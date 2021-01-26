روسيا تحصي 456 وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"

روسيا تحصي 456 وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:52

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 456 حالة وفاة و18.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 70.482 حالة، كما زاد مجموع الإصابات إلى ثلاثة ملايين و756.931.

وتعافى أمس الاثنين 23.789 من المصابين، ما رفع إجمالي المؤكد شفاؤهم إلى ثلاثة ملايين و 174.561 حالة حتى الآن.

السلطات الصحية الروسية المتعافين الوفيات فيروس كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • رشيد
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:09

    عدد الوفيات فروسيا مرتفع رغم انها اول دولة لقات لقاح يمكن هاد لقاح ديالهم مصالحس

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذة وطنية
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 12:52

    اللقاح يقتل لان روسيا اول دولة أعلنت عن الوصول إلى لقاح فكيف يعقل ان عدد الوفيات قد ارتفع وبطريقة مهولة يا ربي الشفاء من عندك لا شفاء الا شفاؤك لقد عاقبتنا ووصل عقابك افتقد الناس الأحبة وافترقوا مع الاهل فاصفح عنا وعافنا يا من بيده العفو والرحمة والشفاء

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
البوليساريو تقترب من الاندثار
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:59

البوليساريو تقترب من الاندثار

صوت وصورة
قانون يمنع تزويج القاصرات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:48

قانون يمنع تزويج القاصرات

صوت وصورة
المغاربة وجودة الخبز
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 09:59

المغاربة وجودة الخبز

صوت وصورة
نداء أم ثكلى بالجديدة
الإثنين 25 يناير 2021 - 21:55

نداء أم ثكلى بالجديدة

صوت وصورة
منصة "بلادي فقلبي"
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:45

منصة "بلادي فقلبي"

صوت وصورة
ورشة صناعة آلة القانون
الإثنين 25 يناير 2021 - 19:39

ورشة صناعة آلة القانون