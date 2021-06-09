رصيف الصحافة: وزير الصحة يقر بفشل الإصلاحات وخصاص الموارد البشرية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، كشف أن حجم الخصاص في الموارد البشرية يفاقم المشاكل والاختلالات التي يغرق فيها القطاع، تزامنا مع فشل عدد من الإصلاحات التي طبقت طوال السنة الماضية.
ووفق المنبر ذاته فإن المسؤول الحكومي قال إن الجميع وصل إلى قناعة بمحدودية المنظومة الصحية الحالية التي بلغت درجة التشبع بسبب تعاقب عدد من الإصلاحات التي عرفتها، دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع؛ وذلك تعقيبا على تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية بمجلس النواب.
وبسط وزير الصحة عددا من الأمثلة، منها مبادرة تكوين 3.300 طبيب/ سنة 2020، وبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، وبرنامج إدارة وتمويل قطاع الصحة، وبرنامج تأهيل العرض الاستشفائي مع البنك الأوروبي للاستثمار، وبرنامج دعم قدرات تدبير قطاع الصحة، وبرنامج تأهيل البنيات التحتية 2016-2021.
وتطرقت الجريدة أيضا لتعرض شخص بمنطقة الجبهة إقليم شفشاون لحادث انفجار قنبلة بين يديه، ليتم نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بمدينة الحسيمة للعلاج بعدما بترت يده وأصيب بحروق خطيرة في وجهه.
ونسبة إلى مصادر محلية فإن الشخص المعني كان بصدد إنجاز أعمال حفر فأثار انتباهه جسم غريب ظهر تحت التربة، ولما أمسك به لاكتشافه انفجر بين يديه. ويتعلق الأمر وفق مصادر الجريدة بقنبلة تعود إلى حقبة الاستعمار الإسباني لمنطقة الريف.
“المساء” ورد بها أيضا أن عناصر الشركة القضائية التابعة لولاية أمن العيون تواصل تحرياتها بخصوص قضية العثور على جثة رضيع حديث الولادة، تعرضت أجزاء من أطرافه للنهش من طرف الكلاب الضالة.
ووفق مصادر الجريدة فإن الرضيع الذي لم يتجاوز شهره الأول عثر على جثته بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية الجامعية بحي 25 مارس من طرف بعض المارة، الذين ربطوا الاتصال بعناصر الديمومة. وحلت بمكان الحادث عناصر الأمن والسلطات المحلية لمعاينة الجثة وإعداد محضر في النازلة؛ فيما باشرت فرقة الشرطة العلمية عملية تجميع المعطيات من المكان وتصوير الجثة التي تعرضت للنهش من قبل الكلاب.
وإلى “بيان اليوم” التي أفادت بأن اللجنة المديرية لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة صادقت، بالإجماع، على تعميم منحة الاستحقاق على جميع الحاصلين على شهادة “الباكالوريا” سنة 2020، من أبناء الشغيلة الصحية المستوفين للشروط. كما تقرر الرفع من مبلغ المنحة، بعد أن تم تخفيضه السنة الماضية بسبب إكراهات مالية، ليصبح 10 آلاف درهم سنويا داخل المغرب لمدة خمس سنوات، و20 ألف درهم سنويا لمدة خمس سنوات بالخارج؛ على أن يتم الشروع في صرفها ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأضاف الخبر أن هذا القرار يأتي عرفانا وامتنانا للمجهودات التي يقوم بها نساء ورجال الصحة، الذين يوجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كوفيد 19.
المنبر ذاته ورد به أن وزارة الصحة قالت إن إجراءات التخفيف والرفع من القيود الإدارية التي اتخذت في فترة ما بعد عيد الفطر نتج عنها تحرك اجتماعي للمواطنين، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في عدد الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين بالمملكة.
من جهتها نشرت “العلم” أن مواطنين عبروا عن سخطهم بسبب إغلاق مركز التلقيح بمنطقة الفردوس بحي الألفة. وقد وجد هؤلاء المواطنون، سواء أصحاب الجرعة الأولى أو الثانية، أنفسهم ينتظرون بالشارع من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة 12 والنصف زولا، دون أن يتمكنوا من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم تلقيحهم في الموعد المحدد، وظروف وملابسات إغلاق مركز التلقيح.
وتورد الجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت استدعاء ممثلي البنوك التي كان يتعامل معها صاحب المجموعة العقارية “باب دارنا”، في ظل تشبث الضحايا باستدعائهم، ومعرفة مصير أموالهم؛ كما أجلت محاكمة مسؤولي المجموعة العقارية إلى غاية 26 الجاري، وذلك على خلفية تهمة النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص في مشاريع عقارية وهمية.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فورد بها أن مهنيي الصحة طالبوا بإيفاد لجنة للتحقيق إلى مندوبيات الدار البيضاء لوضع حد للتمييز بين تقنيي الإسعاف، الذين باتوا يتهربون من القيام بمهامهم رغم أن الأمر يتعلق بمهمتهم الأساسية التي لأجلها ولجوا الوظيفة العمومية. وقرر هؤلاء الاستعانة بدعم جهات معينة بناء على منطق خاص، ما فسح لهم المجال للقيام بمهام إدارية بعيدا عن التكوين الذي خضعوا له، وترتب عن ذلك ضغط كبير على الذين واصلوا القيام بمهامهم في نقل المرضى بسبب هذا التمييز، الذي يتم تغليفه في بعض الحالات بمسببات مرضية، وفق الجريدة ذاتها.
المغادرة الطوعية فُرِضت من البنك الدولي ساهمت في تدمير التعليم و الصحة
أخي المصاب بمنطقة الجبهة ، بالشفاء العاجل إن شاء الله…يجب رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الاسبانية و طلب تعويض مادي لضحية إنفجار القنبلة الذي بترت يده.
حسب المعايير الدولية لا يوجد قطاع صحة عمومية بالمغرب ذلك خي حلاصات مختلف المنظمة المختصة !!
تحت ضغط الابناك الدولية التي أغرقت البلد بالقروض لمئات السنين فرضت عل المسؤولين التخلي عن القطاع الصحي ومنحه للقطاع التجاري الخاص والمصحات التجارية الخاصة دون حسيب ولا رقيب في ظروف التسيب ونهب جيوب المواطنين !!
بالاضافة الى الفساد وتغول لوبيات مختصة في الصحة بتواطء مع من بيدهم الامر وهكذا انهار قطاع الصحة بالبلد كما انهار قبله التعليم العمومي !!
فالدولة تخلت عن دورين أساسيين فرضت مم طرف لواءح الامم المتحدة اَي على كل دولة ان تقدم لمواطنيها خدمة التعليم والتطبيب والا فانها تخالف القانون الدولي !!
الخصاص في الموارد البشرية يفاقم المشاكل والاختلالات التي يغرق فيها القطاع، تزامنا مع فشل عدد من الإصلاحات التي طبقت طوال السنة الماضية
مين كتكون مصلحة تخدم المواطن من تعليم وصحة …كتولي قلة الموارد …
اما منين كتكون بريمات وتقاعظات مريحة لنوام الامة وهلم جرا الفلوس موجودة ….
ليقل لنا الوزيز كم من ذكتور خريج كلية الطب هو عاااااااطل في المغرب، وكم منهم يحاولون الهجرة لانه لايريد توضيفهم مع العلم أن تكوينهم كان بكلية الطب وليس بالقطاع الخاص
لو اعطيت ميزانية المهرجانات و الحفلات و دعم الفنانين و ميزانية منتخبات كرة القدم للصحة ، سنكون البلد الأول أفريقيا في مجال الصحة
المشكل الكبير والعويص في دول العالم الثالث عندما يصل مسؤول ما الي منصب يقوم غولا بتطوير مهاراته في الكلام والتحدث وكأنه مناضل سياسي ويطلب من الاخرين العمل والتفاني ويظن نفسه انه بهده الخرجات والوصلات الإشهارية يقدم للناس منافع كثيرة وحقيقة الأمر غير دلك
لن يكون اي اصلاح للمنضومة الصحية دون تقوية وزيادة العنصر البشري من اطباء وممرضين وتقنيين وتشجيعهم ماديا ومعنويا وتحسين ظروف عملهم.
احذركم من سوء الخدمات في ابن سينا السويسي اذا كان عندك امراض ككثرة التبول لا تذهب هناك لانهم لا يملكون مراحيض. زائد سوء المعاملة.
صباح الخير والربح ياك ما فياقناك امتا كانت الصحة والتعليم مبنيين؟
هذاده هي النتيجة عندما يولى المنصب من هو ليس اهل له
جدور مشكل قلة الإمكانيات سواء في الصحة أو التعليم هو أن إقتصادنا ريعي و فاسد و بالتالي فهو عاجز عن خلق قيمة مضافة كافية لتمويل الخدمات العمومية و على رأسها التعليم و الصحة و ما يزيد الطين بلة أننا لا نلمس أي إجراءات عملية لمحاربة الريع و الفساد بسبب غياب أي إرادة سياسية عند الطبقة الحاكمة
كيف يعقل تعيين اكثر من 300 إطار صحي بإقليم الدريوش والمستشفى لم يكتمل بعد. وجميع الأطر جالسة في منازلها ويتقضون اجورهم هذه مدة سنتان. يجب عقلنة الموارد البشرية. ومحاربة الأشباح.
لي فشي منصب كيخدم مصلحتو 99/100 من المسؤولين في سبيطار الحومة يعني الدكتور الكببر الدواء الدولة 99/100للبيع
الفشل الذريع في سياسة تدبير الموارد البشرية هو قطاع القلاجة ! ما عيناه نحن ضحايا مباريات توظيف التقنيين من تجاوزات خير دليل فلا يعقل ان ترى اسماء مسؤولين ضمن لوائج الناجحين .. كل من له ابن او قريب كسول ادخله لذلك القطاع … وهذا على توالي سنوات عديدة … نطلب الله عز وجل ان يرد لنا حقنا .
يقر أو لا يقر سوقو هاداك، المهم هو وااااش غادي يتحاسب، غير لي جا يرونها و يقر و يمشي السيبة صافي
ما هو السبب ؟ السياسة النيوليبرالية وااخوصصة والشروط التعجيزية من الصناديق المانحة والإدعان الوطني لشروطها هو السبب . يصعب الخروج من هذا المٱزق لضعف اليد و الساسة المنفدين بطرق وأساليب قديمة التي لا يريدون التخلي عنها ولو الدعوات من سيدنا المنصور بالله . ونطلب الله المعجزة من عنده . ونسأله السلامة من هؤلاء