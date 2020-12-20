رضوان مفتاح على رأس هيئة المحامين في سطات

أسفرت نتائج انتخابات نقيب هيئة المحامين، التي استمرت أشغالها بالمحكمة الابتدائية بسطات، عن فوز الأستاذ رضوان مفتاح بما مجموعه 184 صوتا، متقدما على منافسه عبد الحق العزيزي الذي حصل على 173صوتا، في الدور الثاني والنهائي من عملية الاقتراع.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الدور الأول من انتخابات أصحاب البذلة السوداء عرف تنافس خمسة مترشحين، إذ أسفرت نتائجه عن تقدم عبد الحق العزيزي بما مجموعه 134 صوتا؛ في حين احتل رضوان مفتاح المرتبة الثانية بـ93 صوتا، وهو ما خول له التأهل إلى الدور الثاني، متقدما على الأستاذ محمد شعوب بفارق صوت واحد، الذي جاء ثالثا بعد ثقة 92 ناخبا من أصحاب البذلة السوداء.

تجدر الإشارة إلى أن انتخاب رضوان مفتاح المعروف بـ”رجل التوافقات” نقيبا لهيئة المحامين بالدائرة القضائية سطات، خلفا لزميله النقيب السابق عبد العزيز زاروني، عرف مشاركة المحامين الذين يزاولون مهامهم بكل من محاكم برشيد وابن أحمد وسطات، إذ اشتدّت المنافسة بين المترشحين، خاصة الثلاثة الأوائل، واستمرت عمليات الانتخاب والفرز وتشكيل مجلس الهيئة بسطات إلى ساعات متأخرة من الليل بالمحكمة الابتدائية سطات.