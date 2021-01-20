رصيف الصحافة: محكمة تُدين ممرضتين لسرقة أغراض "موتى كورونا"

قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية تازة أدانت الممرضتين المتورطتين في سرقة أغراض موتى كورونا بالمستشفى المحلي ابن باجة بتازة، المتابعتين في حالة اعتقال، كل واحدة منهما بسنة حبسا مع تحميلهما الصائر بالتضامن مجبرا في الحد الأدنى.
وكتبت الجريدة أن القضية كانت قد تفجرت خلال الأيام الأخيرة من شهر نونبر الماضي، بناء على شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة المختصة أفراد من أسر بعض المرضى المصابين بكورونا، الذين فارقوا الحياة بجناح كوفيد 19 بالمستشفى المذكور، حيث ادعى أصحاب الشكاية أن مجموعة من الأغراض التي كانت بحوزة أقاربهم اختفت في ظروف غامضة.
وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الدرك الملكي بثلاثاء بوكدرة بأسفي تمكنت من توقيف أحد أكبر المبحوث عنهم في مجال سرقة محطات الوقود في المدينة.
وأضافت “المساء” أن المتهم موضوع أزيد من عشرين شكاية ضد مجهول تتعلق بسرقة السيارات والدراجات التي يتركها أصحابها ليلا بمواقف محطات الوقود، حيث يستتر وراء العمل في الأسواق لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك باستغلاله البرد في الساعات الأولى من الصباح، الذي يدفع عمال محطات الوقود للبحث عن الدفء، لينفذ عملياته.
ونقرأ ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن وزارة الداخلية تعاقدت مع مكتب للدراسات الطبوغرافية لرصد المترامين على أراضي الجماعات السلالية الذين شرعوا في استغلالها بدون سند قانوني. وأعطت الوزارة الضوء الأخضر لمكتب الدراسات المذكور لإجراء بحث ميداني أولي بتنسيق مع السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية المعنية لتحديد لائحة المخالفين الذين يتصرفون في أراضي الجموع بطرق غير شرعية.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أورد أن النيابة العامة وضعت يدها على ملف يهم التلاعب بحوالي 400 طن من العلف المدعم من طرف الدولة، والموجه لفائدة الفلاحين الصغار المتضررين من تداعيات الجفاف؛ وذلك بعدما تقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام بطلب فتح تحقيق في إعادة بيع مادة الشعير المدعم من طرف رئيس جماعة “مكارطو” دائرة ابن أحمد إقليم سطات، في شهر ماي المنصرم، الذي يشغل أيضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات.
أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء دعت أرباب الحمامات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها طوال أشهر الإغلاق بسبب جائحة كورونا، من أجل الاستعداد لرفع دعوة قضائية ضد الحكومة المغربية من أجل التعويض عن الضرر، علما، تؤكد النقابة، أن مجموعة من المدن المغربية التي لم يشملها قرار إغلاق حماماتها لم تسجل بها أي حالة لوباء كورونا.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة الورقية ذاتها أن زوجا أقدم قتل حماته البالغة من العمر 70 سنة، داخل منزلها بحي للارحمة بأصيلة، بعدما قام بطعنها بسكين خلال اشتباكه مع زوجته، وذلك أثناء تدخلها دفاعا عن ابنتها المعتدى عليها من قبل زوجها.
وحسب “الأحداث المغربية” فإن مصالح الأمن تمكنت من توقيف الجاني، الذي يعمل بائعا متجولا ويبلغ من العمر 45 سنة، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، حيث يجري البحث معه قبل إحالته على استئنافية طنجة.
وإلى “أخبار اليوم” التي أوردت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش أدخلت، بعد ست جلسات استئنافية، للمداولة ملف شبكة روجت أقراصا لعلاج الكلاب على أساس أنها للإجهاض، محددة الإثنين 25 يناير الجاري تاريخا لجلسة النطق بالأحكام الاستئنافية ضد المتهمين السبعة المتابعين.
حتى الموتى لم يسلمو من السرقة،فمابلك بالاحياء
حيت كاينة السيبة اللي فاق فالصباح يسمي راسو ممرض !
المدعوتان ليستا ممرضتين بل تقنيتان مختصان مساعدتان في العلاج !
ليس كل من قال أنه ممرض هو ممرض وهو أحد المطالب المستعجلة للممرضين بإخراج هيئة وطنية للممرضين و الممرضات تضع حدا لانتحال صفة منظمة بالقانون بشكل خطير و دون أدنى تدخل من السلطات !!
هادو موتى او تسرقو ما بقا غالحيين اشتيديروليهوم
حسبي الله ونعم الوكيل، يا عباد الله ابنادم مابغى اعيق، الفيروس درس باش الواحد يرجع طريق المستقيم ابنادم زاد كيتطغى ، واش مابقات الإنسانية لهاد الدرجة ، السيد مات اهي تسرق الاغراض اديالو والله ما عرفت منقول، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
اتمنى من قلبي ان يكون ” الروبو مستقبلا “هو الموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن. هو الطبيب هو الباشا هو…..فأكثر المغاربة في هذا الزمان غشاشون ‘، لايؤدون مهامهم التي تقلدوها. ضاعت الأمانة والله المستعان.
مين حنا شعب دايار هاكا حتى حرمة الموت لا توقر لاش كنضلو نغوتو على الحكومة والنظام كما كنتم يولى عليكم
لابد من محاسبتهم ومعاقبتهم واقصائهم من العمل وادخل اخريات حتى يتوقف هده الحركات وهده التربية لابد من محاربة عدم الاخلاق والفساد بالعدالة والقانون واقصاء من الوضيفة ونحارب من يقف مع المفسدين ومعاقبتهم
صدق من قال حاميها حراميها…. هاد الفرمليات ما وقرو ناس لا هوما حيين او ميتين…. غير سمعتهم عندنا زينة تبارك الله و زادوها بهاد الافعال الاجرامية… الموت و ما خداو منو عبرة… ايمتا غادي يعتابرو…. الحاصول ان لم تستحي فاصنع ما شئت. و السلام عليكم
يا على بسر طامعين في الموتى وكيقولوا راحنا ضايعين
وليت كنحس بالاكتئاب من الاخبار . غير الطاقة السلبية والحوادث المقززة .حتى الاموات طمعوا فيهم ومراض بكورونا ياحسرة ماخافوش اغراضهم تكون معدية . ماخافوش من الله . واش الانسان ماكيحتقرش نفسه ينتهك حرمة الموت . الموت يا الاخوان اللي ماخذاش منه العبرة مستحيل يكون انسان طبيعي
سرقة اغراض المرضى هدي جديدة وكتر من كورونا فضيحة 2020 غريب وصلت الشفرة والكريساج الموتى هدو هوما ملايكة الشيطان الله يستر الصحة في المغرب الى الحضيض
كم جبان ان تسرق شخصين: شخص أعمى وشخص فارق الحياة. وليس هناك اكثر ألما و اكثر غرابة ان تأتي السرقة من الشخص المفترض فيه أن يقوم بالمستحيل من أجل ابقاء الشخص المسروق على قيد الحياة . من ملائكة الرحمة.
غريب ما يقع في هذا الوطن!!!!
لي طاح فشي حاجة كا يطييرها. الشفرة فالدم واخا يعطوهم الملايين فالشهر. نهاد قال ليكم هاداك الوزير شي مغاربة خاصهم اعادة التربية نضتو كا تغوتو. وحدة خدامة و كا تخلص و مشات سرقت البيض و نضتو كا تدافعو عليها. زعما البيض هو لي كان غادي ينقدها من الجوع. دوك لي بغيتو يتحاسبو و كا تقولو سرقو الملايير راه حتى هم بداو بسرقة صغيرة كالبيض. بغيتو التغيير؟ ما خاصكم تكونو منافقين. العقاب على الجميع. و لكن حتى انتم لي كا تنتاقدو صباح و عشية، نهار طيحو فشي حاجة غادي تطيروها.