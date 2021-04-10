رغم حسم القضاء الدستوري .. "البيجيدي" يتمسك برفض القاسم الانتخابي

بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وليس المصوتين فعليا، الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، جدد حزب العدالة والتنمية رفضه للقرار المذكور، معتبرا إياه “غير ديمقراطي”.
ويُنتظر أن يصدر حزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي، بلاغا جديدا للرد على تأكيد المحكمة الدستورية عدم مخالفة “القاسم الانتخابي” لمقتضيات الدستور، حسب ما كشف عنه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب “المصباح”.
وقبل صدور البلاغ، دعا العثماني “الإخوان أن يلتزموا به”، كما جاء على لسانه في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية اليوم السبت، معتبرا أن القاسم الانتخابي “غير مقبول ونحن متشبثون بموقفنا إزاءه، وعلينا الاستمرار في النضال وأن نتسلح بالأمل والإيجابية لكي نسير إلى الأمام في سبيل الوطن”.
العثماني اعتبر أن حزب العدالة والتنمية لا يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وحده، بل يرفض أيضا إزالة العتبة في الانتخابات الجماعية، ذاهبا إلى القول: “هذا أخطر لأن إزالة العتبة ستؤدي إلى بقلنة الخرائط السياسية وتصعيب تشكيل الأغلبية، وهذا لديه تداعيات صعبة على حياة المواطنين؛ لأن الجماعات هي التي تدبر حياتهم”.
بدوره، قال محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية محصن من الناحية القانونية، ولا يمكن الطعن فيه؛ “ولكنه قابل للنقاش”.
وذهب المتحدث ذاته إلى وصف القاسم الانتخابي بـ”العبث”، مضيفا: “لا يمكن أن نقتنع بأن هذا القاسم ديمقراطي، وهو يساوي بين من حصل على ستين ألف مقعد وبين من حصل على ألفي مقعد؛ لأن الانتخابات لا تُقام من أجل الحفاظ على الأحزاب بل لمعرفة موقف الناس منها، وهذا القرار لا يمكن أبدا القول بأنه ديمقراطي”.
الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية اعتبر أن الهدف الرئيسي من القاسم الانتخابي هو “استهداف العدالة والتنمية”، وزاد: “لن يهزموا حزبنا بهذا الشكل؛ قد نخسر الانتخابات، ولكن فكر الحزب لا يمكن هزمه.. وإذا أرادوا أن يهزموا الحزب فعليهم أن يهزموه بوسائل ديمقراطية”.
والله خير ما سيفعلون اعني حزب النذالة هو ان ينسخب من السياسة كليا ليس في مستواها بتاتا ولا علاقة له بلروتوكولات السيايية حزب عشواءي يعتمد البهرحة ولا عود الفاشلة . اذا رحعنا الى الفيديوهات القديمة حينما كانو خارج اللعبة ينتاكل انهم منافقون كذابون شعبيون غير اوفياء . ولا ثقافة لهم لتسيير الامور ذهابهم الى غير رجعة .
العدالة و التنمية تجار الدين
العدالة و التنمية تجار الدين
العدالة و التنمية تجار الدين
طارت ، معزة. الخشب المسندة، دائما ما تعتقد ان الحق والصواب لا يكونان الا بجانبها.
ههههههههه
البيجيدي يسير بخطوات ثابتة نحو الخاتمة ان شاء الله
يارب نسألك باسمك الاعضم ان تزيل الغمة المتمتل في حزب مسيلمة الكداب واصحاب لحي الكدابين على هاته اادولة اامغربية الشريفة الدين لا هم لهم سوى الحفاض على الكراسي والمناصب
ومن يمثل البيجيدي اصلا ,, اذا ما علمنا جميعا ان كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة لايستطيع ان يستقطب من اصوات الناخبين المغاربة اكثر من 4% فقط،
وماذا عن 96% المتبقية من اصوات الناخبين المغاربة الذين لايمثلهم،
الحزب البيجيدي ادن لايمثل سوى نفسه،،
هدا يعني بأنه وجد ظلاته في القاسم الإنتخابى
بداوا يتحسسون كراسيهم ….المساكين ولفوا العز والبزولة…او عرفوا غادي الشعب افطمهم…لن تكلموا بولاية ثالثة يا مصباح الظلام والفقر
هادو لصقو فلكراسي،المحكمة الدستورية حسمت في الأمر وانتهى الكلام..زعمى خدمو لبلاد بغاو إزيدو مزال….أسوأ حزب قاد حكومة في تاريخ المغرب…عشنا معكم أحلك الأيام منذ 2011…..إرحلوا
قمة النفاق وهذا هو نمط أصحاب اللحي المنافقين الذين حطموا جميع احلام الشعب وأكثرهم الشباب. أصحاب اللحي لايفقهون في شيء. اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب الذين يتآمرون على المستضعفين.
الانتخابات تحولت، من التحول والحَوَلْ، و تحورت لتصير كعكة أو كيكة قابلة للتقسيم القبلي بين القبائل الحزبية المبلقنة!الأحزاب متشابهة في الرموز، الهياكل، الإديولوجيا الفاقدة للون والذوق و جميع الحواس،متشابهة في البرامج و حتى الكوارث!لا داعي لوجود حزب كبير متغول ديموقراطيا وشعبيا!هذا خطر على دولة الفساد و دولة المستنقعات حيث السيادة الكاملة للتماسيح و العفاريت!لذلك وجب تقليم جذري للأظافر الانتخابية و الشعبية لكل حزب ينوي الاستقواء بالشعب على مهندسي المشهد الحزبي و السياسي النجباء،النبغاء والأغبياء!الفقر والبؤس يزحفان بقوة على الشعب،اليأس ينخر الشباب العاطل،الفساد يتغول، الأسرة تتفكك،الاقتصاد ينهار،الثروات تبذر و تحتكر،الأموال تنهب و تهرب،الفرص تغتال و تهدر،الثقة في حكم الموت،المستقبل تم اغتياله،التطبيع يزحف،المجتمع يموت،العنصريونية تطل برأسها و ترقص على نغمات التطبيع،الجريمة تتفاقم!القاصم الاجتماعي يكسر،يحطم،يدمر كل شيئ في طريقه!الذراري و لبراهش ديال السياسة يهندسون الخريطة الانتخابية على مقاس مناصبهم النصبية و مصالحهم الفاسدة!عنوانهم الفشل و الإفلاس في كل شيئ!
يتمسكون بالديمو قراطية لما تكون في صالحهم….ويرفضونها لما تكون في غير صالحهم. القاسم المشترك تمت الموافقة والمصادفة عليه بطرق قانونية …هو غير صالح فعلا..لكن تم التصويت عليه….لأنه في صالح الكثير من الاحزاب الساسية….وهذا كله من العبث. الامور المهمة لم تتم المصادقة عليها = تجريم الاثراء الغير المشروع…..التصريح بالممتلكات…….. التصريح الضريبي…..اقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة…..متابعة مختلسي المال العام…. النظر في تقارير المجلس الاعلى للحسابات…واللائحة طويلة…امور لم تتم المصادقة عليها لانها تشمل فئات عريضة من المسؤولين…اما القاسم الانتخابي فقد تمت المصادقة عليه لان فيه مصلحة الاحزاب الضعيفة….وفي الحقيقة كلها ضعيفة ولا ترق الى تطلعات المواطنين.
با سيد العثماني. لقد جئت في الوقت المناسب و فضحت كل الاحزاب التي سبقتك ورافرغت الخزينة العامة
العدالة و التنمية يعمل بمقولة ” الذيب حرام الذيب حلال “. حسب اكل الذئب من عدمه حسب مصلحته.
لا اتفق مع القاسم المشترك و لكن يجب على العدالة و التنمية ان تنبطح لقرار المحكمة الدستورية. انتهى الكلام.
دكان المزاليط لبيع التزكيات الإنتخابية
تزكية بأثمنة جد مناسبة وبنجاح مضمون،لايخشى عليها من التصويت ولا المقاطعة، صالحة لولاية برلمانية كاملة، مع تحفيزات أخرى ومفجاءات عديدة، عندك ليفان اولا معندكش متخممش ممكن تستاعن بليفوكونط ديال خوك اليساري اولا جداك الي متقدر تصوت اولا حتى الناس دالمقبرة فالحي ديالكم، المهم دكان المزاليط رفيقكم نحو بر الأمان
البجدي، يسعى الى الخلود في الحكم ،و الطمع لينتعشعلى حساب البؤساء و المحرومين ، من خلال اغراق البلاد و العباد في المديونية و الجهل ، و الفقر و الحرمان ، لا جدية في التنمية ، و لا سياسة في التأمين ورأسه دائما في العلو ، بدل النزول الى الارض . منذ توليه قيادة الحكومة ، زاد في تأزيم الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية ولا وفاء بالوعود، و عاد بالبلاد الى تلك العصور البائدة . و الان يرفض قرار المجلس الدستوري! ، كي يخلو لو الجو مرة اخرى ، طمعا في أصوات البسطاء الذين لا حول و لا قوة لهم ، المخذرين بتلك الوعود الكاذبة و الشعارات الرنانة التي أكل ليها الدهر و شرب . لن أصوت عليك يا البيجيدي ، و لن تنال مني و لا شيء٠
الشعب ينتخب والملك يعين………..
الشعب يطالب والملك يقرر………
الكل حسم مسألة التقسيم بأنها ديمقراطية ودستورية ماعدا البيجيدي الذي ألف خطاب البكائيات.. بعد كل درجات التقاضي بقات ليكم غا الطاس.
لو رفعتم مطلب انتخابات بدورتين لصدقناكم. عن اية ديمقراطية تتحدثون؟ غريب امركم، بالأمس القريب كنتم ضد نظام اللائحة التي اتى به الراحل عبد الرحمان اليوسفي، نتذكر كيف حاول ادريس البصري استعمالكم لاسقاط هذا النظام بقاسمه الانتخابي وكيف تحولتم اليوم إلى مدافعين عنه.حصلتم على 1مليون و600 ألف فمنحكم القاسم الانتخابي 125 مقعدا بمعدل 12800لكل مقعد وحصلت الفيدرالية على 165000صوت لم تنل إلا مقعدين بمعدل 82500 لكل مقعد. حسابيا يجب منح الفيدرالية 10 مقاعد. أين العدالة الانتخابية هنا؟ أنتم تتمسكون بالقاسم الإنتخابي القديم فقط لأنه يحافظ على عدد مقاعدكم، لا تهمكم الديمقراطية بقدر ما تهمكم المناصب. انتظرو دخول حزب النهضة والفضيلة قبة البرلمان لينازعكم الشرعية الدينية التي تتبجحون بها لدغدغة مشاعر العامة.
لا أمل في التغيير مع هذه الأحزاب التي خربت البلاد ، أليس للمغرب أعداء يتربصون به ؟ بهذا الافساد والانتهاكات وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفقير المواطنين وتدمير التعليم ، نقدم لهم أكبر خدمة ، صراحة لم أر بلدا يدمر نفسه ذاتيا كالمغرب ، واليوم حان وقت أن يبرهن الجميع عن وطنيتهم ، هلكنا النفاق والطمع والمصالح الخاصة وربما يوما ما قد يختفي بلد اسمه المغرب فلا مستقبل يبشر بخير
لو تمسك البيجديين بمصالح الشعب كتشبثهم بهذا القالب الانتخابي لكنا في أحسن حال، نقولها بكل صراحة سنتعاون مع السلطات المحلية و الداخلية لنرمي هؤلاء الحثالة الى المزبلة، اللهم المخزن و لا هاد المنافقين
على البيجيدي أن يعلم أن الشعب المغربي سئمهم ففي عهدهم رأى الويلات بكل أشكالها أدت إلى تفقير المواطن و إغناء المقربين من حزبهم و على رأسهم ٱكل السحت بنكيران الذي خرب كل شيء و ذهب لينعم بالملايين و السيارات الفارهة و الحرس الخاص بعد أن وظف ابنته و ابنه و مقربيه.
رائحة فسادكم تزكم الأنوف الفساد المالي و الأخلاقي و و و.
الله ياخد فيكم الحق. و لن نسمح لمن صوت عليكم مرتين منخدعا بلحاكم و تسبيحاتكم و خطاباتكم الملغومةو دغدغاتكم لعواطف المستضعفين.
حزبكم مهزوم باذن الله من طرف شرفاء الوطن الذين عانوا معكم الويلات على مر ولايتين .يكفي ان يفطن الناس لحيلتكم الداعية الى مقاطعة الانتخابات حتى يخلو لكم المجال من المنافسة.
ادعو كل الشرفاء إلى المشاركه بكثافة في الانتخابات المقبلة وان يكون الشعار هو …. إلا العدالة والتنمية.
هم متشبتون بالنضال لمصلحة الوطن رغم قرار المحكمة الدستورية …..!!!!! أتمنى ألا تعودوا للحكومة مرة اخرى أنا شخصيا لم ألمس تغيير نحو الافضل منذ قدومكم والله المستعان
لا يمكن التسليم المنطقي بوجود قضاء حسب المعايير الدولية بانعدام دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال منظومة العدالة !! فالجميع يعلم ان الفضاء موجه غير مستقل !!!
نحن في دولة الحق والقانون.المحمكة الدستورية أصدرت حكمها .انتهى الكلام ولا داعي للتباكي.
الناس لي كيتقاتلو باش إعيشو ولادهم يالنهارات دالخدمة او عرق كتافهم مادايهاش ف دوك المسرحيات ديال لي شبعان فلوس ولي بغا يخد منصب د الخلصة او النعاس او التقاعد مدى الحياة و السلطة جميع الاحزاب وجه لعملة واحدة واش لي كايشركو الجلسات ديالهم بالنصب او النهب كاملين كايتجمعو على داكشي تلقا فيهم المزيان مايمكنش راه كلشي عاق دابا سواء هاد الحزب او لا هداك ويل ويل
نحن في دولة الحق والقانون.وبرلمانيكم من يصدرون القانونيين. لمادا التباكي والارزاق بيد الله الا كان مكتوب ليكم قيادة الحكومة مرة أخرى أو تمشيوا للسجن فهدا امر الله .
يتابع….
حول القاسم /القسمة الضيزى :ان بدعة القاسم الانتخابي تعد ردة بالغة على مايسمى فتات الديمقراطية وبالتالي لان هناك تسييرا بيروقراطيا قائم على مزاجية وتحكم الاشخاص وليس على قوانينالمؤسسات .. فان تأييد المحكمة الدستورية القاسم الانتخابي على اساس المسجلين ..يعني بكل وضوح تكريس عدة خروقات اولها التحكم في النتيجة لصالح الاقلية الفاسدة التي لم تحصل على اصوات الناخبين ..وادراج المهجرين والموتى والرافضين …اما اخطر من ذلك هو المساواة بين جميع الاحزاب التي ليست لها شعبية او مصداقية وبين التي لها شئ من الايجابية (تفاؤلا)…مما يضفي على البرلمان والجماعات والحكومة بلقنة شبيهة بالطائفية والقبلية التي يريد اصحاب القاسم الانتخابي ترسيخها بقانون القوة المخزنية وليس بقوة القانون..، ولهذا يمكن حسب القانون الوضعي والقانون الالهي ان نقول : القاسم الانتخابي مرفوض.. بل ان مثل هذا النوع من القسمة يصفها الله تعالى بالقسمة الضيزى اي بمعنى القسمة الظالمة ( على من يستحق احسن …) والجائرة.. اذن فلابد ان يتم الغاؤها اذا كان النظام ..يريد تاسيس هامش ديمقراطي من الناحية الانتخابية….
يعترفون بالأحكام القضائية فقط عندما تكون في صالحهم . هذه هي “العدالة”
اما ” التنمية ” فلا وجود حقيقي لها في قاموسهم.
علاش مخلوعين، ياك المواطنين باغينكم راكم تحتلو المرتبة الأولى !!! ول عارفين كنتو كتطلعوا غي بالقوالب 16 ديال المليون ناخب مصوتا عليكم مليون وخدامين علينا بالديمقراطية
الى كنتو عندكم الشعبية راكم تجيو لوالا خصكم كل دائرة تربحوا مقعد وصافي
وهذالن يتأتى طبعا لأن الأحزاب الأخرى غادي تدي معكم واحد في المدينة ونتوما مغاديش تديو في العروبية ههه
التعليقات صراحة دون مستوى الحدت.العدالة والتنمية حزب سياسي كجميع الاحزاب الاخرى تجربته في الحكم لها ايجابيات وسلبيات ولكن الموضوع اكبر من هذا الحزب .
القاسم الانتخابي لن يكون الافي صالح الاحزاب والمنتخبين وليس في صالح المواطنين والدولة لانه سيولد حكومة ضعيفة متعددة الاتجاهات والمصالح والتوجهات وستؤدي لفوز احزاب واشخاص لم يقدموا ولن يقدموا شبوا للبلاد. الورقة الوحيدة التي كانت في يد المواطن وهي عقاب الاحزاب في الانتخابات ازيلت بهذه القوانين الاخيرة.
نعم لاي حزب وشخص يخدم بلادنا بامانة وكفاءة
نعم لاحزاب وحكومة قوية
لا للفاسدين وغير اكفاء
لا لبلقنة الحياة السياسية فالبلاد ليست كعكة