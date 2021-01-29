ترجمة رواية "العلامة" لبنسالم حميش إلى الصينية

ترجمة رواية "العلامة" لبنسالم حميش إلى الصينية
صورة: أرشيف
الجمعة 29 يناير 2021 - 09:22

بعد ترجمة أعمال روائية للمفكر والأديب بنسالم حميش إلى لغات أوروبية عدة، ترجمت روايته “العلامة” عن المؤرخ والمنظر المغربي ابن خلدون إلى اللغة الصينية، صادرة عن جامعة سيأن للدراسات الدولية بجمهورية الصين الشعبية.

وللتذكير، فقد سبق أن نقلت بعض أعمال بنسالم حميش إلى اللغات الإندونيسية والصربية واليونانية. وينتظر أن تنضاف إليها ترجمة إلى اللغة الفارسية.

وقد نال بعض المترجمين جوائز معتبرة، منها جائزة سيف غوبش بانيبال لروجي ألن الأمريكي، وجائزة معرض الكتاب الأولى ببلغراد للمستعربة الصربية دراگانا دوردفتش، وكذلك الأمر مع باوولا ڤيڤياني في ترجمتها الإيطالية وفيدريكو أربوس أيوسي في ترجمته الإسبانية.

الترجمة الصينية العلامة بنسالم حميش

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