رقم معاملات "مرسى ماروك" يتراجع 5 بالمائة

رقم معاملات "مرسى ماروك" يتراجع 5 بالمائة
صورة: أرشيف
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 12:37

تراجع رقم معاملات مجموعة “مرسى ماروك” بنسبة 5 في المائة مقارنة بسنة 2019، إذ حققت السنة الماضية ما مجموعة 2.75 مليار درهم.

وأوضح بلاغ للمجموعة، توصلت به هسبريس، أن حجم رواج “مرسى ماروك” وفروعها بلغ ما مجموعه 35.7 ملايين طن، مسجلا انخفاضا بـ 6 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأشار البلاغ إلى أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض بنسبة 6 في المائة في حركة رواج الحاويات سعة 20 قدما، وانخفاض بنسبة 6 في المائة في حركة رواج السلع إلى 26.2 مليون طن.

وأورد المصدر ذاته أن الاستثمارات التي قامت بها شركة “صوديب” متم دجنبر 2020 بلغت 319 مليون درهم، وتتعلق باقتناء المعدات، وكذا الاستثمارات في البنية الفوقية.

وبلغت ديون المجموعة مع متم سنة 2020، وفق البلاغ، 756 مليون درهم، وتتكون من 1.64 مليار درهم من ديون التمويل، بارتفاع بعض السندات الإجبارية التي أصدرتها الشركة الفرع “TC3PC”، و884 مليون درهم من السيولة، وذلك بانخفاض جراء-على الخصوص- الهبة التي قدمتها الشركة إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.

حركة رواج الحاويات رقم معاملات صوديب مرسى ماروك

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