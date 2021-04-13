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تعليقات الزوار3
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01:12
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00:28
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حجز كميات من المخدرات في محاميد الغزلان
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18:10
النيابة تتابع رئيس جماعة لوطا في حالة سراح
لابد للامبراطورية المغربية ان تسترجع يوما صحراؤها الشرقية، مثلما استرجعت صحراؤها الغربية ،،
واش احنا مطفرينو بحالنا بحالهم آلله ياخد الحق فلي كان اسباب
اغلبية صحراويين تيندوف من توارگ الماليين و الموريتانيين المغاربة عددهم لا يتعدى 12% طمعوهم الجزائريين بدولة مثل الامارات فتخيلوا انفسهم في ناطحات السحاب والابل يرعى امامهم