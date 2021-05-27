رصيف الصحافة: "كورونا" يستفحل في تندوف و"العصابة" تكتفي بإحصاء الموتى

جولتنا في رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “العلم”، التي ذكرت أن الوضعية الوبائية بمخيمات تندوف مقلقة وخطيرة، وأن عصابة الرابوني تتستر على ذلك وتكتفي بإحصاء الموتى.

وأعلنت جبهة البوليساريو وفاة سيد أحمد، أحد أبرز قادتها، متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسبوعين، وهو ما يؤكد معلومات تتستر عليها القيادة الانفصالية منذ أسابيع مفادها إصابة ما لا يقل عن سبعة من الوجوه البارزة في الدائرة الضيقة لقيادة الجبهة الانفصالية بعدوى “كوفيد-19” التي عجلت بإرسال زعيم الجبهة ابراهيم غالي إلى إسبانيا خلسة وبهوية مزورة برعاية الجزائر.

وأوردت “العلم” خبر استئناف النقل العمومي للمسافرين من وإلى مدينة الداخلة، إثر إخبار السلطات المحلية بجهة الداخلة وادي الذهب وكالات النقل العمومي قصد استئناف حركة نقل المسافرين، وكذلك استئناف إجراء مقابلات بطولات كرة القدم، بعد قرار التوقيف الصادر عقب ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور.

ويأتي هذا الإجراء جراء استقرار عدد الإصابات وارتفاع حالات الشفاء، كما أقرت ذلك الجهات الوصية على قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.

“المساء” نشرت أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل محاكمة مستشار برلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة متابع بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله إلى يوم 26 يونيو المقبل، وذلك من أجل إعادة استدعاء الطرف المشتكي وإحضار المتهم إلى قاعة المحكمة عن بعد بواسطة تقنية الفيديو.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف قد قضت ببراءة البرلماني من التهمة الموجهة إليه قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، وتعيين أول جلسة استئنافية لمحاكمته يوم 5 فبراير من العام الماضي، وتم تأجيل القضية عشر جلسات متتالية، آخرها جلسة 31 مارس المنصرم.

وأضاف الخبر أن المتهم سبق أن أدين بالسجن في ملفين، مدتهما ست سنوات في الأول وسنتان في الثاني.

وكتبت الجريدة أن الحملات الأمنية التي قامت بها مؤخرا عناصر الأمن بولاية أمن فاس، أسفرت عن الإطاحة بمجموعة من مروجي الخمور بدون رخصة، تمت إحالتهم على النيابة العامة المختصة، ويتعلق الأمر بثمانية أشخاص، بعضهم من ذوي السوابق القضائية.

وحسب “المساء”، فقد تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم من طرف فرقة محاربة العصابات، على إثر مداهمة وكرهما المخصص لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة بحي باب الفتوح. وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية مهمة من النبيذ الأحمر والجعة.

“المساء” ذكرت أيضا أن مدينة مراكش احتلت الرتبة الثانية في الأولمبياد الدولية في المعلوميات، وذلك بواسطة التلميذ علي فصيح الذي يتابع دراسته بمؤسسة الدمناتي.

وقد تمكن التلميذ المراكشي، بعد منافسة قوية، من حجز مقعده بالأولمبياد الدولية في المعلوميات فئة الأشبال التي ستنعقد بدولة سنغافورة.

وفي هذا الإطار، قال أحمد فصيح، والد التلميذ الفائز، في اتصال هاتفي بالجريدة، إنه فخور بالإنجاز الذي حققه ابنه علي، موردا أن هذا الإنجاز كان الفضل فيه للأطر التربوية والإدارية بمؤسسة الدمناتي من خلال توفير الظروف المناسبة والشروط المواتية لتحقيقه، داعيا إلى ضرورة الاهتمام والتركيز على هذا التكوين من أجل تنمية قدرات التلاميذ المغاربة.

بيان اليوم ” نشرت أن المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب نظم ندوة تفاعلية عن بعد في موضوع: “الأطفال المحتجزون بتندوف وسؤال نجاعة الآليات الدولية في حماية حقوقهم”.

وقد تم الإجماع خلال هذه الندوة على ضرورة تدخل المنتظم الدولي لحماية أطفال مخيمات تندوف من أبشع صور الاستغلال.

“الاتحاد الاشتراكي” نشرت أن مسؤولين إسبانا سابقين دعوا مدريد إلى تغيير موقفها من نزاع الصحراء، وأكدوا أهمية المغرب بالنسبة لاستقرار المملكة الإيبيرية؛ إذ طالب رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباطيرو، في حديث إلى قناة “كنال سور”، باستعادة الثقة، معتبرا أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب الصمت والتوقف عن الإدلاء بتصريحات لتمهيد الأرضية للحوار، في إشارة إلى أعضاء الحكومة الإسبانية.

من جهته، طالب وزير الخارجية الأسبق خوسي مانويل غارسيا مارغايو بلاده بأن تعيد النظر في موقفها من نزاع الصحراء، وذلك على ضوء السياق الجيو-سياسي الجديد الذي اتسم به قرار الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.

في السياق ذاته، قالت صحيفة “إيل موندو” الإسبانية، في افتتاحية لها، إن الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا نسيج متشكل في المكان والزمان، ذو أبعاد تجارية واستثمارية وثقافية مثمرة للتبادل بمعناه الأوسع، كما أنه يتميز بتوترات جيو-سياسية وعلاقات معقدة، مضيفة أن ما نشهده هذه الأيام على ضفتي المضيق، دوامة خطيرة من الفتن والتهديدات التي تضعف هذه الروابط.