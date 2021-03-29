رصيف الصحافة: هل يتم تخفيف "قيود كورونا" في شهر يونيو المقبل؟

قراءة رصيف صحافة الثلاثاء نستهلها من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط وعضو اللجنة العلمية للتلقيح، متفائل ويبشر بالتخفيف من القيود في شهر يونيو المقبل؛ فقد وصف المرحلة الوبائية التي يعيشها المغرب في هذه الفترة بـ”كوفيد لايت”، نظرا لاستقرار الحالة الوبائية وانخفاض نسبة تكاثر توالد المرض بين السكان.

وتوقع البروفيسور الإبراهيمي، استنادا إلى أرقام وإحصاءات توصل بها، أن تكون بداية فصل الصيف منطلق مرحلة تخفيف القيود التي يعاني منها المواطنون، وعلى وجه الدقة شهر يونيو الذي سيكون بداية لتخفيف القيود بشكل كلي.

واعتبر مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط أن ما بين 25 إلى 30 في المائة من المغاربة طوروا مناعة طبيعية بإصابتهم بفيروس “كورونا” في وقت سابق؛ في حين أن 12 في المائة من المواطنين والمقيمين طوروا أو سيطورون مناعة مكتسبة باللقاح باعتبار أن غالبية الأشخاص في وضعية هشة استفادوا من التطعيم ضد الفيروس.

وتورد الجريدة الورقية ذاتها أن ملصقات متطرفة تهاجم النساء وتصفهن بالإباحيات استنفرت السلطات الأمنية في مدينة طنجة، بحيث وصفت المنشورات النساء والفتيات بالسلع الرخيصة المعروضة على الأرصفة والطرقات، وأنهن جعلن “الشوارع تفوح منها الإباحيات”.

ووفق المنبر ذاته فإن المنشورات، التي تم إلصاقها بأحد شوارع مدينة طنجة، أثارت انتباه المارة واستنفرت السلطات العمومية، بعدما حملت خطابا اعتادت بعض التنظيمات المتطرفة ترويجه، باسم الدعوة إلى تغيير المنكر في المجتمع.

في خبر آخر ضمن مواد “الأحداث المغربية”، ورد أن منظمة الصحة العالمية متخوفة من احتمال قيام شبكات إجرامية باستغلال الطلب العالمي المتزايد، الذي لم تتم تلبيته بعد، على اللقاحات المضادة لفيروس “كوفيد 19” من قبل العديد من دول العالم.

وجاء تخوف المنظمة العالمية المعنية بالصحة بعد أن أبلغت العديد من البلدان عن تلقي عروض من قبل جماعات مشبوهة لتزويدها باللقاحات.

وأضاف الخبر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من قيام الشبكات الإجرامية بإعادة استخدام قوارير اللقاحات المستخدمة والفارغة، وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنيت، مطالبة بالتخلص من قوارير اللقاح المستخدمة والفارغة، أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها من قبل الشبكات الإجرامية.

وإلى “المساء” التي ورد بها أن حظر التجول ليلا في رمضان احتمال جد وارد، نظرا للحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا وما تطرحه من مخاوف الموجة الثالثة. وأكدت مصادر الجريدة من داخل اللجنة العلمية أن فرض الحجر الصحي وحظر التنقل ليلا في رمضان إجراء مطروح، نظرا لمخاوف الموجة الثالثة.

ووفق المنبر ذاته فإن خصوصية شهر رمضان ستدفع مختلف السلطات التي تتدخل في الموضوع إلى فرض حظر التنقل ليلا للتحكم في الوضعية الوبائية كي لا تتعرض لانتكاسة صحية، خاصة أن هناك مخاوف من موجة ثالثة، وانتشار طفرات لسلالات متحورة، سجل المغرب منها إلى حد الآن حالات للسلالة البريطانية. لذلك، فإن المعنيين بالأمر سيلجؤون إلى تشديد الإجراءات خلال رمضان، وعلى رأسها منع التنقل ليلا، ومغادرة المنازل للتجول بعد الإفطار، إلى جانب إغلاق المقاهي والمحلات التجارية، واحتمال منع صلاة التراويح الجماعية خلال هذا الشهر.

وكتبت الجريدة نفسها أن الحكومة تتضامن مع موقعي الشيكات، وتمدد أجل الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، مع استمرار الحالة الوبائية لتفشي جائحة “كورونا” في المغرب.

وأفادت “المساء” بأن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم جديد يتعلق بسن أحكام استثنائية تهدف إلى تخفيض الغرامات وتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون 690، 20، 2 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، الذي قدمه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي.

وجاء ضمن أنباء “المساء”، أيضا، أن حقوقيين انتقدوا التراخي في حسم ملفات الفساد المالي، بعد أن استهلكت بعض القضايا سنوات دون أن يتم الكشف عن المتورطين فيها؛ فقد سجل الفرع الجهوي الدار البيضاء ـ الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، عقب جمعه العام، التأخر الملحوظ في البت في ملفات الفساد المالي التي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، مطالبا بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، مشيرا إلى أن التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جدية المساطر القضائية.

ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي ورد به خبر اعتقال مسير مقهى بمدينة مكناس بسبب خرقه حالة الطوارئ الصحية، وتقديمه للشيشة، وكذا اعتقال مجموعة من الأشخاص، من بينهم بعض الفتيات، وذلك إثر مداهمة المقهى.

وحسب “المساء” فقد تم حجز مجموعة من قارورات النرجيلة وبعض المواد التي تستعمل في تدخين “الشيشة”، كما تم نقل جميع الموقوفين إلى مركز الشرطة، حيث حررت لهم محاضر رسمية، في انتظار إحالتها على المحكمة قصد النظر فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.