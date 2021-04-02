رهان "الإغلاق الشامل" يتأرجح بين منافع اقتصاد الصيف وحركية شهر رمضان

مترددة بين شهر رمضان وفصل الصيف، ماتزال رغبات المغاربة والسلطات متراوحة بين خيارين صعبين في حالة اعتماد “الإغلاق الليلي”، فأمام تواتر الأخبار يرتقب الجميع قرارا رسميا حاسما.
وأمام الخيار الأوروبي بالعودة إلى الحجر الصحي لضمان صيف في أجواء سليمة، ينتعش سجال الاقتصاد في المغرب، خصوصا في ظل التعثر الذي يطال إنتاجية الجميع خلال رمضان.
وفي وقت يفضل فيه البعض اعتماد إغلاق كامل للاستفادة من “اقتصاد الصيف”، يراهن آخرون على فتح جميع المجالات خلال رمضان، ضمانا لحركة اقتصادية وتعبدية.
ويتأسف مغاربة لاستمرار قرارات الإغلاق وتداعياتها اقتصاديا وروحيا، لكن هذا المعطى لا يتحمس له الجميع أمام موجة ثالثة للفيروس تطرق أبواب العالم، وأفضت إلى حجر صحي في عديد من الدول.
وحذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من تفشي موجة ثالثة من فيروس “كورونا”، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وهو ما اعتبر بمثابة تمهيد من الحكومة لفرض “الإغلاق الليلي” في رمضان.
وبالنسبة لمصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن “الحالة الوبائية باتت مقلقة بالنظر إلى الأرقام الصادرة خلال الأسابيع الماضية”.
وقال الناجي، في تصريح لهسبريس، إن “رمضان والصيف يقتضيان مزيدا من الانتباه”، مؤكدا أن “تضافر المجهودات بين المواطنين والسلطات أمر ضروري للخروج من هذه المرحلة”.
وشدد الخبير الصحي المغربي على أن احترام التدابير الصحية أمر ضروري، خصوصا على المستوى الفردي، مسجلا أن البلاد دائما فضلت صحة المواطنين على حساب الاقتصاد.
هذا الأمر، وفق الناجي، “يجب أن يكون حافزا لاحترام التدابير”، مؤكدا أن “سنة من كورونا كانت ضارة للاقتصاد الوطني، ولا ينبغي المغامرة مجددا بسنة أخرى”.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “المغرب راهن على 15 ماي موعدا لإنهاء الأزمة، لكن مشاكل اللقاحات في السوق الدولية عطلت الأمر، ما يقتضي الانتباه إلى جميع التفاصيل”.
الله ياخد الحق في من كان سبب هاته الازمة الصحية.حسبنا الله و نعم الوكيل.لم يعد لدينا ما نقوله او نفعله.لقد تهنا فعلا….الاغلاق الكلي شهر رمضان ام الصيف ام الدخول المدرسي ام ام او او او
مسجلا أن البلاد دائما فضلت صحة المواطنين على حساب الاقتصاد
اكبر كذبة كذبوها علينا
الله استر هناك أمور تطبخ فى الخفاء وحكومة القرارت المفاجية يتخرج علينا فى أى لحضة بقرار اعتبره ان سيكون القنبلة التى ستصدم المغاربة جميعا الله ادير تأويل ديال الخير مع هد الحكومة التى لا ترعى مصالح الشعب المغربى
الا يدخل هذا ضمن النصب والاحتيال المشار الى عقوبتها في المادة 540 من القانون الجنائي المغربي .
حيت تلتجأ الحكومة الى استعمال اساليب احتيالية ……. مما يؤدي الى الحاق ضرر مادي بأصحاب الانشطة التجارية من تجار ومقاهي و…..
وبالتالي على هؤلاء رفع دعوى أمام القضاء
في نظري الحل هو فتح جميع قطاعات 15 يوم الاولة من رمضان.واغلاق 15 يوم الثانية الى النصف .
من شهر 6 وفتح شهر الاضحى ومن ثم اعادة اغلاق.
حلان أحلاهما مرّ. لا نريد تكرار ماحدث بعيد الأضحى. كما لن يتحمّل المواطنون ذوي الدخل اليومي تبعات الاغلاق. الحل في نظري مرهون بوعي الناس بمخاطر هذا النوع المتحوّر من الفيروس وذلك بالالتزام التام بتدابير الوقاية .
ياك قلتوا لقحتوا الشياب واطر الصحة او اطر التعليم واللقاح الفعالية انتاعوا ستة أشهر اوا طلقوا ازمر يكتاسب المناعة الطبيعية ماحد اللقاح المفعول امتاعوا مازال خدام .ما ابقينا فاهمين والوا واش هاذ المغرب جمهورية او ملكية .الرئيس انتاع افرانسا عندوا حسابات انتخابية اش ازدا جدنا امع جدهم.مال اسبليون ما دايرة هاذ لفضيحة .
التلاعب بأعصاب المواطنين أصبح سائد في هذه الأيام مع الأسف الجميع مختبئ وراء اللجنة العلمية لتبرير الحجر الصحي كأن هذه الاخيرة مؤسسة دستورية لكي تقرر في مصير المغاربة.
السيناريو الذي لم يذكره احد انكم ستغلقون على المغاربة وستفتحون الابواب في الضيف لدخول الاجانب ولتستفيد الفنادق لتعيدول الاغلاق مجددا في الخريف كعقاب للمغاربة
ننتظر عقوبة الحجر الشامل !!!
نسخة فرنسية (ديكارت -ليوطي-ابن جرير )لم يتبقى الا vector Higo بمراكش ليكتمل النصاب القانوني
ستتوالى الموجات الوباءية لان موجة رابع تنسج خيوطها عند صانع الفيروسات ولا نهاية لهذا الوباء إلا بنهاية 2022.
قهرتونا بهاد المصطلحات…. الخبير الصحي ..
أشنو كيصنع لينا بالسلامة والو من غير لقاح شفويزينكا
وبقاو تابعين اوروبا هما بعدا عارفين شنو كيديرو
معدل 500 حالة يوميا وبضع وفايات من اصل36مليون نسمة ولا وجود لتباعد ولا كمامات. ولا احتياطات أخرى. هل يدعوهذا الأمر إلى إغلاق شامل مرة أخرى؟ للناس التزامات ضريبية ومصاريف يومية لا محيد غنها. إغلاق شامل معناه تضييق على أرزاق العباد ومشاكل مادية ومتاعب نفسية قد تصل إلى الانتحار. وحتى فرنسا التي فرض فيها إغلاق شامل قيل بأن هذا الاغلاق نظري اكثر من تطبيقى لان القطارات والميتر و والشوارع غاصة بالحركة وأحيانا كثيرة بدون كمامات! اذا رأى المسؤولون ضرورة في الاغلاق يجب أن يكون مخففا إلى أقصى حد.
هانثما حليثو وخليثو الناس على راحتها فشهر رمضان غادي نطيحو فيما وقع فالعيد الاضحى غير دابا افظح حيث السلالة الجديدة سريعة الانتشار والفثك بالشباب اللهم عافينا وبالثالي لا صيف غادي يكون بيخير ولا بعدو ولكن توخي الحذر شهر رمضان اصلا كيخدمو الناس غير نصف نهار توقيث مستمر واللهم شهر حجر والراحة من بعد ولا الفضيحة بالفيروس والله احد الباس
كوريا الشمالية بادرت لإغلاق الحدود مبكرا و تمكنت من ضبط الوضعية الوبائية لدرجة ثقتها المطلقة في تنظيم استعراضات عسكرية ضخمة بصفر إجراء احترازي! كيم يونغ أون يظهر مع أركان جيشه النووي و نظامه العائلي الشيوعي بدون كمامة! هنا تتحكم لوبيات التصدير والاستيراد،السياحة،الفلاحة,الأكباش و الأورو في السياسات و القرارات!إذا وصلت المتحورات البريطانية لمضايق تودغى و واحات الجنوب الشرقي الهادئة فكيف هو الحال في الرباط، الدار البيضاء و مراكش؟”أذكياء” السياسة و الحكومة كانوا انتقائيين في غلق الأجواء من دون غلق الحدود،يغلقون الحياة العامة ليلا و يفتحونها نهارا :كورونا كائن وطواطي خفافيشي ليلي يزحف ليلا و ينام نهارا!كائن جوي طيراني بدون بطن و أرجل للحدود البرية والبحرية!لديه حساسية للماء والتراب!خفافيش السياسة يتصورونه على صورتهم لأنهم ينامون نهارا ويسهرون و”يُقَصِّرًون”ليلا حتى الفجر بكل فجور مثل شهرزاد و شهريار!السياسة عندهم هي لَقْصَايَر!لو شب حريق المتحورات في أحشاء,حشائش الدولة الحشيشية،بأي ماء سيتم إطفاءه؟بماء الفساد الثقيل المتراكم في المعاتل الحشيشية النووية؟عاشت نيو مكسيكو المتحششة!
وشدد الخبير الصحي المغربي على أن احترام التدابير الصحية أمر ضروري، خصوصا على المستوى الفردي، مسجلا أن البلاد دائما فضلت صحة المواطنين على حساب الاقتصاد. مضحكة هههههههههههههههه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العلم لله و من قال لكم ان الصيف سوف تعود المياه لمجاريها هدا الفيروس علمنا الا تتنبا بأي شئ من قال سوف يأتي هدا التحور و يقلب الموازين احسن حل هو التعايش و الحفاظ على الدورة الاقتصادية كما قام المغرب في الفترة السابقة لان الحجر ليس بحل نهائي كما اوهمونا
إن أكبر ما يضر بالإقتصاد هم أمثالكم،بأجوركم العالية والتي تبقى كما هي رغم كورونا ورغم الأزمة الإقتصادية العالمية.
فمن الأحرى أن تتقدم أنت ومن معك وتخصموا 30 أو 40 % من أجوركم لفاءدة صندوق كورونا ويفعل مثل ذلك جميع القطاعات التابعة للدولة.
آنذاك سيحترم الجميع تدابير مقابل الإستفادة من صندوق كورونا.
— راه أمولاي ما كاينش لي يكره يبقى في دارو ويتخلص.
— ولكن كتعجبونا غييير بحلان الفوم قدام المنابير الاعلامية
رمضان هدا العام جاء في وقت الدارسة و العمل ليس في الصيف أو العطل اناس ينموم بكيرا إلى أيام السبت فلا خوف من الزحام فعليه يجب فتح المساجد و المقهى و المطاعم مع التشديد على الناس عدم الدهب بعيدا عن مقر السكن
الإغلاق الشامل من صالح النظام المخزني لأنه يخاف من الأطراف التي تريد التغيير الحقيقي وليس من أجل المصلحة العامة أو الشعب ولكن التغيير سيأتي من الشعب.الكرة في ملعب المخزن الذي يستمر في تعنته ولم يتعظ مما وقع ويقع في الانظمة الاستبدادية .
هم الحكومة الوحيد هو الصيف و المداخل اللتي ترجع الى الدولة النفاق و الكذب إذ تقول أنها تخاف على صحت المواطن لا الأولى هي مصالحها أليس لديكم سيادة؟
المغرب رقم 10 عالميا
المغرب رقم واحد في افريقيا
المغرب سجل اقل انخفاض في كورونا
الحكومه المغربيه اكبر كدابه هي و صحافه لي تبعا ليها
العتماني و خالد ايت طالب اكبر كدابه علي وجه الارض وعود و و و في الاخر اقولو ليك باح المغاربه باح باح
ياك هما لي طلقو الحمامات ؟ياك هما لي حالو قاعات الرياضه و عارفين ان اللقاح باح و سمحو لبعض السياحه تدخل المغرب و جنوب المغرب اوا انحملمو هد الجوج المسؤوليه ديالهم هما مخلصين واكلين شاربين ..اما حنا نموتو .والله العظيم تا افيق ليهم الشعب المغربي الا معملو معاهم حل. و خاصه في رمضان هما اياكلو شباكيه و الشعب اياكل التبن حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم
غريب أمر هاد الحكومة الحكومات السابقة المتعاقبة على المغاربة يخافو على الشعب غير من المرض ولا كل المصائب والعجائب ألتي يتخبط فيها المغاربة بسببهم. بغاو.يردو.سببها.كورونة..ومن.بعد.ترجع.حليمة.لعادتها.القديمة
والله ثم والله اذا تم الاغلاق في هذا الشهر المبارك ستكون كارثة على الناس البسطاء وستكثر الانتحارات لان الفقير دائما هو الضحية الأول لان هناك من لايستطيع ان يلتقي مع الناس بسبب الكريديات المتراكمة وهنا نناشد المسؤولين الحكماء الفكير شيء في الطبقة المسحوقة
دولة الاستعباد والاستبدادوالظلم والتخقير لن نقبل بالحجر
الأسواق الكبرى و المحلات التجارية و القساريات و الحافلات ماشي مشكل الازدحام فيهم المشكل في الصلاة ، ومع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك فرنسا أعلنت إغلاق شامل لمدة شهر ، إدن المشكل ماشي في الوباء المشكل في الإسلام و سياسة كرونا ماهي الا وسيلة لمحاربة الاسلام الكل يتكلم فقط عن صلاة التراويح ، ومن سابع المستحيلات و عمرها كانت في التاريخ ديال المغرب أن الدولة تهمها صحة المواطنين أكثر من الإقتصاد و خير دليل التغطية الصحية الاجبااااارية ضريبة الأرباح الموحدة كولشي سواسية على البقالة و مالين لحوانت المجحفة رغم الازمة و رغم السدان د الحوانيت.
لا نقبل بالحجر، فرنسا إذا قامت بالحجر فالمواطن يستفيد من 1500 أورو شهريا كدعم من الدولة، أما نحن فلا نستفيذ شيئا ومع ذلك وجب علينا أداء الضرائب في وقتها (الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة المهنية، ضريبةالنظافة، ضريبة على السياحة، ضريبة على المشروبات…) ما تقومون به يعد نصب واحتيال، راجعوا المادة 540 من القانون الجنائي المغربي، إنكم تشعلون فتيل ثورة في المغرب التي سيحرق فيها الأخضر واليابس، حذاري ثم حذاري… لك الله ياوطني من قمع، واحتيال، وتفقير وتجويع، وتخويف و و و …
بسراحة واش هذا أﻻغلاق والكمامات والتباعد…. الذي تنهجه الدولة ﻻجل صحة وسﻻمة المواطنين !؟ لكن بماذا تفسر ترويج دقيق فاسد ﻻ يصلح حتى لعلف الحيوانات ؟!
آخر هموم الحكومة هو المواطن المغربي الفقير…….
من وجهة نظري الاغلاق الشامل يتطبق غير على المدن لي متفشي فيها الفيروس بحال الدار بيضاء والداخلة…،اما المدن الاخرى يبقاو على ما هما عليه من تدابير وقائية و حالة طوارئ
السلام. عليكم. يجب. فرض. حجر. الصحي. الشامل. لمدة. الشهرين. للقظاء. على. الفيروس.