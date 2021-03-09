رصيف الصحافة: مسطرة قضائية تنتظر أولياء أمور المنقطعين عن الدراسة

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي نشرت أن سعيدا أمزازي، وزير التربية الوطنية، يجر أولياء أمور التلاميذ المنقطعين إلى القضاء، إذ كشف المسؤول الحكومي عن قرارات ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي، من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
وشدد أمزازي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن هذه الخطوة تتعلق بضرورة تفعيل “مقتضى دستوري” يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر.
الوزير ذاته أعلن، في كبسولة نشرها حول ملخص أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة العامة.
وأفادت الجريدة نفسها بأن تقريرا أمميا صنف المغاربة على رأس قائمة المواطنين ببلدان شمال إفريقيا الذين يهدرون كميات كبيرة من الطعام، إذ أشار التقرير إلى أن 3.3 ملايين طن من المواد الغذائية في المغرب لا يستفاد منها.
وأضافت “المساء” أن المغرب جاء متبوعا بكل من تونس والجزائر، إذ كشفت إحصائيات التقرير الأممي أن حصة الفرد المغربي من إهدار الطعام بلغت 91 كيلوغراما، ونشر التقرير أرقاما مقلقة بشأن الارتفاع المهول لظاهرة هدر الطعام.
ونقرأ ضمن مواد “المساء”، أيضا، أن صفقات المعهد العالي للقضاء توجد تحت مجهر مفتشي المالية من جديد، إذ شرعت المفتشية العامة للمالية في افتحاص صفقات المشروع المتعلق ببناء مقر المعهد العالي للقضاء بسلا، بعد أن شملته زيارة سابقة أشارت إلى وجود اختلالات بشأن صفقات هذا المشروع الذي ساهمت دولة قطر في تمويله بمبلغ قدره 14 مليون دولار.
ومع المنبر ذاته الذي ورد به أن جائحة “كورونا” تهدد قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية، إذ أكد فاعلون أسسوا جمعية مهنية بهذا الخصوص أن القطاع تضرر بشدة بفعل الأزمة الصحية وما رافقها من إجراءات، موضحين أن إحداث هذه الجمعية جاء بنية الدفاع عن نشاطهم الذي تأثر بسبب “كورونا” شأنه شأن باقي القطاعات الأخرى أو أكثر منها؛ لأن قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية يظل نشاطا موسميا، ومن هنا تأتي هشاشته، حيث بلغ الضرر مداه نظرا لطول مدة الإغلاق.
“الأحداث المغربية” نشرت أن روسيا تراقب المناورات المغربية الأمريكية، بحيث كشفت وسائل إعلام برتغالية أن غواصة عسكرية روسية مرت بمحاذاة السفن والمقاتلات الحربية المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة، خلال مناورات “مصافحة البرق” التي جرت في عرض البحر بين سواحل أكادير وجزر الكناري.
ووفق المنبر عينه، فإن الغواصة الروسية الشهيرة “الثقب الأسود” مرت بالقرب من الشواطئ البرتغالية في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكانت برفقتها سفينة الإنقاذ الروسية “نيكولاي مورو”.
وتورد الجريدة ذاتها أن الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول” تتعقب لقاحات “كورونا” مزيفة، إذ ضبطت حالات مؤكدة لتهريب لقاحات “كوفيد 19” مزيفة عبر القارات من قبل شبكات إجرامية.
وكتبت “الأحداث المغربية” أن الشرطة الجنائية الدولية قالت إن هناك مخاوف من أن تصل هذه الكميات المهربة من اللقاحات المزيفة إلى المستهلكين، عبر الإنترنيت، خاصة في البلدان النامية التي لم تتمكن من الحصول على الإمدادات الكافية.
“الأحداث المغربية” نشرت، أيضا، أن موريتانيا تتحرك لتأمين حدودها مع المغرب، إذ بدأ الجيش الموريتاني في التحضير لإجراء مناورات عسكرية، من المقرر أن تنطلق بعد أسبوع في ولاية تيرس زمور شمالي البلاد، وأن التحضيرات بدأت بشكل فعلي على أرض الميدان، استعدادا للمناورات سالفة الذكر، والتي من المقرر أن تجري بين منطقة “لمهودات” و”زاد ناس” التابعتين لمقاطعة “افديرك”.
ووفق الخبر ذاته، فإن تحركات الجيش الموريتاني لتأمين الحدود مع المغرب أضحت في نظر عدد من السياسيين الموريتانيين ضرورية بعد سنوات من الابتزاز الذي مارسته “البوليساريو” على هذا البلد، وبدأت ملامح تخلص موريتانيا من الابتزاز الجزائري منذ سنة حين أطلقت واشنطن مناورات عسكرية واسعة في موريتانيا بمشاركة 34 دولة عربية وإفريقية وأوروبية بمشاركة مغربية وغياب جزائري؛ وذلك في إطار “تنمية القدرات العملياتية لدول الساحل” التي تواجه تنظيمات متطرفة منذ سنوات.
وإلى “أخبار اليوم”، التي ورد بها أن النيابة العامة توافق على عرض قاض على خبرة جنسية وعقلية ونفسية، وذلك شريطة إرجائه إلى حين الاستماع إلى المتهم واقتناع المحكمة باتخاذ القرار في حينه. ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”عصابة القاضي” والمتابع بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة.
وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن محمدا بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أفاد بأن الآلية قامت بـ16 زيارة ميدانية للمؤسسات السجنية بكل من تطوان وطنجة والداخلة وبويزكارن والعيون، ومركز لحماية الطفولة بالدار البيضاء، ومراكز الشرطة بكل من الرباط والدار البيضاء والداخلة والعيون، ومراكز الدرك الملكي بالداخلة وكلميم، ودار لإيواء المسنين بسطات، حيث روعي في اختيار هذه الأماكن التوزيع الجغرافي ونوع الفئات المحرومة من الحرية، وجرت هذه الزيارات منذ أبريل 2020.
وكتبت “أخبار اليوم” أن هذه الزيارات تهدف إلى “الحد” من الممارسات التي قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التعذيب أو سوء المعاملة، والتحقق من مدى إعمال التدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات لمواجهة وباء “كوفيد 19”.
الوعي يجب أن ينشر في السنين القادمة لذلك فالتعليم محطة مهمة في خلق جيل واع ومثقف وعليه فنعم لمحاكمة أسر قد ارغمت أبناءها للخروج من المدرسة عبثا و لأي سبب واقعي يذكر
هدوك لحصات الدراسة غير البلمانين مش المواطن . لكخلص مش بحال لمستفاد من كلشي فبور
ربما نحن في نهاية العالم والله اعلم لان ما يقوله وزير الجهل بان اولياء التلاميذ سيجرون الى القضاء سبحان الله واش كيقولها بالصح ولا غي كيضحك واش االتلميذ في البوادي كيمشي خمسة كيلومترات وفي الخلاء والبرد والثلوج ناهيك عن الفقر لم يستطيع شراء مسطرة ولو بدرهم المهم اللهم نسكت احسن بال مانكمل لاحقاش هاد الوزير كيطلع السكر والزيت ولكن حسابهم عند الله لان اولدهم يدرسون في امريكا واوربا ووووووو بغيت نكمل ولكن باراكا احسن
أولياء الأمور هم الحلقة الضعيفة ، لماذا لم يتجرأ وزير التربية الوطنية على جر ارباب المدارس الحرة إلى القضاء ، الذين أبانوا خلال الجائحة على غياب الوطنية و التكافل و التآزر مع الأسر التي أصيب ذخلها بالخلل إن لم نقل فقدت ذخلها بصفة نهائية
بالمانيا نفس الموضوع، بالمانيا يقطعون دفع فلوس الاطفال ما يسمى بالكندر كيلد و يتم الاستدعاء من طرف المكتب المكلف بالطفولة و الشباب المسمى اليوغند امت.
في المانيا لا يوجد آباء يودون ان يتم استدعاؤهم من طرف الهيئة المذكورة لانهم لا يعرفون المجاملة. و العائلة لها الدور الكبير في تربية الأطفال.اعتقد ان هذه الخطوة القانونية جيدة في المغرب لمحاربة شعار ولد و ولوح، و شعار المخزن يربي ، و شعار انت ذبح و انا نسلخ
يجب ضرب من حديد و النار لكل واحد منهم لي ولد أو طلق زنقة
أو قلت ترابي أو حشمة أو الحية مبقاتش في اباء ….
والله ك تخرف تجر أولياء الأمور إلى القضاء انصحك ان تبحث عن الأسباب الحقيقية لهذا الهدر المدرسي حيث أن الخريطة المدرسية التي تسمح بنجاح التلميذ بدون مستوى تجعلة يتوقف عن الدراسة يوما ما لان ليس له مؤهلات ثقافية ولا مستوى يجعله يتم دراسته
ان كانت الوزارة ستتخد اجراءات في حق اولياء امور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة اليس من حقها اتخاذ اجرادات في حق مؤسسات تحرم التلميذ من التعلم في ظل عدم حضور المعلم وتماطل النيابة في ارسال المعلم رغم شكاوى اولياء الامور ومؤسسة بوجدور الابتدائية في الجماعة الحضرية بوقنادل بسلا تشكو غياب المعلمين لربها اتقوا الله في ابناء المسلمين يا مسؤولين فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما قلتي عيب اسي امزازي. يالله ا خاي، وجد ل داك العائلات السكن اللائق، لقمة عيش كريمة و عمل قار و تنازل شوية نتا و داك خوتك لي فالحكومة على الحوافز و المرسيديسات و تبراع باش ناس خرين تحسن وضعيتهم و إقدو اصيفطو وليداتهم للمدرسة عوض ما إصيفطوهوم إخدمو عليهم…
هذا التقرير الأممي الذي يقول بأن المواطن المغربى يهدر 91 كلغ من الطعام.. لم يذكر المدة؟؟ 91 كلغ في الشهر أم في العام أم ماذا؟
يجب متابعة وزير لعدم بناء المدارس و الاعداديات قرب المواطنين مع اما بخصوص إنقطاع عن تعليم جريمة في حق الطفل بنسبة للاباء العلم نور و الجهل عار
لاجبار الطفل على الذهاب الى المدرسة .فيجب ان تأمن له الوزارة ظروف تعليم جيد بمقرراته واساتدته ومؤسساته وعدد التلاميذ في القسم ومختلف مستلزمات العملية العليمية-التعلمية. واخيرا تقابله بوظيفة بالتعاقد (بطالة مقنعة لانه يبقى تحت رحمة المدير والمفتش والنائب وغيرهم)
شيء جيد أن يتدخل القضاء في هاته الأمور اي الهدر المدرسي. ولكن يجب على القضاء ان يتدخل أيضا في محسبة المسؤولين عن القطاع المدرسي. ادا كان الوزير يريد مقاضاة أولياء المقاطعين عن الدراسة. اولا يجب أن توفر الجرأة و الأقسام و اللوازم من كراسي وطاولات وإصلاح جل المدارس الغالية للءقوط في بعض المناطق الجبلية و القروية.
احدث ديغول هذا التدبير مباشرة بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية وفرنسا في حالة من الدمار يرثى لها ، وذلك بعد ان وفر المطاعم المدرسية والمدرسين ، وكان الدرك الوطني يتم إخباره من طرف المؤسسة التعليمية إذا تغيب اي تلميذ لمساعدة والديه في الاشغال الفلاحية ويتم إعادته الى قاعة الدرس في الحال كما يتعرض ابواه الى المساءلة القانونية حيث جرم هذا الفعل ..
قبل أن يتم متابعة الاباء وتحميلهم المسؤولية يجب ان يعاقب كل من رئيس الحكومة ومعه وزير التربية الوطنية المسؤول على القطاع أن هناك ضروف قاهرة جعلت أولياء التلاميذ يعجزون عن أداء واجبات التمدرس في كلا القطاعين العام والخاص والمسؤولون متملصون من لعب دورهم في إيجاد حلول لمحاربة الهدر الدي تريدون اليوم أن تحملوا المسؤولية لأولياء الاباء والتلاميذ الله انعل الي ما يحشم .
نحن نرسل اطفالنا الى المدرسة وفين هي الدراسة أدرس أسبوع وأجلس أسبوع وعطلة أسبوع ومات استاد هادي شهر وما عوضوهش كيفاش غيدوزو هد التلاميد الإمتحان وشكون يحاسبكم انتم
حسبنا اللة ونعم الوكيل فيكم
لماذا لا يقوم السيد الوزير بمتابعة (إداريا أو قضائيا )اولائك الاساتذة الذين بتاجرون في حقوق التلاميذ عن طريق الساعات الاضافية ويماطلون أو ويتغيبون في الحصص الرسمية .
* إن جر الوزير أولياء التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى المحاكم .
فما عسى تلك المحاكم أن تفعل ؟ بماذا ستحكم ؟ و كيف سينفذ الآباء
الحكم ؟ الكلام الذي لا طائل منه ، لماذا يتفوه به الإنسان ؟
إن كانت الحكومة تقدم دعماً للآباء ، فلتقطعه عنهم .
* يا صاحبي مسؤول كبير ، ينطق دون تفكير . يا الله قولوا لنا ماذا
ستعمل المحاكم ؟ هل ستقطع لهم الأذان و الألسنة ؟ المهم الوزير نطق ،
ليسمى أنه حقق إنجازا ما .
كيف تحاكمني وابنتي تتعرض الابتزاز من طرف تلاميذ يتعاطون مخدرات داخل المؤسسة بدون حسيب .وكل الممنوعات بباب المؤسسة تباع بالعلن بالإضافة لتعرضها مرة للسرقة ومرات للتحرش ممن لاعلاقة له بالمؤسسة . كيف الحال وبعض المؤسسات توجد حيث الباعة المتجولون وأصحاب الركلام يرفعون أصواتهم ومكبرات الصوت حتى أن التلاميذ لايسمعون شيئا . كيف ذلك والتلاميذ يرمون إلى الشارع حين يغيب الأستاذ ولا يسمح حتى للفتيات بالبقاء في ساحة المؤسسة لانعدام قاعة المطالعة أو القاعة المتعددة الاختصاصات .كيف ذلك وعندما تتغيب عن المؤسسة لا تراسلني هاته الأخيرة لاستفساري عن تغيبها. كيف ذلك وأنا ابنة المهنة واعلم جيدا أن هناك من الأساتذة من لا يحمل من المهنة إلا الاسم وان ابنتي لا تتعلم منه شيئا . هي ابنتي وأنا أدرى بمصلحتها أمام الكثير من المعيقات وانت سيدي الوزير تعلم هذا جيدا لذلك تبعث أبناءك إلى المدارس الخصوصية لتضمن تعليمهم وتحرص على سلامتهم.
نعم السيد امزازي.
حتى الحق في العمل و التطبيب و …..
كلها تضمنها القوانين الحقوقية و الدولية، و عليه فان المواطن وجب عليه قصد النيابة العامة في حالة عجزت الحكومة عن تلبية حقوقه!!!
و انتم كوصي على القطاع عليكم واجب تخليق القطاع خصوصا الجامعي، و تجويد التعليم، متابعة كل من تسبب في هدر الملايير في مختلف اصلاحات التعليم…..
قوانين و تصريحات تجعلك تظن ان كا شيء موفر للمواطن و هو مع ذلك يدفع أبناءه للانقطاع عن الدراسة!!
هل يعيش السيد امزازي بيننا؟!
في بداية السنة الدراسية اجبرت على تسجيل ابنتي في مدرسة خاصة لعدم وجود مكان في العمومي من يستحق المتابعة والي الامر او المسؤول
مشكل التعليم يتلخص في انعدام الضمير لدى الغالبية العظمى من المنتسبين إلى المنظومة إداريين مفتشين هؤلاء اصبحوا يرابطون في المؤسسات الخصوصية أساتذة والمصيبة الكبرى هم المتعاقدون المتقاعسون 80% من الموظفين على اختلاف أشكالهم غير صالح ولايمكن أن ينتظر منه خيرا .