رفض شغيلة الصحة العمل يوم السبت يغلق مراكز التلقيح ضد "كورونا"

في غياب أي إخبار للرأي العام بتوقف عملية التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المراكز الصحية خلال نهاية الأسبوع، تواصل وزارة الصحة إرسال الرسائل القصيرة إلى المواطنين من أجل الالتحاق بمراكز التلقيح أيام السبت، لكنهم يجدون أبوابها موصدة.
ويعود سبب توقف عملية التطعيم ضد فيروس كورونا نهاية الأسبوع إلى رفض الأطر الصحية الاستمرار في القيام بهذه العملية في يوم عطلتهم الأسبوعية، بعد تمكّن المغرب من تلقيح نسبة مهمة من المواطنين، لكن وزارة الصحة لم تصدر أي بلاغ لإخبار المواطنين بهذا المستجد.
وعاينت هسبريس أمس السبت توافد عدد من المواطنين على المركز الصحي “المزرعة” في حي تبريكت بمدينة سلا من أجل التلقيح، لكنهم يفاجؤون بكونه موصدا، ليلجؤوا إلى صاحب محل لبيع الخضر لاستفساره عن سبب الإغلاق.
ويعكس عدم إخبار المواطنين بتوقف عملية التلقيح في نهاية الأسبوع، ضعف التواصل المسجّل على وزارة الصحة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، ذلك أن مصالحها لم تكلّف نفسها حتى عناء تعليق إعلانات بتوقف التلقيح أمام بوابات المراكز الصحية.
“ضاربين تمارة على والو. أنا جيت من القنيطرة، وكاين اللي جا منعرف منين”، تقول سيدة جاءت من مدينة القنيطرة رفقة طفلتها الصغيرة إلى مدينة سلا من أجل التلقيح ضد كورونا في المركز الصحي “المزرعة”، لكنها وجدت أبواب المركز مغلقة.
يقول رجل آخر بعد أن أخبره صاحب محل بيع الخضار المجاور للمركز الصحي بأن الأخير مغلق: “الدقة كتجي فينا غير حنا. على الأقل كانت الوزارة تعلم الناس بلي ما بقاش التلقيح نهار السبت”.
في المركز الصحي “الروسطال” بمدينة سلا أيضا يتكرر المشهد نفسه، غير أن الوافدين على هذا المركز يجدون شرطيا يخبرهم بغياب التلقيح يوم السبت. يقول الشرطي لأحد الوافدين: “ما خدامينش. سير تال نهار الاثنين”.
ويأتي توقف عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في المراكز الصحية، “بعد تفاقم أوضاع الأطر الصحية التي انخرطت بشكل مكثف في الحملة الوطنية للتطعيم التي انطلقت منذ خمسة شهور، ما أدى إلى إنهاكها، دون تمكينها من الراحة أو التعويض”، يقول حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الأطر الصحية المكلفة بعملية التلقيح انخرطت في العملية بتفان رغم كل الاختلالات المسجلة، ومنها على الخصوص تدخل أطراف خارج قطاع الصحة لتدبير العملية، والنقص في التجهيزات، وتنقل الأطر خارج المراكز الصحية دون توفير وسائل النقل الكافية، وضغط العمل الشديد.
وازدادت احتجاجات الأطر الصحية على طريقة تدبير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في عطلة عيد الفطر المنصرم، بعد أن طلب منها الالتحاق بمراكز العمل لاستئناف التلقيح في ثاني أيام العيد، رغم أنه كان يوم عطلة، “وهو ما زاد الطين بلة”، يقول إبراهيمي، معتبرا أن الأطر الصحية “تتعرض للظلم والحيف”.
وسبق للنقابات الممثلة للشغيلة الصحية أن وجهت رسائل إلى وزارة الصحة من أجل توقيف عملية التطعيم ضد فيروس كورونا أيام السبت، بعد تلقيح نسبة مهمة من المواطنين واستقرار الحالة الوبائية، وذلك من أجل تمكين الأطر الصحية من استرجاع أنفاسها بعد عام ونصف العام من العمل المتواصل والمنهك على جبهة مجابهة الجائحة، وهو ما دفع بالأطر الصحية إلى توقيف عملها أيام السبت.
لقد دخلت النقابات على الخط وانتهى الفيلم بالنهاية التي يعرفها الجميع : عطلت عملية التلقيح يوم السبت.
للاسف هدا هو المخلوق المغربي، نفسي تم نفسي تم نفسي ، نحن في سباق ضد الوقت لتلقيح أكبر شريحة ممكنة أو وحدين كيدربو لحساب لويكاند ، مع أن الوزارة صرفت منحة كورونا و ووعدت بالمزيد،
لقد تم فتح التحيق في اليابان بسبب تاخر القطار بدقيقة واحدة، اين نحن من هذه العقلية ، ….. بلا من زيد كملوا من عندكم .
التعليم و الصحة خاصهم تداريب في التكناث العسكرية باش إفيقو شويا…راه قاتلهم العجز مساكن …
كل واحد يعمل حسب مزاجه هذه هي إدارتنا دائما الإرتباك في اخذ القرارات والغموض والضحية دائما هو المواطن
لا يمكن أن تعمل الاطر الصحية يوم السبت والعطل و طوال السنة بدون تعويضات وتحفيزات مضحين بحياتهم منذ بداية الجائحة وهم يعملون ليلا ونهارا مما يهدد صحتهم الجسدية و النفسية في الوقت الدي أغلبية المواطنين لايلتزمون بأبسط الوسائل الاحترازية والوقائية.
الخطأ من وزارة الصحة التي تود أن “تحرث” على الممرضين و الأطقم الطبية بدون تعويض أو مقابل. واش بغيتيهم يخدموا بيليكي!
بغيت نعرف علاش ما يعلموناش بالإضراب ، رسلوا لينا رسالة بأنه التلقيح السبت صباحا وصلنا المركز لقينا الأبواب مسدودة في وجهنا بدون سابق استئذان أولا اعلام… بغيت نفهم هاد الناس مالهم… راه حنا في حرب مع وباء عالمي و التلقيح هو السلاح الوحيد و شي ناس الله يهديهم كيتاجرو بهاد المأساة…. دابا مثلا تحاربنا مع الإسبان ولا البولساريو هاد الأطر الصحية غادي نعولو عليها تداوي الجرحى و تنقد المرضى و تغيث الضحايا .. ولا غادي يقولك ما نخدموش العيد و منخدموش الويكآند و بلاش من خدمة الليل و فين هاديك البريم و فين ساعاتنا الإضافية…الله يهديكم..
والله مكيين الضمير المهني ناس هنا فاوروبا خداما سبت وحد حتى ١١ ديال الليل و الغوق.باش.كتلقح بنادم المغاربة دياولنا والو راسي يا راسي …مع العلم ان الفرمليات والطبا كيتخلصو كتر من اوروبا الفرملية في المغرب تسور حتى 5000 درهم في الليلة بالغش والرشوة اما الاطباء حدت ولا حرج فييين غادين فيين
الله اكون في العون ولكن نحن في سباق ضد الزمن ، نجو حتى لهاد المرحل و ندرو ابتزاز حشومة ةةة شوية ديال الصبر الله ارحم الولدين اولا جبو لينا لعسكر لقحونا
هل جميع ابواب المراكز الصحية كانت موصدة يوم السبت
في أوروبا ناس تخدم حتا في ليل دير التلقيح وخدمين السبت والأحد والأعياد هنا….. ؟؟؟؟؟
اوا عولنا عليكم تعالجونا بكري طررررررررررر
ملي كطالبوا بالسبت عطلة زادتوا القدام بمجال الصحة وطورتوها بكري
اغلبية د الناس معندهاش حس المسؤولية كلشي كيدرب على راسو
انا أيضا أتجهت يوم امس السبت للتلقيح بمركز الغربالية بسلا بعد توصلي برسالة بيوم التلقيح والمركز وعند وصولي وجدت الابواب مغلقة ولم اجد احد يخبرني ما المشكلة فسألت حارس سيارات بالمنطقة هو من اخبرني انهم توقفو اليوم عن التلقيح في غياب تام للوزارة وعدم احترام المواطن وكأننا لعبة بين ايديهم
تعاليق سلبية نابعة من عقول بعيدة عن النضج التربوي. أيظن اصحاب هته التعاليق السلبية أن موظفي وزارة الصحة ” ربوتات” ليس لهم الحق في الراحة النفسيةو البدنية و كذلك بعض الايام من العطلة مع اطفالهم . فل يكن لديكم ” بني ادم ” قليل من العفة و الاعتراف بالجميل.