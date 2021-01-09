رمال الصحراء ومخاطر الجماعات الإرهابية تقود "شينكر" إلى الجزائر والمغرب

قام ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بزيارة إلى المنطقة المغاربية تشمل كلا من الجزائر والمغرب والأردن، وهي الزيارة التي أكد مختصون أن لها دلالات ترتبط بقضية الصحراء المغربية، خاصة أنها تأتي بعد أسابيع من اعتراف أميركا بمغربية الصحراء.
وفي هذا الإطار، قال أحمد نور الدين، خبير في قضية الصحراء المغربية: “ظاهريا، تبدو الزيارة عادية في إطار مهامه كنائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأنه بدأ جولته من الأردن قبل أن يحل الأربعاء بالجزائر التي غادرها الجمعة باتجاه الرباط”.
وأضاف نور الدين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “السياق الإقليمي الذي تندرج فيه الزيارة؛ شهرا واحدا بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، يعطيها طابعا خاصا”.
وأوضح أنه بحسب اللقاءات التي أجراها شينكر في الجزائر، تأكد أن موضوع الزيارة يضم شقين؛ “الأول يتعلق بالأمن والاستقرار ومحاربة الجماعات المسلحة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وهذا ما يفسر مرافقته من طرف الكاتبة الأمريكية (بمثابة وزيرة) للقوات الجوية الأمريكية وقيادات عسكرية رفيعة المستوى”.
الشق الثاني لهذه الزيارة، يضيف المتحدث، “متعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية، نظرا لأن برنامج الزيارة شمل لقاءات مع وزير المالية ووزير التجارة الجزائريين”.
أما عن تأثيرات زيارة المسؤول الأمريكي على قضية الصحراء المغربية، فقال نور الدين إنها “بدت واضحة خلال الندوة الصحافية التي عقدها شينكر في العاصمة الجزائرية، حيث أكد على الموقف الأمريكي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، وأنه لا حل خارج الحكم الذاتي الذي اقترحته الرباط”.
وتابع الخبير في قضية الصحراء المغربية قائلا: “قد أبدى الطرف الجزائري تخوفه من خلال سؤال صحافي مقصود خلال الندوة التي عقدها شينكر بالجزائر من احتمال إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المغرب، أو نقل قيادة قوات افريكوم إلى المغرب، وهو ما سيشكل منعطفا استراتيجيا وتغيرا جذريا في ميزان القوى بالمنطقة”.
وأضاف أن هذه المسألة “أبدت الصحافة الإسبانية هي الأخرى توجسها منها خلال الأسابيع الأخيرة. ولا يمكن استبعاد هذه الفرضية، خاصة وأن الرباط وقعت منذ ثلاثة أشهر اتفاقية جديدة للتعاون العسكري والاستراتيجي مع واشنطن خلال الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي إلى المغرب”
وختم أحمد نور الدين تصريحه لهسبريس بالقول: “إلى جانب ذلك، قد يشرف شينكر على تدشين القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة نهاية هذا الأسبوع، وهذا في حد ذاته نقطة تحول في مسار قضيتنا الوطنية نحو الطي النهائي لهذا الملف”.
على الدبلوماسية المغربية أن تستكمل حملتها الشرسة بقيادة السيد الوزير المحنك ناصر بوريطة و أهدافها في 2021 هي دعم جميع الحركات الإنفصالية في جمهورية الموز الجزائرية … التركيز على آفتتاح قنصليات دول قوية و جد مؤثرة في الساحة و السياسة الدولية … نهاية السياسة الناعمة مع دول الجوار خصوصا صاحبة المواقف الثنائية و المتقلبة و المرور لسياسة أكثر صرامة و واقعية فإما أن تكون معي أم أن تكون ضدي …
اكيد انه المسؤول الامريكي حل بالجزائر باش جبد ليهم ودنيهم،امريكا اصبحت لها مصالح بالصحراء المغربية وكل من يعاكس امريكا في مصالحها فمصيره سيصبح كمصير العراق وليبيا .الجزائر تحفر قبرها بيدها واللوبي الاسرائيلي الامريكي الذي يحكم العالم باغي يرد للجزائر الصرف لكل ما قاموا به من طرد لليهود من بلادهم ونهب اموالهم وخيىراتهم التي تركوها قبل طردهم .
لا أظن أن الأغبياء في الجزائر قد فهموا أن لا حل للصحراء المغربية إلا تحت السيادة الكاملة للملكة الشريفة وان الحكم الذاتي هبة من المغرب لأبناءه. لكن الاغبياء زادهم الله غباءا لن يفهموا ابدا ما يقال .
جميع الدلائل توحي أن النزاع المفتعل انتهى إلى مالا رجعة .والمطلوب كما جاء في النص الاستعداد لجميع الاحتمالات لأن الأطراف الأخرى أصيبت بالإحباط جراء الهزائم المتتالية وبالمكان القيام بما لم يكن في الحسبان .وكذالك الاستعداد الدائم للانفجار الوضع بالمخيمات . وهنا ايظا لابد من الإشارة أن العصابات المسيطرة على الأبرياء لأول مرة يتعرضون لانتقادات والمظاهرات التي قوبلة باستعمال اقمع وسائل التعذيب وخاصة ضد النساء والأطفال.
نجاة عتابو غنت مند زمان أغنيتها الخالدة المعبرة شوفي غيرو. و قد ان للجزائر ان تفكر في ايجاد بلد اخر تقارعه غير المغرب. الجزائر لا هم لها إلا معاكسة المغرب في كل شئء و هذا موقف الفاشلين و عليها ان تناطح بلدانا اخرى لان المغرب ينظر بعيدا و ليس لديه وقت لاضاعته في العبث .
اذن يا جزائر حنا ما مساليينش شوفي غيرنا
Morocco in his Sahara and the Sahara in Morocco till the end of Time. God, Nation King.
القصة معروفة مصطنعة لدى الجميع بينما الرهان بالبقاء على وضع التوتر هو السائد أنذاك.
ربما الٱن ٱختلف الوضع وضهرت قراءات وخلفيات جديدتين
عاشت المملكة موحدة بتورة الملك والشعب رغم أنف الدساءس.
وعاش الملك