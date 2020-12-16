رقم قياسي .. عملة "بيتكوين" الافتراضية تتجاوز 20 ألف دولار

كسرت العملة الافتراضية الأشهر “بيتكوين” حاجز 20 ألف دولار خلال تعاملات الأربعاء، لأول مرة منذ تدشينها عام 2009 وتداولها على شاشات عرض التداول العالمية في 2010.
ويعزو مطلعون أسباب الارتفاع إلى رغبة المستثمرين حول العالم تنويع محافظ استثماراتهم، نحو صناديق أكثر مخاطرة، بعد تخارجهم من الصناديق المقومة بالدولار والذهب، عقب تراجعهما.
وبلغ سعر وحدة “بيتكوين” منتصف جلسة الأربعاء، 20.70 ألف دولار، صعودا من التعاملات المسائية الثلاثاء، البالغة 19.8 ألف دولار.
ويبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى منتصف جلسة الثلاثاء، 18.572 مليون وحدة، من أصل 21 مليونا، إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.
وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى اليوم 382 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.
وكانت “بيتكوين” سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة سوقية 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولار مطلع العام الماضي.
لكن منذ الأسبوع الماضي، كسرت العملة الافتراضية الأشهر، المستوى الأعلى السابق لسعر الوحدة.
ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
علاش ممنوع التعامل بالبيتكوين في المغرب و هناك أيضا عقوبات جد شاددة كحيازة ممتلاكات من يتعامل بالبتكوين.خليونا نديرو للعاقة برجوووولة
لا يهم ولو تجاوزت مليار دولار لان العملات الرقمية والورقية لا ثقة فيها وهي متقلبة.
الشيء الثابت والذي له قيمة هو الذهب فقط
عجيب أمر هته التداولات
أذكر في سنة 2012 نصحني احد الأصدقاء بتداولها وشرائها. أضن كانت قيمتها بين دولار واحد إلى 10. لكن قلت له ستنهار يوما ما لأنها بنوك افتراضية. لكن صراحة لم أتعمق في هذا المجال.
تخيلو لو آنذاك اشتريت فقط 100 عملة ب 100 دولار
فهي الآن ستكون قيتها 2 مليون دولار
يعني 2 الملاير هههه
الى اين ذاهب هاد العالم يارب السلامة لم نعد نفهم شيء
هناك غموض كبير وتساؤلات لا اجوبة عليها…. Bitcoins…
الناس داروا لباس.. اتكلم عن هؤلاء الدين اشتروا البتكوين في فترة الحجر الصحي العالمي الاول، فرحتهم..
البيتكوين الذهب الرقمي ليست سوى واحدة من العملات الالكترونيه التي تعتمد على تكنولوجيا البلوكشين أو الند للند، النظام الالكتروني الذي يلغي دور الوسيط بين البائع و المشتري و حيث يمكن تخزين عملاتك في بنكك الخاص و ليس عند البنوك التقليدية. هناك عملات قوية ايضا مثل الايثيريوم الريبل اللينك … اما اغلب العملات الاخرى فهي نصب و احتيال. الاستثمار في هذا المجال مربح لكن فيه مخاطرة كبيرة، فقط الأشخاص المحترفون في التداول الإلكتروني و من لهم خبرة يستطيعون الخروج بأرباح أما الأغلبية الساحقة يخسرون ممتلكاتهم لانه لا يستطيعون تحديد وقت البيع و وقت الشراء أو يستثمرون في عملات احتيالية.
غادي تسمع الحكومة المغاربة تيترزقو الله من عملة البتكوين غادي يخرجوا شي ضريبة الله يستر ، نتوقع أي حاجة من هاد ولاد الناس
هل يمكننا الاستثمار في البيتكوين كمغاربة؟
ام هناك قوانين أو عقوبات على ذلك …………….؟……………………..؟؟?!!!!!!!!
o: يمكنك فتح حساب افتراضي آمن للغاية بفضل البلوكشين و
اطلب من شخص يعيش في الخارج شحن حسابك ببطاقة مصرفية أجنبية
عرض علي شراء البتكوين على ما أتذكر 15 درهم منذ ما يزيد عن 8 سنوات بسلا ولم أتق بهذه العملة الرقمية والتي يُجهل مصدرها ومع ذلك فكل دول العالم ومواقع البيع تتعامل بها .