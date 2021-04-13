رمضان يغير موعد النشرة اليومية لـ"كوفيد 19"

قررت وزارة الصحة، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تغيير موعد النشرة اليومية المكتوبة لـ”كوفيد-19″، ابتداء من الأربعاء، من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأخبرت الوزارة، في بلاغ لها، عموم المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام بأنه “بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تقرر تغيير موعد النشرة اليومية المكتوبة حول الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، بما فيها عدد الملقحين بالجرعة الأولى والثانية، من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وذلك ابتداء من الأربعاء فاتح رمضان”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “ستوضع هذه النشرة، كما هو معتاد، بالموقع الرسمي لوزارة الصحة في البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، وكذا البوابة الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأهابت وزارة الصحة، وفق البلاغ ذاته، بكافة المواطنات والمواطنين الاستمرار في التدابير الوقائية والحاجزية بكل جدية ومسؤولية.