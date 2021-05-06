رصيف الصحافة: مطالب للحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية

قراءة صحف الجمعة نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن المنظمة الديمقراطية للشغل طالبت الحكومة بالتخفيف من قيود حالة الطوارئ الصحية، وإلغاء الإغلاق في الثامنة مساء وتخفيف شروط التنقل بين المدن، للحد من الموت البطيء للاقتصاد الوطني وإفلاس المزيد من المقاولات وفصل عمالها وتهديد فئات الفقراء والقطاع غير المهيكل، كما طالبت بتسريع وتيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطالب ذات الأولوية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للطبقة العاملة.
وقالت المنظمة إن الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة ليلا لم تعد لهما أية مبررات علمية أو موضوعية مبنية على دراسات ميدانية سوى بعض الفرضيات والتحليلات المحدودة علميا التي لم تأخذ بعين الاعتبار الحالة الوبائية الوطنية وظلت تستمد عناصرها في الأغلب الأعم مما يجري في دول غربية أخرى، أو التذرع في كل مناسبة بالفيروسات المتحورة في بريطانيا وجنوب إفريقيا وأخيرا بالهند.
الجريدة ذاتها كتبت أن 40 برلمانيا ومنتخبا كبيرا يفلتون من الإقالة، مضحة أن مصادرها كشفت أن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس المجلس الجماعي للرباط تراجع في آخر لحظة عن إدراج نقطة في جدول الأعمال تتعلق بإقالة عدد من المستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم عزيز بنعزوز، القيادي السابق الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد رحيل إلياس العماري.
وكتبت “المساء” أن العمدة الصديقي قرر سحب النقطة والاستجابة لتدخلات مورست من طرف أسماء محسوبة على حزب “الجرار” اعتبرت تمرير هذه النقطة في الوقت الميت من عمر المجلس قد تكون له أعراض غير مرغوب فيها، خاصة في ظل رسائل الود والغزل المتبادلة بين الحزبين.
وحسب الخبر ذاته، فإن حزب رئيس الحكومة فضل الصمت تجاه ملف المستشارين الأشباح الذين اختفى بعضهم لأزيد من ثلاث سنوات دون أن يتم تفعيل الإقالة في حقهم، وعدم الخوض في هذا الملف للحفاظ على التوازنات السياسية وعدم فتح مواجهة مع بعض الهيئات السياسية.
“المساء” نشرت أيضا أن محسوبين على “الإلترات” خلقوا الرعب بأحياء البيضاء بسبب تبادل العنف والرشق بالحجارة مع أعضاء فصيل منافس، مما تسبب في إحداث خسائر مادية بخمس عشرة سيارة خاصة كانت مركونة بمنطقة مولاي رشيد، وذلك قبل المباراة التي جمعت بين فريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.
وقد تم توقيف عدد منهم والاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم إيداع القاصرين تحت المراقبة بفرقة الأحداث، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
“الأحداث المغربية” أفادت بأن المغرب يتجه إلى إصدار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي (الكيف)، المقدر عددهم بعشرات الآلاف، وذلك وفق مصادر برلمانية.
المصادر ذاتها أكدت أن ما تم تداوله في دوائر إعلامية خارجية بشأن هذا الموضوع صحيح، في انتظار المرور إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بالموازاة مع مناقشة مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بلجنة الداخلية والجماعات المحلية والإسكان وسياسة المدينة بمجلس النواب.
الجريدة ذاتها أوردت أن الجيش الجزائري هاجم مجموعة من الشباب المنقبين عن الذهب بمخيمات تندوف، مما أسفر عن مقتل إثنين منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وحسب مصادر من داخل المخيمات، فإن مجموعة من الشباب الصحراويين وكذا بعض المنقبين عن الذهب الموريتانيين تعرضوا لهجوم عنيف بالذخيرة الحية من قبل عناصر من الجيش الجزائري، قرب ما يسمى بـ”مخيم الداخلة”، أسفر عن مقتل شخصين، واحد منهما يدعى أبو سعيد أحمد سالم الرجيبي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
“العلم” نشرت من جهتها أن دراسة الجدوى حول تقنين القنب الهندي التي أعدتها وزارة الداخلية، خلصت إلى أن “الكيف” صالح للاستعمال في علاج الأمراض العصبية “التنكسية”، مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن الالتهابات، والأمراض المرتبطة بالمناعة الذاتية، وداء التهاب الأمعاء (أمراض كرون).
وأضافت الجريدة أن الأوساط العلمية في البلدان التي قننت “الكيف” تعتبره فعالا في علاج الصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي، وكذلك في الحد من أوجاع الإيدز والأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي، وأن “الكانابيديول” المستخلص منه يستعمل في صناعة مستحضرات للعناية بالبشرة وإعادة بنائها.
وذكرت الدراسة استعمالات أخرى للقنب الهندي مضادة للأكسدة وللالتهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي، خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فكتبت أن البروفيسور مولاي هشام عفيف أكد أن 20 في المائة من المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين يوجدون في مصالح الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، لا يعانون من أي عارض صحي، ورغم ذلك فقد تسبب لهم الفيروس في تبعات صحية وخيمة حتمت نقلهم إلى هذه المصالح من أجل إنقاذ حياتهم، وذلك خلافا لما كان يتم تسجيله سابقا؛ إذ كان المرضى الذين يلجون مصالح الإنعاش بسبب كورونا يعانون من أمراض أخرى.
وأشار عفيف إلى أن نسبة المصابين بالعدوى الذين ليست لهم سوابق مرضية أخرى بلغت في شهر مارس 25 في المائة من مجموع الأشخاص الذين يخضعون للمتابعة الطبية والعلاج.
وجاء ضمن مواد المصدر ذاته أن المحكمة الإسبانية العليا نفت استدعاء زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، الذي يعالج في مستشفى في إسبانيا ويواجه شكوى بتهمة ارتكاب أعمال تعذيب، خلافا لما أعلن عنه مصدر قضائي معني مباشرة بالقضية.
وقال المتحدث باسم المحكمة إنه لم يطلب من الشرطة سوى تحديد مكان غالي والتحقق ما إذا كان في إسبانيا، دون أن يعطي أي توضيح لأسباب هذا الوضع الملتبس.
نحن ما بقية تهمنا اخبارنا وانما اخبار فرنسا هي الأولى وهي التي تطبق
نحن كنا نشتغل في السينما قفلت أكثر من سنة الى اين نتجه في هذه المحنة التي اصابتنا هل الطوارئ على البعض و البعض لا ماذا سنفعل الآن البعض يشتغل و البعض أصبح متشرد بدون لقمة عيش فعلا أزمة اصابت بعض الشريحة و لن نجدو اذن صاغية فعلا وكلنا أمرنا لله مع هاد السياسة المسيرة لتفقير بعض الشرائح
المسؤولين في الحكومة و الدولة شهريتهم مضمونة و تعويضاتهم مضمونة .. اذن فلا مشكلة لديهم في الاغلاق مع السادسة او تمديد الطوارئ لسنة 2050 ..
فالشعب الفقير هو المتضرر وحده و هو من يعاني وحده لذا فالحل سيكون بيده وحده و ليس بيد المحكومة
خطة في محلها مع اقتراب عيد الأظحى من أجل بيع ماشيتهم .
وفي ليلة العيد يأتي قرار الإغلاق ومنع السفر بين المدن
التخفيف وعملية مرحبا وووو الا تنويما .
مادام هناك اناس يتقاضون مرتبات شهرية قارة ويتحكمون في هذه القرارات,فلن يشعروا بابناء وطنهم حتى يوم لقاء الله.
لي كيحكموا البلاد معايشينش الواقع . نفس سيناريو نظام بن علي ومبارك ، قادة خارج التاريخ وبعيدون عن الواقع وسيكونون سببا في خراب المغرب لا قدر الله .
لماذا تتعنت الحكومة في الابقاء على الاغلاق الليلي مادام أن أعداد الاصابات بكورونا تسجل انخفاضا كبير ا في بلادنا؟
هذا القرار له تبيعات وخيمة على الطبقة الفقيرة التي لا تجد ما تسد بها رمقها والحكومة خارج التغطية وتلزم الصمت حيال ذلك دون أن تقدم أي بديل مما يؤكد فشلها في تدبير هذه الفترة الاستثنائية
لك الله أيها المواطن البسيط وكان الله في عونك مع هذه الحكومة الفاشلة
وحسن ما طالبت به هذه النقابة وإن كان مجرد رأي لا أقل ولا أكثر
بغينا هد المسؤولين اتنازلو شويا و لو شي يامات يعيشو بين الناس المهمومة المحرومة يشوفو من حالهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.. لك الله ياوطني!
كما قلت ربما مجرم الحرب ربما في ألمانيا و ليس إسبانيا و ربما فقط الإدعاء بالمرض عملية تمويه. كما فعل تبون لما كان في ألمانيا للهروب من الرقابة. إحتمال أن زيارة المجرم لها علاقة بزيارة تبون السابقة.
و لهدا القضاء يعرف أن مجرم الحرب غير موجود في إسبانيا أصلا.
كل الإحتمالات واردة و لمادا لم تخرج صوره و هو في المستشفى
أتمنى ان يحجر الشعب نفسه في الاقتراعات القادمة و مقاطعة الانتخابات و المطالبة بصياغة دستور جديد و ظغط على الملكية من اجل التنازل قليلا عن التفرد بالسلطة .
تحية حب و سلام لشعب المغربي و القائد الاعلى محمد السادس نصره الله وهداه
كفانا من السينياروهات و السيتكومات و حان لكأس المذلة ان يفيض…. حتى انكم لا يخطر ببالكم وضعية المأجورين الذين توقفوا عن العمل منذ بداية رمضان اليسوا اناس ياكلون و يسكنون و يحسون مثلكم ام انكم من عالم آخر
الطوارئ في رمضان كان هذفه الاول اغلاق المساجد
و الكل يعلم هذا الأمر.
من يطالب الحكومة بشيء فل يعلم ان الحكومة غير ألهة بمعاناتنا و لا احتياجاتنا. نحن شعب حياه الله الصبر و التضامن. لو هاد جوج حوايج كان من الممكن يوقع ما لا يحمد عقباه مع هذه الحكومة الفاشلة التي أذاقتنا الأمرين.
حكومة تفقر الشعب
حكومة تفلس المقاولات
حكومة تشرد السكان
حكومة تعجز الاستثمارات
حكومة تعاطي إرادة الشعب
حكومة لا يهمها نبض الشارع.
لولا الله و لولا جلالة الملك لدفنت هذه الحكومة حقنا في الحلم ببلدنا متطور و نامي. اللاعدالة و اللاتنمية هلكوا البلاد و العباد.
لا افهم. لماذا لم تتخد حكومة العثماني إجراءات التقشف من أجور الوزراء و البرلمانيين ولو لمدة الحجر تعاطفا مع المحرومين من العمل في هذه الجائحة؟ حكومة انا و من بعد الطوفان.
المرجو من الحكومة الإستمرار في فرض الحظر و جعله يوما كاملا يوم الإنتخابات للوقاية من الطفرات الحزبية
للاسف سياسة فاشلة مرضنا بهاد التوقيت خليو عباد الله تخدم راه البطالة تزادت بسباب القرارات السعيدة ديالكم واش فرنسا غاذا كتخفف تدريجيا و نتوما جالسين تتمرضو فبنادم مغاتحسوش بهادشي حيت نتوما طبقة الهاي كلاس و زيد عليها الاصابات بالكوفيد قليلة مقارنة بالدول لخففات الطوارئ فأوروبا و غيرها
حنا باغين غي اخبار فرنسا هي لي تفرحنا ام انتما راكم تتيكونا بلقمع ديالكم….
بالعكس فإن الاغلبية الصامتة بهذا البلد تطلب من الحكومة تمديد حالة الطوارئ على الاقل حتى نهاية شهر يونيو حيث يرتقب ان نكون على الأقل أقرب للمناعة الجماعية ولا خوف علينا. بعد ذلك تفتح الابواب على مصراعيها للسياح بشرط توفرهم على جواز التلقيح