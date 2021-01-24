رقم قياسي في خنيفرة‎

حطم السباح المغربي حسن بركة، يوم الخميس الماضي في خنيفرة رقمه القياسي، سابحا مسافة 1600 متر في المياه الجليدية، وهو الحد المسموح به من قبل الرابطة الدولية للسباحة في الجليد.

ووسط درجة حرارة متدنية غطس السباح المغربي حوالي الساعة 9 صباحا في المياه الجليدية لبحيرة أكلمام أزكزا الواقعة عند سفوح جبال الأطلس المتوسط على بعد أكثر من 47 كلم من خنيفرة.

وقطع بركة مسافة 1600 متر في درجة حرارة مياه من 3ر4 درجات مئوية في زمن قدره 34 دقيقة و36 ثانية، وحطم بذلك رقمه القياسي في السباحة في المياه المتجمدة والذي كان يبلغ 1200 متر فقط.

وفي تصريح للصحافة في نهاية هذا التحدي الذي خاضه وسط جمهور غفير حج لهذا المنتزه الجبلي، قال حسن بركة إنه سعيد للغاية بتحطيم رقم قياسي جديد في السباحة في المياه الجليدية في خنيفرة، قائلا إنه فخور جدا بكونه أول مغربي يسبح لمسافة 1600 متر في مياه تقل حرارتها عن الـ5 درجات مئوية.