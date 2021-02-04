رفض لقاح الوباء في تنزانيا يعرض إفريقيا للمخاطر

حذر مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض، الخميس، من أن رفض تنزانيا نشر بيانات كوفيد-19 وشراء لقاحات من المحتمل أن يعرض القارة بأكملها للخطر.
وقال جون نكينجاسونج، مدير المركز، خلال إيجاز صحافي عبر الإنترنيت: “لا نفهم حقا كيف سوف تتطور (جائحة كوفيد-19)، وعدم التعاون… سوف يجعلها تمثل خطرا. هذا الفيروس ليس له أي حدود”.
ويأتي البيان بعد أسبوع من تحذير الرئيس التنزاني جون ماجوفولي من لقاحات كوفيد-19، قائلا إنها سوف تساهم في نشر الفيروس. وتعرضت طريقة تعامل ماجوفولي مع جائحة كوفيد-19 لانتقادات واسعة النطاق.
وبالكاد، أدخل الرئيس أي قيود منذ انتشار الفيروس؛ بينما قلل بشكل متكرر من خطرها، وشكك في مصداقية اختبارات كوفيد-19. ولم تنشر تنزانيا أي إحصاءات رسمية لكوفيد-19 منذ بداية شهر ماي.
وقال مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض: “أتمنى أن تراجع تنزانيا موقفها سريعا”، داعيا الدولة الواقعة بشرق إفريقيا إلى الانخراط في إستراتيجية الاتحاد الإفريقي المشتركة لمكافحة الجائحة.
هاد الطاغية قال أن الله بعد الفيروس عن البلاد بفضل دعوات الشعب التنزاني وسجن المعارضين ودعا الناس إلى التوالد رغم الفقر
إنني أتساءل إذا كان رئيس دولة اللذي من المفترض أن له مستوى ذكاء و تعليم عالي نسبيا يشكك في هذا الفيروس، هل ليس هنالك وفيات على الأقل تثبت له أن المرض حقيقي ؟ هل ليست هنالك تداعيات لهذا المرض ؟ هل هو وباء خفي لأن الأوبئة عبر الأزمنة معروفة كيف تكون الأحوال
لازال في افريقيا حكام طغاة اغبياء ومجانين يحكمون بالانقلابات العسكرية والانعزال وخلق العداء مع الجيران .وتبقى هذه الدول اكثر بلدان العالم تخلفا وفسادا وانعزالا . والشعوب هي التي تدفع الثمن .
هاته الدولة تسمى تنزانيا ، وليست اليابان او سويسرا…….. والفاهم يفهم.
قالك واحد المتال مغربي: المش منين كايشوف اللحمة بعيدة كيقول خانزة.
وبعدا فيناهو التلقيح؟ فرنسا معندهاش بقاليك غاتانزانيا. بوليزاريو غدا تقول حتى هي حنا ضد التلقيح.