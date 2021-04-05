نقاش مجتمعي يتجدّد كل سنة مع اقتراب شهر رمضان، يرتبط بالإفطار العلني الذي تنادي به شرائح حقوقية ومدنية عديدة، بدعوى الحريات الفردية التي تنصّ عليها مختلف المواثيق الدولية؛ فيما تعارض شرائح أخرى النقاش بأكمله، بحجّة أن الأمر يتعلق بـ”فريضة دينية” يكفلها الدستور المغربي.
ويبلغ الخلاف بين الأطياف المجتمعية مبلغه نتيجة رفض المدافعين عن الصيام حجج المنادين بـ”الإفطار العلني”، بل إن الأمر يصل إلى التعنيف الجسدي والنفسي في بعض الأحيان، نظرا إلى تفشي مظاهر “التدين الفلكلوري” الذي يجعل من رمضان مجرد مناسبة اجتماعية لأداء بعض الطقوس الدينية.
كما تتمسّك الفعاليات الدينية برأيها المتعلق بتحريم الإفطار العلني لأنه يمثل “اعتداءً” على “الشعور الديني” حسبها، بالإضافة إلى أن التشريعات المغربية مستمدة من المرجعية الإسلامية، الأمر الذي يعطي الحق القانوني لاعتقال المجاهرين بالإفطار خلال “الشهر المقدس” لدى جلّ المواطنين.
تعثر مسلسل العَلمنة
بالنسبة إلى أحمد عصيد، الباحث في التراث الإسلامي، فإن عودة النقاش “الحاد” كل عام مع اقتراب رمضان حول الصيام أو عدمه دليل على أن المجتمع، أو على الأقل شريحة منه، لم تعد تقبل النظام الاجتماعي السابق الذي يفرض رمضان كمناخ عام “قهري” و”تسلطي”.
ويوضح عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشباب أصبح، اليوم، يفهم أن الصيام فريضة دينية شخصية خاصة بالمؤمنين بها ولا تلزم غيرهم، وأن صيام الأفراد لا ينبغي أن يصبح وصاية على غيرهم”، مردفا: “كما أن الناس أصبحوا أكثر وعيا بأن اعتقال السلطة لشخص يأكل نهارا في رمضان ومعاقبته بالسجن أو تعنيفه بشكل وحشي من طرف غوغاء المجتمع ليس قرارا دينيا ولا هو حكم شرعي”.
ويؤكد الباحث ذاته أنه “لا توجد عقوبة في الدين لمن لا يصوم رمضان، لأن الأمر متروك بينه وبين ربه ولا دخل للدولة فيه”، وزاد: “كما أن القانون المعتمد فرنسي يعود إلى بداية عهد الحماية”، ثم أردف: “هذه المعطيات صارت اليوم منتشرة على الأنترنيت؛ كما أن النقاش حول الحريات الفردية قطع أشواطا في بلادنا، خاصة بطرح موضوع تعديل المدونة الجنائية التي مازالت تتسبب في الكثير من الظلم وانتهاك حريات الأشخاص التي ترتبط جميعها بحرية المعتقد والضمير التي هي أم الحريات”.
ويشدد عصيد على أن “المطلوب حاليا هو استجابة الدولة لتحولات المجتمع والوعي العام وتطلعات الشباب وتوقهم إلى التحرر، وإرساء منظومتنا التربوية على أساس الحرية والمبادرة والوعي النقدي والتسامح وقبول الاختلاف، عوض العبودية والاتباع والتقليد والعنف وكراهية الآخر المختلف”.
ويشير المتحدث ذاته إلى أنه “يتحتم تعديل القانون الجنائي وإلغاء الفصول المجرمة للحريات الشخصية، وكل هذا يرتبط طبعا بمسلسل الدمقرطة والعلمنة الذي قطع أشواطا، لكنه ظل مترددا ومتعثرا بسبب استمرار السلطة في استعمال الدين في الحقل السياسي؛ ما يؤدي إلى مزايدة تيارات الإسلام السياسي عليها، وكهربة الأجواء وإفساد المجتمع وعقلية المواطنين بإشاعة العنف واللاتسامح”.
اعتداء على الشعور الديني
يفيد لحسن بن إبراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات-تمارة، بأن “صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فالمسلمون في جميع أنحاء العالم، وعلى مر العصور، صاموا ويصومون هذا الشهر تقربا إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته، حتى إن غير المسلمين صاروا يعرفون هذا الأمر”.
ويلفت سكنفل، ضمن إفادته، إلى أن “مظاهر شهر رمضان تظهر على وجوه الناس وعاداتهم في كل البلاد الإسلامية، ومن ذلك احترام هذا الشهر وعدم جرح شعور المؤمنين بأي فعل يصادم حرمته حتى من غير المسلمين”، مضيفا: “كان اليهود في بلادنا لا يعلنون إفطارهم، ويربون أبناءهم على احترام المسلمين في مشاعرهم ومعتقداتهم، كما يحترم المسلمون مشاعر اليهود وغيرهم في معتقداتهم وشعائرهم في إطار من التعايش بين أهل الديانات السماوية”.
ويسترسل المتحدث ذاته: “وعليه فإن المسلم الحق والمؤمن الصادق يصوم هذا الشهر سواء كان وحده أو مع الناس، فلا أحد منا يدري هل الإنسان الذي أمامه مفطر أو صائم إلا ما كان من امتناعه عن الأكل والشرب أمام الناس، إذ نعتقد جميعا أن كل الناس صائمون حتى ولو كان بينهم من يفطر خفية في بيته”، ويمضي شارحا: “هذا هو جوهر الموضوع، فمن أفطر من المسلمين خفية في بيته لا نسأل عنه، ولا نتجسس عليه احتراما لحريته الشخصية؛ أما أن يعلن إفطاره بمعنى أن يخرج إلى الشارع والفضاء العام ليمارس ما يعتقد أنه حرية فهو تطاول على حرية الآخرين، واعتداء على شعورهم الديني وتجاوز للنظام العام الذي تحفظه الدولة بقوة القانون”.
كما يورد سكنفل أن “القضية ليست قضية إفطار أو صيام، وإنما قضية تطاول واعتداء على الشعور العام للمواطنين والمواطنات، وتحد للدولة باسم حقوق الإنسان. وفي الحديث: ” يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِى مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ”.. صحيح البخاري. ومن ثمة فلا يجوز الإفطار العلني، وللدولة الحق في منع ذلك، بل هو واجب شرعي وفريضة دينية ومبدأ قانوني يكفله الدستور المغربي الذي جاء فيه أن المغرب دولة إسلامية، وأن الإسلام هو دين الدولة، وأن أمير المؤمنين هو حامي الملة والدين”.
لو لم يكن هناك تعصب في الدين لقال المغاربة “سوقهم هذاك”، ولكن غادي تلقى واحد حتى الصلاة لا يؤديها، حتى أمه أو خالته مقاطعها من سنين، ولكن حين يتعلق الأمر بشخص آخر لا يصوم رمضان فسيصبح مفتيا لك “قال الله و قال الرسول”.
رحم الله عبدا عرف قدر نفسه. من مسلم معتدل
كل واحد يديها فراسو افضل ليه ،ما كاينش غير الافطار العلني ،كاين السكر العلني والتبىرج العلني والمسخ والفساد العلني والنصب والاحتيال العلني واللائحة طويلة …كل واحد غادي يتدفن لوحدو وغادي يتحاسب لوحدو والسلام .
هذا هو المشكل والتحدي الذي يواجه المغرب؟ الله يهديكم ديوها ف المشاكل ديال المغاربة. اما الافطار العلني….هذا امره الى الله( وماأنت عليهم بوكيل) صدق الله العظيم
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
لا فرق بين من يأكل رمضان وبين من يصوم ويأكل المال الحرام مثل المتعاقدين المتقاعسين المعلمين الذين اعتدوا على الملايين من بنات وأبناء الشعب الفقراء تركوهم عرضة للضياع والاهمال في حين يتوصلون بالراتب السمين في آخر الشهر وهم نائمون صائمون !!!ياسلام !!.
انا لا افهم عقلية الصلاعم لمادا هم متخوفين من ان يفطر علنيا من لم يؤمن بدينهم? لان عقيدتهم هشة? في اروبا هناك ملايين الصلاعم و يصمون دون ان يغير اصحاب البلاد من عاداتهم اليومية لمادا الصلعوم يريد دائما فرض عقيدته على الاخرين
تكلموا عن الاختلاس العلني لجيوب المغاربة،..والگريساج العلني للقدرة الشرائية …أما قضية الإفطار العلني فمنتهية منذ زمن…
الجدل تخلقه الصحافة لا اقل و اكثر، نحن دولة مسلمة و غالبية السكان هم مسلمون ، ادن لا يجب المس بأركانه. ومن يريد ان يأكل فليفعل ذلك في منزله . و حسابه مع خالقه. ومن يفعل ذلك علنا!! تحرك ضده المسطرة القانونية.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق….. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على نعم الصيام
اصحاب الافطار العلني ممولون من الخارج لإثارة الفتنة داخل المغرب باسم حقوق الانسان و المواثيق الدولية، لأن الملحدون موجودون في كل وقت و على عكس ذلك كانوا قديما يحترمون الاسلام و المسلمين و خصوصا في رمضان لا يأكلون و لا يدخنون جهرا احتراما لمشاعر أصدقائهم، أما لو سمح الافطار لهؤلاء الضاليين فسيقومون يوميا في رمضان عن استفزاز المسلمين عمدا لينتظروا ردة فعل المسلم، هكذا تعدو على حقوق المرأة بعد.أن كرمها الاسلام و هكذا يريدون الاعتداء على شهر رمضان و أصحابه، علاش بالضبط ديك علنا… راه فيها إن
القضية ليست قضية إفطار أو صيام شخص، فالصيام عبادة، سمعت تصريحا للكوميدي جاد المالح حيث كان أبوه يوصيه بعدم الأكل أمام المسلمين لأنهم صائمون و هذه قمة الإحترام و التعايش بين المواطنين، المشكل أن بعض المستغربين يريدون أن يفرضوا علينا نحن المسلمين في المغرب قيما لا عرقة لنا بها، فرنسا فرضت على المسلمات عدم ارتداء الحجاب في بعض الأماكن العامة و في الخرجات المدرسية لأن ذلك يخالف النظام العام الفرنسي، و نحن كذلك نطالب الدولة باحترام النظام العام المغربي في الفضاء العام، لم يسبق لي أن علمت أن السلطات المغربية اعتقلت مفطرا في منزله أو مفطرا بسبب مرض أو مفطرة بسبب الدورة الشهرية، البعض يريد إثارة البلبلة و القلاقل و ربح بعض الأوروهات من الدعم الموجه لبعض الجمعيات المستغربة، من شاء فليصم و من شاء فليفطر ز ذلك شأنه، لكن يجب احترام النظام العام، هي فوضى ؟؟؟
أسيدي ليبغى يكل أوليبغى يصوم شغلو هداك صافي حنى مالنا
الصيام فرض واجب علي كل مسلم من كره كره ومن ابا ابا فهو امر محسوم في القران الكريم والاحاديث .اما بالنسبة هسبريس مادام ان تقوم باستقبال علماء الدين ذوي الاختصاص في المجال لاستقاء الراي والافكار .بالمقابل ذلك ستقبل مايسمي بعصيد كيف لرجل فهو ملحيد وجاهل
أنا بالنسبة لي ﻻ يستفزني من أراد أن يفطر علنا…فسأعتبره كأنه مريض و عليه أن يأكل و يفطر و أنا على إستعداد أن أفطره بيدي و أنا صائم.
الذي يريد أن يفطر فليفطر في منزله أما الذي يريد إفتان الناس ولا يحترم ما يمثله هذا الشهر من قدسية كالتي تتمشى في الشارع بدون ملابس فهي إن كانت عاقلة فهي تعاقب كما يجب أن يعاقب من يفطر في رمضان في الشارع العام.. إن كانت لدينا فعلا مؤسسات يجب أن يعاقب هؤلاء بما يعاقب به مشعل الفتن أو أكثر
الاخ عصيد الصيام لم يفرضه نظام اجتماعي معين بل فرضه الله من فوق سبع سماوات ، وعلى كل مسلم الامتثال للشرع الالاهي، من اراد ان يفطر علنا فامره لله ولن يجبره احد على الصيام ولكن عليه ان يحترم الصائمين ،اذا ابتليتم فاستترو.
أولا لا أدري لماذا هؤلاء يسمون أنفسهم حقوقيون ، من أراد أن يفطر فليفطر في بيته هذا شأنه، لكن لماذا الإفطار العلني و أمام أعين الناس ؟ هذا تحد و عليهم تحمل تبعاته، أما ما يقوله عصيد فلا تكترث به فهذا كلب مصعور هوايته التطاول على الدين و على وحدة الشعب المغربي
نحن دولة الحق والقانون ويجب أن نعرف أن الفصل 222 من القانون الجنائي ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما” والسلام.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،أهذه هي الحرية الفردية يباح الافطار لكمشة من الملحدين ويسمونها الحرية الفردية وما بالهم بعامة الناس إلا يسيؤون إلى حرياتهم لا أقول الفردية بل الجماعية ؟إلا يخرقون يخترقون الدساتير السمواية والوضعية بحكم أننا دولة مسلمة ؟الا يستحيون!!!!! على الدولة الضرب من حديد على هؤلاء المفسدين في الأرض وإلا حل عذاب الله الذي يأتي على اليابس والأخضر ،ومن هنا أريد أن أقول من أراد أن يفطر علانية وجهارا فليذهب لوحده وقراءنه إلى الادغال والصحاري والجبال الشاهقة وليفعل ما شاء ،لكن أن يبقى من بين عامة المومنين والمسلمين والمومنات والمسلمات الصاءمين والصاءمات ويفطر علانية فهذا خرق بكل شروطه واركانه وعلى القانون التدخل بعجالة والبث في هذا العبث والمنكر وما سمعناه من قبل ،أنها يا سادة مظاهر العلمانية والفجور والفسوق وتزكية الإلحاد والمنكر والعياذ بالله ٩٩،٩٩ من المغاربة مؤمنين ولا أقول مسلمين لأن الإيمان أعلى من الاسلام.
وماذا بقي من دين الله لم يحاولوا الكفار بتغييره ومسحه واتخاذه هزءا ولعبا
من اراد ان يفطر فهو حر فقط عليه ان لا ينتظر ان المجتمع سيرحمه لو اكل بالعلانية فلربما سيكون آخر ما يمضغه
اللهم اجعلنا من الصائمين وتقبل منا صيامنا واعمالنا جميعها واعف عن خطايانا وارحمنا فانك رحمان رحيم
الدين لله والوطن للجميع فالوطن يتسع للصاامين والفاطرين
* الإفطار العلني ، و التبرج ، و…..، نحن لسنا مجتمعاً حيوانياً .
* مهما يكن سبب عدم الصوم ، مرض أو إلحاد ، على الإنسان
أن يستر نفسه (أمره يبقى مع خالقه) ، و يحترم مشاعر المجتمع
الذي يعيش فيه .
* هذا ليس تحرراً ، و إن كان كذلك ، لماذا لا يمارس الجنس أمام
الأولاد و الناس عامة ؟
رمضان شهر الصيام والمغفرة،والصوم عبادة بين الانسان وخالقه، لا تجعلوا من تفاهات المنحرفين.مواضيع ذا أهمية. ولا للبلبلة ،والاسلام غني عن كل هذه الممارسات الموسمية.
شرائح مدنية و حقوقية عديدة…شريحة اخرى!!!
و كاننا لا نعيش دولة المغرب الاسلامية؟!
التعبير ليس في محله، اذا قمنا بعد الجمعيات ، و التي على فكرة، تفتح لها كل المنابر،فإن عددها و الاهم عدد من يتضوون تحتها قليل جدا!!
و اتحدى ان تقوم جهة وصية بالعد…
هناك توجه لقرع الاواني كلما حل وقت شعيرة اسلامية عظيمة، من طرف الخارجين عن نهج القران و السنة، بكل صراحة!
لان تسمية الاشياء بغير اسمها نفاق، اما من لا يريدون الصوم فلهم ذلك شرط عدم العلانية في الفعل، لانه هناك قانون يطبق في هذه الدولة الاسلامية، و هناك اغلبية تستهجن الفعل و كفى، غير ذلك استهتار و توظيف لمرادفات ما يسمى بالحقوق الكونية التي لا يطبقها الا الضعفاء!
علاش دروري خصو يفطار وانت كتشوف مثلا افطار في الدار وبصاحتو ورحتو
جوابي للعلمانيين في عقولهم ان اردتم افطار رمضان افطرو في بيوتكم ومنكم لله اما ان تفطرو في الشارع امام العامة فهادا عيب
الافطار العلني و الجنس الرضائي و حرية اللباس و حقوق الشواذ ، هاته هي المواضيع التي تفتح في كل مناسبة دينية من طرف من يسمون أنفسهم حقوقيون و فاعلين جمعويون و جمعيات ….. الله يلطف بنا و يرفع علينا الوباء
رمضان مناخ قهري ووو
لا حول ولا قوة الا بالله ،متى صار هذا الشهر الفضيل مناخ قهري ..
هل هذا خطاب باحث ام خطاب جاهلة و متعدية عن حرية أمة مسلمة مغربية،
يعني ان ياكل الفرد في الشارع العام إبان فترة شرعية حرية، أليس هناك مواضيع شتى وكثيرة تحدثوا فيها …
انا اعيش في بلد اجنبي وزوجتي لا دينية واصدقاءي لا علاقة لهم بالدين الإسلامي حتى في العمل لكن في فترة هذا الشهر الكريم يحترمون مشاعري أيتها الباحثة المتنورة…
هدا اسمه التدخل فى شؤون الدولة العربية المسلمة بغيتى تفطر بلعلالى ولا بغيتى تستهدف الناس الصائمين و تستفزهم داخل و طنهم انت لى بغيتى تفطر سير فطر شكون حبسك ادا انت مش مسلم ولكن تفرض مرضك غلى امة مسلمة هدا اسمه حقد وعدم احترام شؤون المسلم داخل وطنه المسلم هل تعلم ان آخر الخطوات الفرنسية للتضييق على المسلمين كان قرار وزارة الزراعة منع ذبح الدواجن على الطريقة الإسلامية (الحلال)، والذي صدر في نوفمبر الماضي، ومن المقرر تطبيقه في يوليو المقبل
ههههههه عجيب امرهم لما يتعلق الامر بالاسلام يفعلون ضجة اعلامية وهم اعلم بانهم لا يحركون الساكن في الشعب المغربي عااااااادي جدا صموا ولا فطروا ولا…
انا الله غني ونحن الفقراء
أنتقم فقط للئسف تعطون لبعض الأمور حجم أكبر هذا الأمر لايقول به إلا شردمة قليييييلة جدا في المجتمع المغربي المسلم وهذه الشردمة أغلبها يعيش فترة ضياع وفقدان البوصلة وكثير منهم يعود إلى رشده إما بهداية من الله أو عندما يرا المصير المحتوم يقترب منه وهو الموت نسأل الله الهداية للجميع والسلام
كان عليكم بالأحرى الدفاع عن الصيام وفوائده الصحية والروحية
ان جل المفطرين في رمضان لا يتحلون بصفات اخلاقية يدعون الى العناق العلني والمثلية وتراهم يلبسون حلقات في الادن وسراويلهم ممزقة أمثل هؤلاء على من تدافع ييا عصيد
لماذا نبحث عن المفطر في شهر رمضان ولا نبحث عن الجائع طوال السنين ؟ نبحث عن المتبرجات وننسى أطفال الشوارع بدون مأوى ولا ملبس . أتركوا الناس وشؤونهم ، فالدين هو علاقة شخصية بين الخالق و المخلوق ولا دخل لأحد في شأنهم . حاربوا من يأكل مال الشعب و المرتشي والظالم وأصحاب السيوف اللذين زرعوا الرعب في الناس و المشعوذين السحرة وتجار المخدرات أما المفطر فهو لا يضر أحد وقد يكون مواطن صالح همه فقط هو أن يمارس حريته الشخصية .
وصلنا لواحد الحد لي خاص كل واحد يهرب بدينه و أسرته عن هذا العالم. لي بغا يدير شي حاجة يديرها ما بقا عندنا جهد تغلبنا و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
أصبحنا قلة، بدأ الإسلام غريبا و سيعود غريبا. و لنا الله.
السياح الذين يتوافدون على المملكة المغربية وباقي بلدان العالم العربي والإسلامي في شهر رمضان المبارك الكريم، ومعهم المقيمين الأجانب الغير المسلمين يحترمون مشاعر المسلم الصائم بكل الوطن العربي والإسلامي ويستترون في وجبات الطعام والشراب؛ لكن البعض من بني جلدتنا يأبون إلا أن يوقظوا نار الفتنة بمسألة الإفطار جهرا والإعلان عن العصيان، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل، يارب اهديهم بهديك أنت الهادي.
لماذا انعدمت من المفطرين في هذا الجيل نخوة الآباء والأجداد الذين كانوا يصومون رمضان حتى لو جاء في الصمايم وحتى لو كانوا في أشغال شاقة ، وحتى إن أفطر بعضهم فهو يفطر خفية ويحرص على أن لا يراه أحد لكي لا يسقط إيمانيا من أعين الناس. هل أنتم أقل من أجدادكم يا أيها الخلف التلف !! صرتم لا تأبهون إن سقطتم من أعين الناس.
الافطار العلني يشبه تماما شخصا يصيح باعلى صوته :” انا لاأصلي ” . او كانه يقول: شوفوني، انا اتحدى مشاعر الناس وانا حر في ذلك. حتى في فعل الخير واعطاء الصدقة ، يجب التستر .
القانون في كل احواله يطبق فقط على المقهورين المعدمين اما احتراف الغوغاء كلما اقترب رمضان فتلك مصيبة ابتلينا بها .الامم تتعارك من اجل مستقبل اجيالها ونحن ما زلنا نتجادل من اجل الجدال فقط .فان اردت اكل رمضان فلا احد يمنعك فاحتبئ كالجرد في منزلك وافعل ما شئت اما الافطار العلني فانت تتحدى طقوس فرضت علينا مند الزمن البعيد فكيف لك تغييرها بين ليلة وضحاها ….عودوا الى رشدكم وابحتوا وتجادلوا فيما ما يهم هده الامة التي تسير من اسوا الى اسوا وانتم في كل مرة تخرجون علينا بخرجاتكم المجنونة المفضوحة التي اضحكت فبنا العدو قبل الصديق
ديننا الأسلام الدي ورثناه عن أجدادنا وأبائنا في وطننا الحبيب المغرب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه يرحمهم الله لا يمكن لنا أن نستهزئ به ولو بكلمات معسولة اللهم يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك اللهم أمين
إنها جمعيات “حقوقية” بين قوسين تحركها أيادي ومنظمات خارجية لشرخ المجتمع المغربي الدي لازال متماسك فيما بينه وأبعاده عن هويته وعقيدته الإسلامية.
عن اي جدل تتحدتون انتم من يجدد الجدل وليس رمضان انا لا ارى اي مواطن يجاهر بالافطار الى بعض المشردين الحمقا المرفوع عنهم القلم وبعض من يتشبه بالعلمانيين الملحدين الدين يحبون الظهور ولو ظهور خافت لا نتاءج من وراءه متل بعض الشردمة التي تدافع عن الشدود والمتلية وتدافع عن التشتت الاسري بدعوا حقوق المرءة والعنف ووو وتدافع عن الفتات القروية لاجل ان تلج لسوق النخاسة وتكون سلعة ومستهلكة متل فتات المدينة بدعوى الحقوق وتزويج القاصرات وكل هءلاء المدافعين عن افكار الغرب لا يشكلون الا نسبة ضءيلة لا تكاد ترا من المجتمع المغربي المحافظ والدي سيبقا محافظ والله حام هدا الوطن وامارة المومنين ركيزة لاجل حماية الملة والدين
والله بمجرد قراءة العنوان طرحت التساؤل التالي و انا ارتجف.. من يجدد هدا النقاش غير صاحب التدوينة؟ وكانك تدعوا الناس الى الافطار العلني و الله اعلم بما في قلبك…. على قلة المواضيع ؟!؟!
أيها الدعاة ورعاة الافطار العلني في شهر رمضان المبارك باسم الحرية الفردية التي أقرها دستور ٢٠١١ ، اتدركون وتفهمون ما معنى الحريات الفردية؟وإلا كيف ستفسرون الحريات الجماعية ؟ الحرية الفردية هي جزء من الحريات الجماعية وما دام عموم الجماعة مؤمنون ومسلمون كيف لكم وانتم شرذمة من الأقلية تفرضون نزواتكم ونواياكم المغرورة على بقية العامة ،ليكن في علمكم أن الأقلية الاستثنائية لا يمكن لها بتاتا أن تلعب .دور عامة الناس! وبما أنكم تدافعون عن الحرية الفردية دستوريا كجزء وليس ككل فما رأيكم في دستور المملكة المغربية يقر في بنوده أن المغرب بلد عربي إسلامي، كيف تحكمون أيها الكفرة الفجرة لتاخذوا من الدستور ما يليق بكم كاقلية وتكفرون بما هو موجه للعامة .نصيحة : اتقوا الله في دينكم ووطنكم وملككم قبل فواة الأوان وكونوا على يقين أنكم لن تنالوا شيئا من ديننا وطننا وملكنا ،فلتذهبوا للجحيم.
الصيام حرية شخصية ….بحال من اراد ان يؤمن ومن اراد ا يكفر
ماعرفت علاش مزال كاين تساؤل حول أسباب النفاق و الأسباب واضحة بحال الشمش . واش نتا كتهددني بالضرب و السحل والتشهير والحبس والغرامات وفالتالي تجي تقول ليا علاش كندير معاك النفاق ؟!
واش كاين شي نفاق تيجي غير من فراغ هكاك وصافي ؟!
المنافق ينافق عندما يحس بالخطر على نفسه . هي وسيلة وميكانيزم دفاعي بكل بساطة .
السنة الفارطة لم يتجدد ونتمى الا يتجدد. لان لا فائدة من وراءه الا الفتنة. فلا أحد يبحث داخل البيوت عن المفطرين لكن. هم يريدون الاستفزاز. وان تحميهم الدولة المسلمة من المواطنين. مع انه من نقص المروءة الاكل امام الناس حتى في غير رمضان
هناك فرق بين من يأكل علنا بسبب المرض أو أنه ليس بمسلم أمر عادي وله الحق فدلك وهناك من يأكل علنا تحديا لنا كمسلمين وهناك أمتلة عديدة من هد النوع لي غالبا كيكل لعصا فالشارع كما حضرت لواحد تهز فسما وترفع بنص