روبوت "ناسا" يحط على المريخ

روبوت "ناسا" يحط على المريخ
صورة: أ.ف.ب
الخميس 18 فبراير 2021 - 23:22

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” الخميس أنّ الروبوت الجوّال “برسفيرنس” حطّ على سطح المريخ بعد رحلة فضائية استمرّت سبعة أشهر، في نجاح مذهل يدشّن مهمّة ستستمرّ أعواماً عدّة بحثاً عن أدلّة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

وبأعلى صوتها قالت سواتي موهان المسؤولة عن مراقبة العمليات في ناسا إنّ “الهبوط تأكّد!”، في عبارة كانت كافية لينفجر فرحاً العاملون في غرفة التحكّم في مختبر “جت بروبلشن” في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وحطّت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنّها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

الروبوت الجوّال "برسفيرنس" سطح المريخ هبوط وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"

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