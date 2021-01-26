روسيا تحصي 456 وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:52
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 456 حالة وفاة و18.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 70.482 حالة، كما زاد مجموع الإصابات إلى ثلاثة ملايين و756.931.
وتعافى أمس الاثنين 23.789 من المصابين، ما رفع إجمالي المؤكد شفاؤهم إلى ثلاثة ملايين و 174.561 حالة حتى الآن.
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عدد الوفيات فروسيا مرتفع رغم انها اول دولة لقات لقاح يمكن هاد لقاح ديالهم مصالحس
اللقاح يقتل لان روسيا اول دولة أعلنت عن الوصول إلى لقاح فكيف يعقل ان عدد الوفيات قد ارتفع وبطريقة مهولة يا ربي الشفاء من عندك لا شفاء الا شفاؤك لقد عاقبتنا ووصل عقابك افتقد الناس الأحبة وافترقوا مع الاهل فاصفح عنا وعافنا يا من بيده العفو والرحمة والشفاء