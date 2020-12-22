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‫تعليقات الزوار

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  • المختار السوسي
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 17:11

    الملف الذي يجب ان يوليه الامازيغ الاهمية القصوى و الاستراتجي ية … هو ملف التعليم ..

    ماهو دور التعليم ؟ دوره الخطير…

    1..لتمزيغ المغرب كله و شمال افريقيا .. لابد من تعليم امازيغي شامل..

    2..لتصجيح التاريخ و تدريس التاريخ امازيغي لابد من التعليم .

    3..لتكوين جيل جديد من العقليات لابد من التعليم ..

    4..التعليم دوره خطير … لهذا على الحركات الامازيغية … ان تتفق جميعا .. على هذا الملف .

    التعليم الامازيغي سيمر بمرحلتين :_
    1..الان يجب مساواته بالعربية .. في الساعات و المواد و الحصص …و ادخال الامازيغية للاسلاميات و العلوم …نفس ما تتمتع به. العربية الان..

    2..المرحلة الثانية … هي سيطرة اللغة الامازيغية .. و جعلها اللغة الاولى للمغاربة. ..

    الاحزاب السياسية و الجبهة الامازيغية .. يجب. ان يكون هدفها الاول … التعليم الامازيغي …

    لاتمزيغ للمغرب بدون تعليم امازيغي… كامل و شامل … و جعل الامازيغية لغة جية … للعلوم و الاقتصاد و الاسلاميات …

    الهدف الاستراتجي الذي يجب ان نركز عليه و الضغط بقوة .. لجميع الحركات الامازيغية هو التعليم ..

    اهم من البطاقة الوطنية. .

    تمزيغ المغرب ينطلق من المدرسة ……

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