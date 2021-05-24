رصيف الصحافة: مناورات عسكرية ضخمة تجمع المغرب وأمريكا وفرنسا

قراءة بعض صحف الثلاثاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن القوات المسلحة الملكية المغربية تستعد لإجراء مناورات عسكرية مشتركة، خلال الأيام المقبلة، ستجمع كلا من الجيش الفرنسي وجيش سلاح الجو والبر للولايات المتحدة الأمريكية وفرق مختلفة من سلاح البر والجو للجيش المغربي.

وأضاف الخبر أن عشرات الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية ستأتي إلى الصحراء المغربية استعدادا للمناورات الضخمة التي ستحاكي عدة تطبيقات ميدانية وعمليات عسكرية مشتركة، وتعزيز التنسيق بين القوات المشاركة جوا وبرا.

وحسب تقارير إعلامية أجنبية، تشارك فرنسا بمروحيات “Tigre” ومروحيات “NH–90”. كما جرى إخبار مختلف الفرق العسكرية التي ستشارك في التمرينات بأنه من المنتظر أن تنطلق مناورات “الأسد الإفريقي-21” بين الجيشين المغربي والأمريكي شهر يونيو المقبل.

ونشرت الجريدة ذاتها أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام انتقد “التراخي” في التعامل مع ملفات الفساد المالي، بعد أن استهلكت بعض القضايا سنوات دون أن يتم الكشف عن المتورطين فيها، فيما تمت تبرئة آخرين أو تمتيعهم بعقوبات موقوفة التنفيذ رغم خطورة الأفعال المرتكبة.

وأشار المكتب الحقوقي إلى وجود ملفات استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة.

“المساء” كتبت أيضا أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأسفي أدانت مستشارا جماعيا بالجماعة الترابية إيغود بإقليم اليوسفية بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية اغتصاب كفيله الذي لا يتعدى عمره سبع سنوات.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 50 سنة، كان يستدرج ابنه في كل مرة ويمارس عليه الجنس. وكان الأب يعمد من حين إلى آخر إلى القدوم إلى مدينة أسفي لرؤية ابنه في ظل انفصال الزوجين، ويستأذن والدته بمرافقته نحو منطقة إيغود لقضاء بعض الأيام حيث يعرضه هناك للاغتصاب.

وحينما اكتشفت الأم الأمر، عرضت ابنها على طبيب أكد تعرضه للاغتصاب مرات عديدة وسلمها شهادة طبية تحدد مدة عجزه في ثلاثين يوما، ما دفعها إلى تقديم شكاية لدى الوكيل العام بأسفي الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة.

المصدر ذاته أفاد بأن وزارة الداخلية رفضت التأشير على صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة، موردا أن الوزارة ستتوقف مؤقتا عن التأشير على كل الصفقات والاتفاقيات القادمة من هذه الجماعات الترابية بسبب قرب الاستحقاقات حتى لا يستغلها المنتخبون في حملاتهم الانتخابية المقبلة. وبالتالي، لا صحة للاتهامات التي يوجهها مناضلو حزب “المصباح” بالقنيطرة إلى الوزارة المعنية.

أما “الأحداث المغربية” فـأكدت جاهزية تقرير النموذج التنموي، وكتبت أنه من المنتظر أن يقدم شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، تقرير اللجنة الختامي إلى الملك محمد السادس، بحضور رئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء الحكومة وكذا الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الجريدة ذاتها أنه كان من المتوقع أن يقدم التقرير المذكور بالقصر الملكي بفاس خلال الأسبوع الماضي، بعد أكثر من سنة ونصف السنة من اشتغال اللجنة التي عقدت عشرات اللقاءات في جهات المغرب.

“الأحداث المغربية” أوردت في خبر آخر أن تحريات الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بواويزغت تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، قادت إلى توقيف رئيس جماعة تيلوكيت المتهم بصدم سيدة بسيارته وهو في حالة غير طبيعية بنفق بين الويدان، إقليم أزيلال، على الطريق الجهوية 304.

وحسب “الأحداث المغربية”، فإن رئيس الجماعة المذكور غادر مكان الحادثة بعد أن صدم سيدة بسيارته، ولاذ بالفرار إلى وجهة غير معروفة، فيما تم نقل السيدة المصابة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، حيث توجد في حالة خطيرة.

“العلم” كتبت أن الاتحاد الوطني لمموني الحفلات بالمغرب استنكر ما وصفه بالإجراءات المخيبة للآمال التي اتخذتها الحكومة المغربية، والتي زادت من تعميق الأزمة، وساهمت في تمدد خسائر القطاع المتوقف منذ أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد أن الحكومة لم تتفاعل مع بلاغات عدة أصدرها، كشفت هموم المهنيين في القطاع وأزمتهم التي كبدتهم خسائر مادية كبيرة، ما يزال أثرها بليغا على حياتهم المهنية والاجتماعية، محملا الحكومة تبعات هذا الإجراء.

وإلى “الاتحاد الاشتراكي” التي نشرت أن الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، كشف أن مرضى كورونا المتواجدين بأقسام العناية المركزة هم الأشخاص غير الملقحين لأسباب مختلفة، من بينهم شباب ومسنون لم يصل موعد تلقيحهم أو نسوا موعد الجرعة الأولى أو تهاونوا في ذلك، إضافة إلى أصحاب الأمراض التي تحول دون أخذهم اللقاح.

وشدد حمضي على أنه من الصعب معرفة ما إذا كان أغلب المرضى (داخل العناية المركزة) هم أشخاص رفضوا أخذ اللقاح، لعدم وجود دراسة يمكن الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي قد يعود إلى الاحتمالات المذكورة.

الختم من “بيان اليوم” التي ورد بها أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قضت في الملف المعروف إعلاميا بـ”ليلى والمحامي” في الدعوى العمومية، بمؤاخذة ليلى الصرغاني من أجل جنحتي المشاركة في الخيانة الزوجية وتثبيت وتوزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص، وحكمت عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة، المتابعة في حالة سراح، من أجل جنحتي التهديد والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد، وإفشاء أمور شائنة، وقضت ببراءتها، في حين تم الحكم على أختها كريمة الصرغاني بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم بتهمة توزيع صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص.