رفض حقوقي لاعتداء أعوان سلطة على محتجين

اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان منع نشطاء “التنسيقية الوطنية الذين فرض عليهم التعاقد” من حقهم في الاحتجاج، انتهاكا للحق في التظاهر المكفول دستوريا.
وشدد المركز في بلاغ له، توصلت به هسبريس، على أن مواجهة “احتجاجهم السلمي بالقمع والتعنيف المفرط انتهاك لسلامتهم الجسدية، كما أن مشاركة أكثر من شخص بزي مدني، قيل بأنهم أعوان سلطة، في جريمة الاعتداء الشنيع على بعض المحتجين وقيامهم بمهمة الاعتقال، سلوك خارج القانون، وعمل أقرب إلى مفهوم البلطجة، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال”.
وحمل التنظيم الحقوقي الحكومة المغربية مسؤولية الانتهاك الممنهج لحق التظاهر والتعنيف، اللذين يتعرض لهما المحتجون، ومن ضمنهم الأساتذة المتعاقدون، واعتبر ذلك سلوكا منافيا للدستور ولقواعد السلوك الديمقراطي مع مطالب المحتجين.
وشدد البلاغ على أن مشاركة أشخاص بزي مدني في الاعتداء العنيف في حق المحتجين، جريمة اعتداء غير مبررة في حق مواطنين يحتجون، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في حق كل شخص ثبت تورطه في الاعتداء وفي إعطاء التعليمات بالتدخل العنيف إلى أشخاص لا يملكون الصفة الضبطية، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم.
وأكد المركز أن “الزج بأعوان السلطة في مواجهة المحتجين وتعنيفهم وإلقاء القبض عليهم، سابقة خطيرة في مسلسل الاعتداء على المواطنين المحتجين، وجب التحقيق بشأن ذلك، ووضع حد له، لما يشكله من إساءة عميقة لصورة الدولة ومؤسساتها”.
وختم التنظيم الحقوقي بلاغه بالتأكيد أن السلوك المسترسل في قمع الاحتجاجات منهج لا يستقيم والخطاب الرسمي الداعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ببلادنا، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الممارسات التي تسبب تلطيخ صورة المغرب حقوقيا، داخليا وخارجيا.
اذا كان المغرب فعلا قطع مع القمع وانتهاك حريات وحقوق الانسان فهده الفيديوهات تتبت بشكل واضح مدى جهل بعض اعوان السلطة من طباط شرطة والقوات المساعدة بما قطع المغرب من اشوط خاصة أن المتظاهرين وطنين حقيقين ومربي الأجيال الصاعدة كيف بالله عليكم يقبل ان يتم الاعتداء على من له إجازة او دكتوراة من طرف اشخاص ربما لم يحصل حثى على الباكلوريا او الشهادة الاعدادية
من وجهة نظري ، لا يجب متابعة الشخص الهمجي الذي تعدى على الأساتذة لوحده وإنما هو ورجال السلطة الذين كانوا معه . كما أطالب بعدم متابعته بجريمة تعنيف مواطنين محتجين ولكن أفضل ان يتابعه كل أستاذ تعرض للاعتداء عى حدة .
يجب معاقبت عون السلطة بأقصى عقوبة البلاد فيها القانون وعون السلطة مهمته إخراج الوتايق المطلوبة لى المواطنين وليس الاعتداء عليهم بضرب والسب المغرب لن يتقدم إلى الأمام مدام هناك أشخاص يعتبرون المواطن حيوان يجب ترويده
لايجب ان يمارس العنف في حق المحتجين لا من طرف أعوان السلطة ولا من غيرهم وما نعيشه من قمقمة للحقوق وإخصاء فكري للمغربة وترضيع للتفاهة يعد انتكاسة خطيرة يجب التمعن فيها جيدا للخروج من هذا الوضع غير السوي
النظاهر السلمي حق لكل المواطنين ، والعنف مرفوض من أي كان ، والأساتذة على حق ، وماعلينا كشعب الا التضامن معهم ، ولا تحية الحاقدين .
هذه التدخلات التي قام بها الأمن الوطني تعيدنا 40 سنة إلى الوراء. شيء غير مقبول و لا يبشر بالخير. العالم كله يتفرج في هذا المنكر. هل المواطن أصبح عبدا ام حيوان؟؟؟ اساتذة يضربون!!
يجب إعادة النظر إلى ما وصلنا إليه.
العنف مرفوض طبعا من أي طرف كان والواقع أن أساتذة التنسيقية أيضا يمارسون عنفا ملحوظا على كل من يخالفهم الرأي ويتعمدون استفزاز رجال الأمن لكي يوظفوا مشاهد التفريق إعلاميا رغبة في كسب الاستعطاف المجتمعي وتوظيفه لأغراض سياسية وانتخابية.
أظهروا للعالم الصورة الحقيقية للنظام المخزني البائد وشوهوا صورتهم التي لمعوها للخارج وبينوا التناقض وكذب ساسة المغرب ،