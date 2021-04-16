رقصة "التعشير الحجازي"

يستعد رجال وفتية سعوديون لأداء رقصة حربية قديمة مع البارود تُعرف باسم “التعشير الحجازي”، في محافظة الطائف غرب السعودية، سعيا منهم للحفاظ على موروث ثقافي تناقلوه عبر الأجيال.

يأخذ كل مشارك في أداء الرقصة سلاحا ناريا يُعرف باسم “المقمع” من شاحنة قريبة، لحشوه بحذر بالبارود قبل أن يتقدم إلى وسط الساحة لإظهار مهاراته الاستعراضية.

ويقف عشرات المتفرجين بينهم نساء وأطفال بالقرب من الساحة في مقهى “ابن سلمان” في منطقة الهدا في الطائف، بينما جلس بعضهم في خيم في المقهى لمشاهدة الاستعراض، وقد حمل بعضهم هواتف نقالة لتصوير الرقص.

وتصدح أصوات الموسيقى الشعبية بينما يؤدي الراقصون بشكل فردي الرقصة وهم يرتدون الزي السعودي التقليدي مع الغترة (الشماغ)، بينما يحمل العارض سلاحه بيده قبل أن يقفز ثم يضغط على الزناد لإطلاق النار إلى الأسفل، ويتم حاليا أداء هذه الرقصة الفلكلورية في الأعراس والمهرجانات التراثية وغيرها من المناسبات.

ويوضح سلمان الطويرقي الذي يملك المقهى لوكالة فرانس برس إن “رقصة التعشير هي موروث شعبي خاص بأهل الطائف وهي من الأساسيات في جميع المناسبات”.

ويوضح الطويرقي أن الرقصة التي كانت في السابق “تُعتبر رقصة حرب”، تتم تأديتها لإثارة الحماس لدى المقاتلين وانتقلت من جيل إلى جيل، ويشرح: “وجدت منذ القدم، ونحن -الحمد الله- لا نزال محافظين ومستمرين حتى لا يندثر هذا الموروث الشعبي بحول الله”.