رقم غير مسبوق لإصابات كورونا في المملكة المتحدة

سجلت المملكة المتحدة التي تواجه تسارعا في تفشي وباء “كوفيد 19″، بسبب تحوّر فيروس كورونا المستجد، 53135 إصابة جديدة الثلاثاء، في رقم غير مسبوق حسب تقرير حكومي.

ومع هذه الزيادة التي سجلت رغم إغلاق جزء كبير من المملكة المتحدة أخيرا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 2,382,865 منذ بداية تفشي الوباء من بينها 71567 وفاة (414 وفاة أعلنت الثلاثاء).