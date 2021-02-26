رواج تجارة التمور بكلميم

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مشكل الثمور المغربية هو ضعف جودة التعبئة. تجد الرديء في الأسفل والمميز في الأعلى.. دول الخليج وصلت إلى تقنية متقدمة في التعبأة. في علب شفافة يرى ما يوجد بها حبة حبة..
للاسف المغرب لم يستطع الاقلاع في تثمين التمور رغم وجود جودة عالية، على التجار الكف عن الغش في خلق الجيد في الواجهة والاقل جودة في الاسفل،
يجب الاشتغال بنفس الجودة ولكل جودة ثمن و الاشتغال الجيد على التغليف، نرى بالسواق الاوربية قمور بجردة رديئة وتغليف راقي باثمان باهضة
لا ناكل ولا نشتري الا التمور المغربية الخالصة غير المسرطنة. والرجاء مراجعة الاتمنة .