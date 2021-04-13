رمضان يغير موعد النشرة اليومية لـ"كوفيد 19"

قررت وزارة الصحة، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تغيير موعد النشرة اليومية المكتوبة لـ”كوفيد-19″، ابتداء من الأربعاء، من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.
وأخبرت الوزارة، في بلاغ لها، عموم المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام بأنه “بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تقرر تغيير موعد النشرة اليومية المكتوبة حول الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد، بما فيها عدد الملقحين بالجرعة الأولى والثانية، من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وذلك ابتداء من الأربعاء فاتح رمضان”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “ستوضع هذه النشرة، كما هو معتاد، بالموقع الرسمي لوزارة الصحة في البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، وكذا البوابة الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأهابت وزارة الصحة، وفق البلاغ ذاته، بكافة المواطنات والمواطنين الاستمرار في التدابير الوقائية والحاجزية بكل جدية ومسؤولية.
واش دابة هاد لقاح ماكيفطرش…..
اش بغينا النشرة اليومية بغينا الماكلة اليومية راه خاصنا مناكلو ماشي مانسمعو
انجاز تاريخي عظيم الله يعطينا وجوهكم حتى هذا خبر بماذا ستفيدنا النشرة هل ستساعدنا على شراء الطماطم والبصل التي ارتفع سعرها ام المواد الغذائية التي يزاد في ثمنها دون سابق انذار ودون حسيب او رقيب. ياأمة ضحكت من جهلها الأمم. ارجو من هسبريس النشر
الله يشافي و يعافي كل مرضى و مصابي الأمة الإسلامية و الله يكون في عون المحتاجين و المتضررين من هدا الوباء و رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية
زايد ناقص هاد النشرة بحال إيلا كانت بحال إيلا مكانتش أرقامها غير دقيقة
اكدب اكدب حتى تصدق نفسك . . مع الالتزام لتوصيات الحجر الصحي بكل . . مسؤولية . .