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‫تعليقات الزوار

3
  • البيضاوي،
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 00:24

    لابد للامبراطورية المغربية ان تسترجع يوما صحراؤها الشرقية، مثلما استرجعت صحراؤها الغربية ،،

    5
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  • Said
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 00:25

    واش احنا مطفرينو بحالنا بحالهم آلله ياخد الحق فلي كان اسباب

    -7
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  • العريشي
    الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 00:42

    اغلبية صحراويين تيندوف من توارگ الماليين و الموريتانيين المغاربة عددهم لا يتعدى 12% طمعوهم الجزائريين بدولة مثل الامارات فتخيلوا انفسهم في ناطحات السحاب والابل يرعى امامهم

    5
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