رفض لقاح الوباء في تنزانيا يعرض إفريقيا للمخاطر

حذر مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض، الخميس، من أن رفض تنزانيا نشر بيانات كوفيد-19 وشراء لقاحات من المحتمل أن يعرض القارة بأكملها للخطر.

وقال جون نكينجاسونج، مدير المركز، خلال إيجاز صحافي عبر الإنترنيت: “لا نفهم حقا كيف سوف تتطور (جائحة كوفيد-19)، وعدم التعاون… سوف يجعلها تمثل خطرا. هذا الفيروس ليس له أي حدود”.

ويأتي البيان بعد أسبوع من تحذير الرئيس التنزاني جون ماجوفولي من لقاحات كوفيد-19، قائلا إنها سوف تساهم في نشر الفيروس. وتعرضت طريقة تعامل ماجوفولي مع جائحة كوفيد-19 لانتقادات واسعة النطاق.

وبالكاد، أدخل الرئيس أي قيود منذ انتشار الفيروس؛ بينما قلل بشكل متكرر من خطرها، وشكك في مصداقية اختبارات كوفيد-19. ولم تنشر تنزانيا أي إحصاءات رسمية لكوفيد-19 منذ بداية شهر ماي.

وقال مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض: “أتمنى أن تراجع تنزانيا موقفها سريعا”، داعيا الدولة الواقعة بشرق إفريقيا إلى الانخراط في إستراتيجية الاتحاد الإفريقي المشتركة لمكافحة الجائحة.