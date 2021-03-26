رقم معاملات "مجموعة مناجم" يتحدى "كورونا"

رقم معاملات "مجموعة مناجم" يتحدى "كورونا"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 26 مارس 2021 - 23:53

حققت مجموعة “مناجم” رقم معاملات بلغ 4,72 مليار درهم خلال سنة 2020، بارتفاع يمثل 4 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وحسب النتائج المالية الصادرة عن المجموعة، فإن هذا الأداء الجيد راجع بالأساس إلى ارتفاع حجم مبيعات المعادن الأساسية وكذلك الزيادة في أسعار المعادن النفيسة بنسبة 25 في المائة.

وبلغت النتيجة التشغيلية للمجموعة خلال سنة 2020 حوالي 444 مليون درهم، مقابل عجز بناقص 345 سنة 2019.

أما النتيجة الصافية لحصة المجموعة، فقد ناهزت 224 مليون درهم، مقابل عجز بـ427 مليون درهم سنة 2019، وأعلنت أنها لن توزع أي أرباح برسم السنة المالية 2020.

وذكرت “مناجم” أنها ستحافظ، خلال السنة الجارية، على جهود التحكم في تكاليفها؛ من خلال برنامج التميز التشغيلي، للاستفادة من دينامية ارتفاع أسعار المعادن.

وتعتزم المجموعة مواصلة إستراتيجية النمو، من خلال توسيع قدرات الإنتاجية من الذهب؛ عبر عدد من المشاريع التي تمتلكها في دول إفريقية.

جدير بالذكر أن مجموعة “مناجم” فاعل منجمي خاص مدرج في بورصة الدار البيضاء، وهي تابعة لهولدينغ “المدى”، ومنذ إحداثها سنة 1930 طورت خبرة في سلسلة القيمة الخاصة بالنشاط المنجمي.

وتنتج المجموعة المعادن الثمينة (الفضة، الذهب)، والمعادن الأساسية (النحاس، الزنك، الرصاص)، وكذلك معدني الكوبالت والفليورين، وتتواجد في 9 دول في القارة الإفريقية وتشغل حوالي ستة آلاف متعاون.

المعادن بورصة الدار البيضاء مجموعة "مناجم" هولدينغ "المدى"

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