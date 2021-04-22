رمضانهم في إيطاليا

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تعليقات الزوار2
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جملة أشار لها المتحدث. وهي الجمع بين المغرب والعشاء في الصلاة.. فلماذا لم ترخص وزارة الاوقاف للائمة بالجمع عندنا منها عدم اضاعة اجر جماعة العشاء ومنها أحياء للسنة. ما دام الأمر الذي نعيشه حسب تصريحاتهم هي نازلة..
لم اسمع الفيديو ولم اشاهده لاني متأكد انه ناقص ومتأكد ان صاحب الفيديوا لم يخبركم عن صراع المساجد وانه هنا في ايطاليا ونفس المدينة يوجد فجرين بين الفجر والفجر اكثر من 35 دقيقة ترى ما قولكم في هذا الامر