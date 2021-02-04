رقية غير شرعية..

كثير من الناس لا يحبون النظر إلى الجانب الفارغ من الكأس، لكن القلوب امتلأت بما يكفي لاستنكار عدة ظواهر تنخر المجتمع؛ كيف سيكون شعورنا ونحن في سنة 2021 نتابع تناسل الحوادث المرتبطة بمن يسمون “الرقاة”، وبعضهم بمثابة وحوش آدمية تنهش البسطاء مستغلة جهلهم، وتفاهة بعض المعتقدات؟..فإلى حدود اليوم مازال هناك من يضع ثقته في بعض الدجالين، ويستأمنهم على فلذة كبده بدعوى تخليصها من الجن، وقد حصل ذلك مؤخرا بمدينة الداخلة، عندما وجدت إحدى العائلات، قبل أيام، ابنتها جثة هامدة بعد حصة من الصرع، لتدخل الشرطة القضائية والنيابة العامة على الخط.
في الداخلة أو في تطوان أو الدار البيضاء أو في الرباط أو سلا أو مراكش أو مدن أخرى، مازالت تنتشر ظاهرة امتهان التلاعب بالمشاعر والأجساد، بغطاء شرعي. وحتى إذا افترضنا أن الرقية الشرعية موجودة في تراث المسلمين فإن الاختلاء بامرأة متزوجة أو مطلقة أو فتاة في ريعان شبابها، أو بائعة هوى، بدعوى تخليصها من قوى خفية تمتلكها أو تحول بينها وبين مستقبل مفترض، يحتاج إلى كثير من الغباء لتصديقه.
القانون لا يحمي المغفلين، لكنه يجب أن يطبق بصرامة لإغلاق كافة المعشبات، والأقبية التي تمارس فيها طقوس شيطانية، أو طقوس “الرقية الكاذبة”، لأن هذا النوع من الإجرام يضر بصورة البلاد بأكملها أمام العالم. ما معنى أن تبث قنوات أجنبية ربورتاجات تحت عنوان: “رقاة شرعيون يبتزون النسوة في المغرب بتصويرهن عاريات”؟..
أي مجتمع هذا الذي يستبيح أجساد نسائه أمام العالم؟ وأي مجتمع هذا يسحل يوميا نساءه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري؟ والحالة هاته، ما فائدة الحديث عن وجود لجنة تبحث عن نموذج تنموي للمغرب؟ وأي نموذج تنموي هذا يمكن أن ينجح في ظل وجود من يتاجر بسلع غيبية، على مرأى ومسمع من الجميع؟..
العالم اليوم يتحدث لغة العلم، ولا سبيل لتحقيق أي طفرة إلا من خلال حسابات علمية دقيقة في الاقتصاد والتنمية، أما “علم الغيب” فعلمه عند الله، وربما لم يعد هناك مجال للحديث عن أولياء الله الصالحين؛ لكن ما يحز في النفس هو وجود جحافل من هؤلاء الذين يعرقلون التنمية ويخربون صورة المجتمع، بإشهار قدرتهم على محاربة الحسد والنحس، بينما النحس الحقيقي هو أن يكون بين المغاربة أناس يسهرون في الحدود وفي أعماق الصحراء على حماية وحدة البلد الترابية، بينما يقوم آخرون بطعن المشروع في ظهره بجهلهم وتخلفهم، وتكالبهم..عاش الوطن ولا عاش من خانه.
طبعا، لا أحد ينكر وجود بركة ربانية يمكن أن يحيط بها الله ما شاء من عباده، بالنسبة لمن يعتقد بوجود الله، ولكن الجهل نقمة، تفترض تدخلا قانونيا صارما، ويقظة مجتمعية لرفض مثل هذه الممارسات، ومحاربتها بكل الوسائل، من المقررات الدراسية إلى مقتضيات القانون الجنائي..
الرقيا هي كلمة مشتقة من رقي.. أي سما يسموا و على يعلوا. و بالتالي الرقيا هي أن ترقى بقراءة القرآن و العمل به متجنبا المنكرات و النواهي، و متبعا الفرائض و السنن حتى تجنب نفسك الهلاك و ما يضرك. فتجنب الزنى رقيا و رقي، و تجنب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، الزور السحت الربى الكذب السرقة كل هذا رقي و رقيا. و من ذهب إلى راق كيف ما كان نوعة فقد أشرك بالله. حقيقة لا غبار عليها. فرب العزة لا يرضى الوساطة و الشرك به و من دعى الله مخلصا له الدين دون وسيط و لا راق (مشعود) إستجاب له ولو بعد حين.
الصحافة الرخيصة تشجع أمثال هؤلاء االدجالين …
ونسبة المشاهدة تفوق كل المقاييس..
السؤال الذي يطرح هو أننا هل سنعاكس هذا التيار ام العكس
إنهم يقولون أن الأنثى هي الفاسدة والدكر هو الملاك.ما اللأسوأ الأنثى التي تخرج للبغاء بتأتي بما تأكله الأفواه الجائعة رغم أني ضد هذا الشيء ولا تستغل لا دين لا معتقدات أو الدكر اللذي يتاجر بالدين أسمى شيء عند الله من أجل فساده وفي الأخير يأتي لي يتهم الأنثى وحدها ويستتني نفسه
من لم يعتقد بوجود الله ما محله من الاعراب ؟
الاشكالية المطروحة هي تقنين الميدان ومحاربة النصابة والمشعوذين وهم الاخطر وهم الذين يصورون النساء ويفعلون الافاعيل الشيطانية.
اما الرقاة الشرعيين لا يختلون بالنساء ولا يصورونهن ولهم ضوابط ويخافون الله اولا وقبل كل شيء .
والطلب هو الذي يزيد العرض فالامراض النفسية والروحية في ازدياد
اصبح في مغربنا الحبيب والحمد لله كل من ربى شعيرات في دقنه وحفظ سورا من القرآن وبعد أن اتعبه السجن يلبس جلبابًا قصيرًا ويتمتهن مهنة لم نسمع بها ابدا “مهنة الرقية الشرعية ” في الحقيقية هو يمتهن رقية غير شرعية.
حان الوقت أن تتدخل السلطة والعدل واخراج قانون يجرم هذا المنكر.
أنا اكره المشعوذين لعنهم الله.
انتم تنتقدون الرقاة عموما ولا تفرقون بين الصالح والطالح وفي الآن ذاته تغضّون الطرف عن المشعوذين والدّجّالين والسحرة وكأن هولاء ليسوا سببا فيما يقع من تجاوزات من بعض المنتسبين الى الرقاة الشرعيين زورا
القانون لا يحمي المغفلين فكرة خاطئة أو حق أريد به باطل لأن القانون وضع لرد المظالم إلى أهلها وزجر كل مخالف للفطرة السليمة أو الحق