسانية لكنه مجرم لم يوفر حتى جرعة لقاح لمواطن مريض هو و بعده الطوفان لا حول ولا قوة الا بالله العلي لكن سيحاسب هنا قبل الأخرة بفضل عزم الرجال .
الله الوطن الملك الصحراء مغربية وستظل مغربية الله الوطن الملك
عندما تكون حرب مافيات تتولد عنها عدة عصابات
عصابة تندوف و عصابة المرادية و عصابة منشقة عنها و عصابة في السجن و اخطر عصابة شنقريحة و خلف الستار جزار و تصرفيق واحد خرج من السجن و الاخر رجع بطاءرة رءاسية بعد ان كان محكوما بعشرين سنة
فليحصدهم جميعا، خونة اختاروا حياة الذل و التبعية لعسكر الجزائر..و هذا هو جزاء الخيانة و العمالة..العسكر طار بالخاءن الأول إلى إسبانيا و ترك باقي الخونة يلقون حتفهم..
أضن أن تتبع أخبار المخيمات وأعضاء البوليساريو..لا يخدم القضية الوطنية..فهو إشهار مجاني لهده القضية..يجب العمل في صمت دون بهرجة..حتى قضية دخول زعيم الجبهة إلى إسبانيا كان يجب حللتها والضغط على إسبانيا تحت الطاولة..والضغط عن طريق الحلفاء..إما إن كان دلك للاستهلاك المحلي وإلهاء الشعب عن قضاياه فدلك شيء آخر
نعم هناك أخبار سربها جزائريين عن الحالة الكارثية التي تعيشها مخيمات تيندوف . حيث أصبحت مقبرة للمحتجزين . عدد الموتى في إرتفاع . فاللهم لطف بالأطفال و الشيوخ . و فك أسرارهم
لي مع المغرب الله اشافيه او مرحبا به ولازم نساعدوه ولي مع الكراغلة كبرانات فرنسا الله اعطيه كرونا المتحول الهمد والبرازيل باش اتقادوا المرتزقة
لا تنسوا أن جارتنا و شقيقتنا الجزائر هي أول دولة في العالم إنحازت إلى إسبانيا خلال أزمة جزيرة المعدنوس ضد المغرب.