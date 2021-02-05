رفض بوفتيني ينهي صفقة الرجاء والشباب والحسنية

أدى رفض سفيان بوفتيني، مدافع حسنية أكادير لكرة القدم، الانتقال إلى الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الحالية، إلى فشل الصفقة الثلاثية التي كانت ستجمع “الفريق الأخضر” وشباب المحمدية و”الفريق السوسي”.

وأوضحت مصادر مطلعة أن بوفتيني تشبث برغبته في الانتقال لخوض تجربة احترافية في الخليج العربي، إذ يتوفر على عرض مغر من فريق سعودي، سيمكنه من منحة سنوية مرتفعة مقارنة مع ما يمكن أن يتقاضاه داخل الدوري المغربي.

وكان الاتفاق الأولي يقضي بتسريح لاعب من شباب المحمدية إلى الرجاء الرياضي، على أن ينتقل اللاعب نفسه إلى حسنية أكادير رفقة لاعب آخر من الرجاء، بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل الظفر بصفقة بوفتيني.

ومن تفاصيل الصفقة ذاتها كان مبرمجا أن يضم “الفريق الفضالي” لاعبا من الرجاء الرياضي مقابل مبلغ مالي، إضافة إلى لاعب من الشباب، لإدخاله في صفقة انتقال المدافع “السوسي”.

ويتشبث اللاعب بعرض الفريق السعودي، إذ يرتقب أن يحسم انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل استفادة الحسنية من مبلغ مالي، أو الانتقال بشكل حر عند نهاية الموسم الجاري، الذي يصادف انتهاء عقد بوفتيني مع فريق أكادير.