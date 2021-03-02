رواق جنوب إفريقي يستضيف أعمال فنانة مغربية

من المرتقب أن يستقبل، رقميا، رواق بجنوب إفريقيا معرضا فرديا للفنانة التشكيلية المغربية مديحة صباني، شهر مارس الجاري.

ووفق بيان لرواق “Escap3 Gallery” الموجود بالعاصمة كيب تاون فإنه سيعرض، ابتداء من 21 مارس وإلى حدود 30 ماي من السنة الجارية 2021، أعمالا للفنانة المغربية، المقيمة بالمملكة المتحدة، مديحة صباني، “تكتشف فيها التفاعل بين الخاص والعام، الأشياء المسكوت والمُتحدث عنها، إضافة إلى السلطة، والهوية الشخصية، والنزاهة”.

ويسجل المصدر نفسه أن هذه الأعمال “متأثرة بعمق بفترة الحجر الصحي المرتبط بكوفيد-19، رغم استمرار الأعمال المعروضة في ممارسة سنوات (من تجربة الفنانة) متأصلة في أداء صامت سمعيا، خال من الكلام”.

ويذكر البيان أن هذه الفنانة لم تتمكن من العودة إلى مسقط رأسها بعد إغلاق الحدود، “وهو ما جعلها، حرفيا، بين فضاءين من عدم يقين هش، وهو ما استثمرته للتعبير عن مثل هذه الأحاسيس حول القوة، وحرفيا: السلطة”.

ويشرف على هذا المعرض مؤرخ الفنون الفني وقيم المعارض، المقيم بجنوب إفريقيا، أندرو لامبريكت، الذي درّس كمؤرخ ومنظر للفنون لمدة 20 سنة بجامعة كيب تاون.

ويهتم رواق “ESCAP3” بجنوب إفريقيا بالفنانين من القارة الإفريقية، المقيمين بها أو خارجها، المكرَّسين والصاعدين.