رصيف الصحافة: لجنة من الداخلية تحاصر البناء العشوائي بضواحي البيضاء

جولتنا في رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن وزارة الداخلية عينت لجنة لمحاصرة البناء العشوائي بضواحي البيضاء.

اللجنة ستشرف على تحقيقات مع رجال سلطة بضواحي البيضاء، بسبب تساهلهم مع منتخبين معروفين تسببوا في خلق بؤر صناعية عشوائية بكل من النواصر ومنطقة الدروة، حيث جرى خلق المزيد من المستودعات العشوائية بمحيط مطار محمد الخامس بالبيضاء.

وقد صدرت تعليمات من الإدارة المركزية لأعضاء اللجنة لتحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في جرائم التعمير، خصوصا وأن فريق التحقيق يتوفر على خرائط وصور جوية لمناطق تقع بتراب عمالتي إقليمي النواصر ومديونة منذ سنوات، وصور جوية حديثة تظهر فيها بيانات عشوائية تعود إلى منتخبين أو موالين لهم.

وأوردت الصحيفة ذاتها أنه من المنتظر أن يتدارس مجلس الحكومة قريبا مشروع قانون أعدته وزارة العدل يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة، في الوقت الذي تم فيه تجميد تجريم الإثراء غير المشروع بالنسبة إلى المسؤولين.

وكتبت “المساء” أيضا أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير وضعت تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، طبيب أسنان مشهورا بالمدينة لتحديد ظروف وملابسات إقدامه على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية للقنص، من شأنها تعريض سلامة الأشخاص الجسدية للخطر.

وكانت مصالح الأمن بالمدينة قد توصلت بإشعار حول قيام طبيب أسنان بإطلاق ثلاثة عيارات نارية بشكل تحذيري لمنع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه، وهو ما استدعى إيفاد دوريات للشرطة إلى مكان الحادث من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة.

الجريدة نفسها تطرقت لدراسة لوزارة الداخلية تتوقع أرباحا سنوية بـ 25 مليار دولار من تقنين “الكيف” عبر الأسواق ذات الأولوية، خاصة السوق الأوروبية، كإسبانيا وهولندا وبريطانيا وألمانيا، فيما قد ترتفع هذه القيمة إذا تم أخذ إمكانيات السوق الفرنسية والسوق الإيطالية في الاعتبار، إذ سيعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار ليصل إلى 42 مليار دولار.

“الأحداث المغربية” نشرت أن السلطات الصحية ستتوصل قبل نهاية الأسبوع الجاري بالدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تدخل ضمن حصتها من برنامج “كوفاكس”، الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية.

وستبلغ الشحنة المرتقبة 500 ألف حقنة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني السويدي الذي تصنعه مصانع كوريا الجنوبية، وبذلك سيكون عدد الحقن المتوصل بها في المجمل في إطار “كوفاكس” 800 ألف حقنة، ليتبقى في لدى منظمة الصحة العالمية 800 ألف حقنة أخرى.

وجاء ضمن مواد المنبر ذاته أن كلا من بلجيكا وهولندا شرعتا في تجريد مغاربة من جنسيتيهما بعد ثبوت التحاقهم بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق والقتال في صفوفها.

ففي بلجيكا، أشر وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية على قرار سحب الجنسية من 8 متطرفين مغاربة بعد صدور قرار قضائي بذلك، بناء على تقارير استخباراتية أكدت مغادرتهم التراب البلجيكي والتحاقهم بالقتال في صفوف تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق، وخاصة “داعش”.

كما جردت الحكومة الهولندية متطرفين مغاربة من الجنسية، اعتمادا على حكم قضائي نهائي بناء على تقارير استخباراتية بسفرهم إلى سوريا والعراق وانخراطهم في تنظيمات متطرفة.

“العلم” كتبت أنه في ظل مخاوف متزايدة من انتشار المتحور الهندي لفيروس كورونا ببلادنا، قال وزير الصحة خالد أيت الطالب إن الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في المغرب تسير بشكل سلس، مضيفا أن العالم ينوه بتدبير المنظومة الصحية الوطنية للجائحة.

وأعرب أيت الطالب عن قلق المنظومة الصحية بالمغرب بخصوص وجود طفرة فيروسية تتطلب الحيطة والحذر لتجنب انتكاسة وبائية يمكن أن تعصف بجهود المملكة، رغم التحكم في الحالة الوبائية.

وأعلن المسؤول الحكومي أن المغرب مستمر في التوصل بإمدادات التلقيح، مشيرا إلى أن شهر ماي سيعرف ارتفاعا ملحوظا في حجم تزويد المملكة باللقاحات الضرورية.

الاتجاه نفسه مضى فيه البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، الذي اعتبر أن وصول السلالة الهندية إلى المغرب لن يؤثر على الحملة الوطنية للتلقيح، وأن مفعول اللقاحات مازال ساريا.

وأشار الناجي في تصريح لـ”العلم” إلى أن السلالات المتحورة يمكن أن تؤثر على المناعة مستقبلا، وأن التصدي لها يقتضي الالتزام بالإجراءات الوقائية تحسبا لأي انتكاسة وبائية.

“الاتحاد الاشتراكي” أفادت من جهتها بأن وزراء الداخلية والصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وجهوا مذكرة مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، إلى جانب المدراء الجهويين للصحة، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فضلا عن المناديب والمدراء الإقليميين لوزارتي الصحة والتربية الوطنية، تخص تنظيم حملة وطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة المتعلمات والمتعلمين برسم الموسم الدراسي الحالي.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن أصواتا من المجتمع المدني بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء تطالب بفتح تحقيق في مآل اتفاقية تهم إحداث حوض مائي يروم حماية دوار أولاد العربي بالهراويين من الفيضانات المطرية، كانت قد وقعت في سنة 2004، أي قبل إلحاق الهراويين إداريا بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، وخصص بموجبها لمشروع الحوض المائي مبلغ 32 مليون درهم.

وذكرت “الاتحاد الاشتراكي” أن المثير في الأمر أن الحوض المائي المتحدث عنه والمبلغ المرصود له، لم تتم الإشارة إليهما في الاتفاقية الخاصة بإعادة تأهيل منطقة الهراويين الشمالية، التي أعطى انطلاقة تنزيلها الملك في بداية سنة 2016.

الختم من “بيان اليوم” التي ورد بها أن غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أجلت جلستها للنظر في ملف “صفقات كوب-22” الذي يتابع فيه عمدة مراكش ونائبه الأول في حالة سراح إلى يوم 2 يونيو المقبل، لاستدعاء كل من عمدة المدينة الذي تخلف عن الحضور في هذه الجلسة، والوكيل القضائي وممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي دخلت طرفا مدنيا في القضية، بالإضافة إلى مدير المصالح الجماعية.