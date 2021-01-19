ركود منتجات الصناعة التقليدية

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المنتوج التقليدي ولى زمنه في عصر التنولوجيا والذكاء الاصطناعي . لن يعود هنالك مكان للصناعة التقليدية في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي نحن داخلون اليها الان .
كما اندثرت في الدول المتقدمة ستندثر بباقي بقاع العالم المتاخر . وعلى ممتهني الصناعة والحرف التقليدية ان يطورو اساليب انتاجهم او يبحثو عن شيء اخر ليفعلوه .