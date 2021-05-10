ركلات الجزاء "تفضّل" طنجة ووجدة في البطولة

تصدر فريقا اتحاد طنجة ومولودية وجدة قائمة أكثر الأندية حصولا على ركلات الجزاء في مرحلة ذهاب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، بـ7 ركلات لكل فريق.

وجاء الرباعي الوداد الرياضي والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ونهضة الزمامرة ثانيا بـ5 ركلات لكل فريق.

وحل في المركز الثالث، بـ4 ضربات جزاء، كل من الجيش الملكي والفتح الرباطي والمغرب الفاسي وأولمبيك آسفي.

حسنية أكادير جاء رابعا بحصوله على ثلاث ركلات، متبوعا بالرجاء الرياضي المتحصل على ركلتين، شأنه شأن نهضة بركان.

وتذيلت فرق شباب المحمدية ويوسفية برشيد وسريع وادي زم القائمة، بركلة واحدة لكل فريق.

أما من حيث عدد الركلات المحتسبة ضد كل فريق، فجاء سريع وادي زم أولا، حيث احتسبت ضده 9 ركلات، متبوعا بـ”القرش المسفيوي” في 7 ركلات، ثم “الماط” بـ6 ضربات جزاء.

ودخل الفتح و”الماص” القائمة في المركز الرابع، بـ 5 ركلات ضد كل منهما.

الوداد و”فارس دكالة” احتلا الرتبة الخامسة، باحتساب 4 ضربات ضد كل واحد منهما.

وبإقرار 3 ركلات ضد كل فريق، احتل الرباعي الجيش والمولودية والنهضة واليوسفية المركز السادس.

وتم احتساب ركلتي جزاء على الفريق “الأخضر”، والعدد نفسه على نهضة الزمامرة، ليدخلا القائمة في الرتبة قبل الأخيرة.

وتعد فرق المحمدية وطنجة والحسنية أقل من احتسبت ضدها ضربات الجزاء في ذهاب البطولة، وذلك بركلة واحدة على كل فريق.