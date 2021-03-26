رفض المهنيين استخلاص مساهمة التغطية الصحية يصل إلى رئيس الحكومة

تتواصل ردود فعل المهنيين إزاء قرار الحكومة إدماج المساهمة التي سيؤدونها نظير استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية، ضمن الضريبة السنوية على الأرباح؛ فقد عبّرت عشرات الجمعيات الممثلة للتجار عن رفضها لهذا القرار، وطالبت بالتراجع عنه.
وموازاة مع إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخميس، عن انطلاق عملية التسجيل في الصندوق للاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وجهت 64 جمعية تمثل التجار والحرفيين رسالة إلى رئيس الحكومة، والبرلمان، والوزارات المعنية، والمديرية العامة لإدارة الضرائب، عبرت فيها عن رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
ودعت الجمعيات الموقعة على الرسالة الحكومة والبرلمان والوزارات المعنية ومديرية الضرائب، إلى “ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزَمين”.
وترفض الجمعيات الموقعة على المراسلة المساهمة المهنية الموحدة، معتبرة إياها “إجحافا”، وأنها “تخالف مقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية المؤطرة لمنظومة الضرائب”، مشيرة إلى أن حوالي 800 ألف خاضع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أغلبهم صغار التجار والحرفيين والمهنيين.
وبحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس، فإن تحركات التجار التي انطلقت بعد نشر مضامين قانون المالية للسنة الجارية، دفعت ببعض المسؤولين الجهويين للمديرية العامة للضرائب إلى عقد لقاءات معهم، من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم حول المساهمة المهنية الموحدة.
وفي المقابل، بدأ يتوسع تحرك الجمعيات والهيئات المهنية الممثلة للتجار؛ إذ أفاد عضو بإحدى الجمعيات التي راسلت الحكومة والمؤسسات المعنية، بأنّ هناك تحركا على مستوى المنظمات والهيئات الممثلة للتجار من أجل حث الحكومة على التراجع عن قرار المساهمة المهنية الموحدة، والإبقاء على النظام الجزافي.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المساهمة المهنية الموحدة تتضمن مجموعة من النقط “المخالفة للقانون بشكل واضح”، مشيرا إلى أنّ أول إشكال تطرحه مساهمة المهنيين المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، هو أن الحكومة تريد استخلاصها بأثر رجعي.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أعلن، الخميس، أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنيين إلى مباشرة الإجراءات المتعلقة بتسجيل والتصريح بأفراد أسرهم، من خلال البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، بعد القيام بالتصريح الضريبي، غير أنّ المهنيين الذين يرفضون تطبيق نظام المساهمة الموحدة يقولون إن أداءهم للمساهمات بأثر رجعي “غير قانوني”.
وقال الفاعل الذي تحدث إلى هسبريس: “لا يُعقل أن نؤدي المساهمات بأثر رجعي قبل أن تتم عملية التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا ليس منطقا سليما”.
ويُبدي المهنيون الرافضون لاعتماد نظام المساهمة المهنية الموحّدة تحفّظهم من استخلاص مساهماتهم من طرف إدارة الضرائب؛ إذ يتخوفون من أن يؤدي توليها استخلاص المساهمات إلى فرض غرامات عليهم أعلى من الغرامات التي يفرضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال تأخير أداء المساهمات.
غا سير هلي.
التجار و كيشكيو ! خلي عليك المواطن العادي المقهور!!
نعلم بأن الكثير من المواطنين يلتجؤون إلى العيادات الخاصة في التطبيب و خاصة الميسورين أما الفئة العاجزة الفقيرة فلها موعد طويل. وعليه كمواطن ملاحظ أرى من الأجدر مساعدة مالية للفقراء المحتاجين من أجل التطبيب و ترك الأغنياء يدبرون أمورهم بما أنهم لا يريدون المساهمة في التغطية الصحية. لعن الله الجشع العامي للأبصار.
بغاو التغطية الصحية فابور ! شعب معشش ليه الفساد و الريع فدماغو
حتى توفرون المستشفيات والاطباء المناسبين للمواطنين عندها سندفع ضرائب التغطية الصحية الاجبارية
لا تتوفرون على مستشفيات وأطباء وتريدون ضرائب أنا شخصيا لن أدفع سنتا واحدا وأحب السجن على هذا الباطل والظلم الذي تمارسونه علينا
وجب تبني النموذج الأمريكي في مسألة الصحة لأنه سيوفر خدمات صحية في المستوى للقادرين عليها من المتوفرين على التأمين والقطع مع ثقافة الفابور والدولة الأبوية حيث تجد أشخاص ميسورين وينتظرون في المستشفيات العمومية.
اعلموا أن العطاء مقدمة للاخد
لا تسرعوا وثريتوا فالقضية فيها لبس وغموض
واعلموا أن الصناديق الدولية واملاءاتها لا تريد خيرا للشعوب
صحاب الشكرا باغين يعيشوا على النوار حيث لا لتطبيق الحد الادنى من الاجور لاتغطية صحية ولا تقاعد كل هادا على حساب عرق العمال
إلى السيد مراد في التعليق الأول، أودي راه ما بقا فيها بو تجار راه ولينا غير لاصقين و السلام واش عام التجارة ناقصة بنسبة 75 في المائة و ثلاثة أشهر و حنا سادين المحلات ديالنا و مع ذلك الضريبة جات زايدة على الأعوام السابقة، حلل و ناقش خلص و سير شكي هههه
ناس راه عملت الإفلاس بهاد القرارات العشوائية ديالك ومابقات ماتلقى حتى ماتصرف عاد تخلص صندوق شكوة الله نت رائيس الحكومة هي بسمية ماكينش شي مواطن مغربي تنفع منك من غير ناس المسؤولين لي تنفع منك
السي ياسين! ما فهمتي حتا وزة. لا تتكلم في ما لا تفقه فيه بارك الله فيك!
هؤلاء التجار جشعين هدفهم من رفض اداء المساهمات المستخدمين في محلاتهم التجارية ياكلون يهضمون حقوقهم لا يستفيدون من اي الامتيازات الضمان الاجتماعي او التقاعد التغطية الصحية يريدون الاستمرار الاقتصاد الريع وغير المهيكل الاستغلال العمال يستمرو العمل عندهم العبيد جدد تهرب من اداء الضراءيب عدم كشف مداخيلهم الحقيقية اذا مواظفين الدولة والاجراء القطاع الخاص يتم الاقتتطاع من الاجوارهم كيف ترفضون انتم اداء مساهمتكم الدولة كيف لها ان انجاح القانون كان مطلب نادي بيه ملايبن المغاربة السنوات طويلة اذا رفضتهم اداء المساهمات من اين تاتي الدولة الاموال الصندوق الحماية الاجتماعية كلام فارغ يجب الدولة تكون صارمة مع هؤلاء التجار جشعين لا يمثلون الا انفيهم لا يمثلون الاغلبية التجار يريدون الاستفادة من هذا المسروع لي بغاش يؤدي المساهمة يحب اغلاق محله فورا
أنا كموظف مغربي أعمل في شركة خاصة مغربية. يتم اقتطاع ما يقرب 2000 درهم من راتبي. كمساهمة شهرية لصندوق الضمان الاجتماعي.
– بالمقابل استفيد من 600 درهم لطفلين.
– تعويضات جد هزيلة على المرض لا تصل إلى 40% في أحسن الأحوال.
– تعويضات جد هزيلة على النظارات.
-تعويضات جد هزيلة على علاج الأسنان.
إنهم يسرقون نقودي علنا لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم
هاديك راها التعرية الصحية كيف يعقل أن من له ضريبة أقل من 500 درهم يعني عندو التجارة ميتة يالله كيتقاتل ويكمل الشهر بالكريدي ….دايرين ليه واجبات التغطية الصحية 1200 درهم….على زين الصحة لي فالبلاد… الرميد خير مثال عندنا قرن هادي كنمشيو للمستشفى الدوا لحمر مكنلقاوهش الطبيب خاصك شهر باش تشد موعد تا تموت على خاطرك….. اودي بعدو من الناس يا دولة و خليو داك التغطية و التقاعد و التعويض لي كضحكو على الناس عندكم ….. و إلا فالشارع بيننا عطيونا التيساع من كبيركم الى صغيركم…. ركبتو فينا جميع الامراض يا من تعيشون فالقصور و تعالجون في فرنسا………
الإشكالية الي كاينة في هذا القانون أن بعض التجار مصرحين بالتغطية الصحية مثلا انا عندي مقهى ويسيرها مسير والعاملين بها منخرطين في صندوق الضمان الإجتماعي وأنا كذالك منخرط لاكن ليس بالمقهى ولكن على حساب محل آخر؛كأجير لأني أعمل بهذا المحل ومنخرط على حساب هذا المحل في التغطية الصحية فكيف ساعاود الكرة واتسجل مرة أخرى او ماذا .؟؟؟
للمعلق 3 ياسين.علاه مايستحقوش التغطية مجانا.اش كايشدومساكن بعدا مرة كاين ،مرة ماكاين .مرة واااللو كاع.ها الضو ها الما ها المصاريف ها الكراء . علاش اجبروهم باستخلاص التغطية الصحية.ها فالدول الغربية تقريبا كلشي بيليكي من الدواء من التطبيب للعمليات للعلاج الا للميسوريين عندهم يوءدون الواجب..هنا عندنا الاية معكوسة الفقير يخلص والغني كرش الحرام كولشي بيليكي لي قال واحد منهم .منطق غير عادل .حشومة والله حتا حشومة.
عندي حانوت صغيرة و قاليك نخلص اجباريا التغطية الصحية على سنة 2020 لمستافدش منها والو وا ظلم كبيييييييير هذا الظلم ظلمات يوم القيامة يمهل و لا يهمل و مامخلصش اش غادي يوقع غادي يقتلون تنهنا نيت
اولا الدولةغير كترخربقلا يمكنسن قوانين دون استشارة مع فئات التجار والحرفيين…الدولة سنت قانون المساهمة المهنية ضمن قانون 2021 الواضح الوحيد فيه هو مبلغ المساهمة اما بنود التغطية الصحية ومن يستفيد ومبلغ وطرق الاستفادة فلا أحد يعلم عنها شيئا..الدولة كتخدم بمنطق القوالب..خلص اللي خرجنا ليك ومن بعد عاد نشوفوا كيفاش تستافد
كيف للتاجر البسيط ان يؤدي التغطية الصحية التي غالبا تكون ضعف ما يؤديه في الضريبة وهو لا يستطيع ان يؤدي الضريبة من اثر الازمة والمشكل انها اجبارية فان لم يستطع فالسجن احب
معرفتش انا هاد الشعب باش كيفكر لا يمكن تكون تغطية صحية بدون مساهمة رآه العقل و المنطق لا يتقبلها لا إله اللا الله و صافي
السي سليم رآه السي ياسين فاهم مزيان نتا اللي راك مفاهم والو لا يوجد تغطية صحية بدون مساهمة لا يتقبلها العقل أو المنطق و في جميع دول العالم بدون استثناء
انا مقاول مغربي، مقيم بالخارج، ولدي تغطية صحية في أوروبا، فهل احتاج الى تغطية في المغرب؟
اعتقد أن الوزارة أو الحكومة لم تراعي هذه الحالات، ولست وحيدا في هذا المازق. التغطية الصحية يجب أن تكون اختيارية كما هو معمول به في كل دول العالم، والتي تحترم النصوص القانونية. هذا اجحاف وسرقة بامتياز.
يجب تعريف من هو التاجر الدي يدفع هده المساهمات
هناك العديد ممن يعتبر تجار لكن دخلهم اليومي لايتعدى 100درهم
أغلبية كبيرة من اصحاب محالات في الاحياء الشعبية دخلهم بسيط ويصعب عليهم دفع ضريبة الدخل السنوية 1200درهم
يجب تحديد التجار الحقيقين ام الفقراء الدين يقتاتون على البيع بالتقسيط هم يحاربون البطالة والتسول فقط
بائع متجول سابق
التغطية الصحية هي حق الاجراء و العمال. و واجب على كل مشغل. فكفاكم من التملص من واجباتكم، فانتم بذلك تحرمون عمالكم من حقهم في التغطية الصحية، و مهما كانت الاوضاع الصحية فالبلاد فليس لكم الحق بالتذرع بذلك و حرمان عمالكم من التغطية.
إلى المسمى توفيق لازم أن تعلم أن المبلغ الذي تؤديده والبالغ 2000 dhsهو IGR و ليس مشاركتك في الصندوق الضمان الاجتماعي لان تمن مشاركتك في الصندوق الضمان الاجتماعي لا يتعدى 150 dhsومع ذالك تستفيد من التغطية الصحية و لك طفلين وتستفيد من 600 dhsشهريا ومع ذالك تشتكي وتقول أنك خاسر وقليل من المسؤلية واترك عنك الهجش
هل يعقل أن تصل اقتطاعات المهندس الى 5000 أو أكثر أحيانا بينما نجد حرفيا أو تاجرا يدعي البساطة لايؤدي ولا درهم واحد لخزينة الدولة. أين هو العدل؟
تجد مهندسا أفنى حياته في طلب العلم وله من المؤهلات ما يمكن أن يحل كل مشاكل البلد بطرق ذكية، اقتصادية ومتطورة ويشتغل أحيانا ب 4000 درهم وهنا لا أبالغ. بينما تجد تحار سوق الخردة يحتلون الملك العام ويشوهون المدينة وجماليتها و يمارسون سلوكات غير انسانية او أخلاقية . يجنون الملايير والملايين وبدو أي مقابل. المرجو التخلص من العشواىية لكي يساهم الكل في نمو هذا الوطن الحبيب